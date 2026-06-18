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వివాహమైన 48 రోజుల్లో వివాహిత అనుమానాస్పద మృతి
మహారాష్ట్రలోని ముంబై నగర సమీపంలో ఉన్న అంబరానాథ్ ఓ దారుణం ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ వివాహిత పెళ్ళయిన 48 రోజుల్లోనే అనుమానాస్పదంగా చనిపోయింది. వృత్తిరీత్యా వైద్యుడైన ఆమె భర్త, అలాగే అత్తమామలు కలిసి అదనపు కట్నం కోసం ఆమెను మానసికంగా, శారీరకంగా తీవ్రంగా వేధించడమేకాకుండా, ఆమె వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను పూర్తిగా హరిస్తూ ఇల్లంతా నిఘా కెమెరాలు పెట్టి నిరంతరం గమనించేవారని బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
బాధితురాలి బంధువులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. విశాఖకు నితిన్ తిల్కర్ అనే వైద్యుడితో ఏప్రిల్ 30వ తేదీన ఘనంగా వివాహం జరిగింది. పెళ్లయిన తర్వాత కొన్ని రోజులు అంతా బాగున్నట్లు అనిపించినా, ఆ తర్వాత భర్త, అత్తమామలు పెళ్లిలో ఇచ్చిన కానుకలు, మర్యాదలు సరిగ్గా లేవంటూ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం ప్రారంభించారు. పుట్టింటి నుంచి మరికొంత డబ్బు, బంగారు ఆభరణాలు తీసుకురావాలని విశాఖపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి తెచ్చారు.
ఇంతటితో ఆగకుండా, ఆమె ఎవరితో మాట్లాడుతోంది? ఏం చేస్తోంది? అని గమనించడానికి ఇంటి లోపల, బయట నిఘా కెమెరాలను అమర్చారు. చివరకు మరణానికి రెండు రోజుల ముందు, పక్కింటి మహిళతో మాట్లాడిందనే నెపంతో భర్త ఆమెను తీవ్రంగా కొట్టాడు.
ఈ వేధింపుల గురించి విశాఖ ఫోన్ చేసి తన తల్లికి చెప్పుకుని కన్నీరు పెట్టుకుంది. దీంతో ఆందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు ఆమెను తమ ఇంటికి తీసుకువెళ్లడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటుండగానే, ఆమె ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుందనే వార్త వినాల్సి వచ్చింది.
ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న శివాజీనగర్ పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి, భర్త నితిన్ తిల్కర్, అత్త ఛాయా తిల్కర్, మరిది నినాద్ తిల్కర్లపై మానసిక, శారీరక వేధింపులు, ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించినందుకు గానూ కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడైన డాక్టర్ భర్తను పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేయగా, పరారీలో ఉన్న మిగిలిన ఇద్దరి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడు
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Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభం
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'కత్తి', 'తేరి', 'మెర్సల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో వారి పాత కలయికలు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయగా, ఈ బ్లాక్బస్టర్ జంట తిరిగి కలవడాన్ని అభిమానులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు. ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లు గెలుచుకుని, మిత్రపక్షాలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నెల రోజులకే, జీవితంలో ఇంకా పెద్ద కలలు ఉంటాయని సమంత యువతను కోరారు. విశాల్, సిమ్రాన్ వంటి ఇతర నటుల నుంచి ఆమెకు విస్తృత మద్దతు లభిస్తోంది.