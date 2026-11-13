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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (23:12 IST)

విజయవాడ కృష్ణలంకలో దారుణం: యువకుడితో కలిసి లాడ్జికి వచ్చిన వివాహిత దారుణ హత్య

Crime
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (23:12 IST)
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విజయవాడ నగరంలో దారుణం చోటుచేసుకున్నది. విజయవాడ కృష్ణలంకలో రామయ్య లాడ్జిలో ఓ వివాహిత దారుణ హత్యకు గురైంది. మృతురాలు పైడిశెట్టి ఎర్రమ్మగా పోలీసులు గుర్తించారు. కాగా గత రెండురోజులుగా తన భార్య కనిపించడం లేదంటూ ఆమె భర్త సూర్యారావు పేట పోలీసు స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేసాడు.
 
ఇంతలో పోలీసులకు కృష్ణలంక బస్టాండుకి ఎదురుగా వున్న రామయ్య లాడ్జిలో ఓ మహిళ హత్యకు గురైనట్లు సమాచారం అందింది. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి మృతురాలు వివరాలు తెలుసుకుని ఆమె భర్తకు సమాచారం అందించారు. ఎర్రమ్మతో పాటు ఓ యువకుడు లాడ్జికి వచ్చినట్లు తేలింది. దీనితో నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలైన ETv, ETv2లో పనిచేసారు. స్వాతి సపరివారపత్రిక, సండే ఇండియన్ మ్యాగజైన్ల ఎడిటోరియర్ విభాగంలో పనిచేసారు. 2006 నుంచి వెబ్ దునియా తెలుగు సహ సంపాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. .... మరింత చదవండి
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