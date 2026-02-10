సొంత చెల్లిని పెళ్లి చేసుకుని గర్భవతిని చేసిన సోదరుడు.. కోర్టు తీర్పు ఇదే...
సొంత చెల్లిని వివాహం చేసుకుని ఆమె గర్భందాల్చేవరకు సొంత అన్న లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ కేసులో విజయవాడ పోక్సో కోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చారు. ఈ కేసులో దోషిగా తేలిన ఆ యువకుడు చనిపోయేంతవరకు జైలుశిక్ష విధిస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. తాజాగా వెలువడిన ఈ తీర్పు వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఏపీకి చెందిన ఓ కుటుంబానికి చెందిన దంపతులకు ఓ కుమారుడు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కుటుంబ కలహాలు కారణంగా తల్లిదండ్రులు వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తన ఇద్దరు కుమార్తెలతో కలిసి కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కల మండలం మంటాడ గ్రామంలో తల్లి ఉంటోంది. తండ్రి మాత్రం తన కుమారుడుతో కలిసి ప్రకాశం జిల్లా కొండపి మండలం పెంట్లూరులో ఉంటున్నాడు.
ఈ క్రమంలో గత 2023లో 21 యేళ్ల కుమారుడు తల్లి, చెల్లిని కలిసేందుకు మంటాడకు వెళ్ళాడు. అక్కడ 17 యేళ్ల పెద్ద చెల్లితో సన్నిహితంగా ఉన్న ఫోటోలు తీసి బెదిరిస్తూ పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. 2024 క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా మళ్లీ మంటాడకు వచ్చిన అతడు.. తండ్రి వద్దకు తీసుకెళతానని చెల్లిని నమ్మించి ఓ చర్చికి తీసుకెళ్లి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లి పలుమార్లు లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు.
ఆ తర్వాత బాలిక గర్భందాల్చిన విషయాన్ని తెలుసుకున్న ఆ కామాంధుడు... గత యేడాది ఫిబ్రవరి నెలలో ఆ బాలికను ఒంగోలు బస్టాండులో వదిలేసి హైదరాబాద్ వెళ్లిపోయాడు. ఇంటికి వచ్చిన ఆ బాలిక కొన్ని నెలలకే జ్వరం, వాంతులతో అస్వస్థతకు లోనైంది. దీంతో తల్లి వైద్య పరీక్షలు చేయించగా గర్భిణిగా తేలింది.
ఆ తర్వాత కుమార్తెను తల్లి నిలదీయగా అసలు విషయాన్ని వెల్లడించింది. తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పమిడిముక్కల పోలీసులు నిందితుడిపై పోక్సో సహా పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి నిందితుడుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసు విచారణ జరిపిని విజయవాడ ఫోక్సో కోర్టు న్యాయమూర్తి భవానీ సోమవారం తీర్పును వెలువరించింది.
ఈ కేసులో దోషిగా తేలిన ముద్దాయికి మరణించేవరకు జైలుశిక్షతో పాటు రూ.6 వేల అపరాధం విధించింది. అలాగే, బాధితురాలికి రూ.30 వేలు చెల్లించాలని, ప్రభుత్వం నుంచి బాలికకు అందాల్సిన రూ.5 లక్షల సహాయం త్వరగా అందేలా చూడాలని జిల్లా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీని కోర్టు ఆదేశించింది.