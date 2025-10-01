ఏడో తరగతి బాలికపై అత్యాచారం చేసిన బాబాయ్...
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విజయవాడ నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఏడో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలికపై సొంత బాబాయ్ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. దీంతో ఆ బాలిక గర్భందాల్చింది. విజయవాడ శివారులోని పాయకాపురంలో తల్లిదండ్రులు చనిపోవడంతో ఆరేళ్ళ నుంచి పిన్ని, బాబాయి వద్ద ఆ బాలిక ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో బాలికపై సొంత బాబాయి పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.
ఈ లైంగిక దాడితో పాటు రోజువారీగా వేధింపులు ఎక్కువ కావడంతో బాధిత మహిళ విజయవాడ గ్రామీణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. అనారోగ్యంగా ఉన్న బాలికను ఆస్పత్రిలో చేర్చించి వైద్య పరీక్షలు చేయించగా, గర్భందాల్చినట్టు వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీంతో బాబాయితో ఆ బాలిక పిన్నిపై కూడా పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
మాదన్నపేటలో వృద్ధురాలిపై దాడి చేయించిన కానిస్టేబుల్
హైదరాబాద్ నగరంలోని మాదన్నపేటలో దారుణం జరిగింది. ఓ వృద్ధురాలిపై ఓ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తన భార్య, సోదరితో దాడి చేయించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. పెంపుడు కుక్కను తీసుకొచ్చి తమ ఇంటి ముందు ఎందుకు మలవిసర్జన చేయిస్తున్నారంటూ ఆ వృద్ధురాలు ప్రశ్నించడంతో ఈ దాడి జరిగింది.
తమ ఇంటి ముందు పెంపుడు కుక్కలను ఓ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మలవిసర్జన చేయిస్తున్నాడు. దీన్ని గమనించిన ఓ వృద్ధురాలు ప్రశ్నించింది. దీంతో ఆగ్రహించిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తన భార్య, సోదిరిని పిలిచి వృద్ధురాలిపై దాడి చేయించాడు. 60 యేళ్ళ వృద్ధురాలి అని కూడా చూడకుండా ఆమెపై పిడిగుద్దులు గుద్దుతూ, కర్రతో కానిస్టేబుల్ కుటుంబం దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో ఆ వృద్ధురాలు తీవ్రంగా గాయపడింది. దీనిపై బాధిత కుటుంబ సభ్యులు మాదన్నపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.