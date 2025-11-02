భార్య, వదిన, కుమార్తెలను కత్తితో పొడిచి హత్య.. ఆపై ఉరేసుకున్న వ్యక్తి.. ఎందుకిలా?
తెలంగాణ, వికారాబాద్ జిల్లాలోని కుల్కచెర్ల మండల కేంద్రంలో ఒక వ్యక్తి తన భార్య, కుమార్తె, వదినను దారుణంగా హత్య చేసి, తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన చోటుచేసుకుంది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వేపూరి యాదయ్య (40) అనే నిందితుడు తన భార్య అలివేలు (32) తో తరచుగా గొడవలు పడుతుండేవాడు. శనివారం వారి మధ్య మరో వివాదం చెలరేగింది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, అలివేలు సోదరి హన్మమ్మ (40) వారి ఇంటికి వచ్చింది.
ఆ రాత్రి, అందరూ నిద్రపోతున్నప్పుడు, యాదయ్య తన భార్య అలివేలు, వదిన హన్మమ్మ, చిన్న కుమార్తె శ్రావంతి (10) లపై కత్తితో దాడి చేసి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అతని పెద్ద కుమార్తె అపర్ణ (13) తప్పించుకుని పొరుగువారికి సమాచారం అందించింది.
వారు తిరిగి వచ్చేసరికి యాదయ్య ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పరిగి డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి సంఘటన వివరాలను సేకరించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టారు.