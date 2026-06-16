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పెళ్లి చేసుకోకపోతే చంపేస్తా : మహిళా టీచర్కు వ్యక్తి బెదిరింపు
ఏపీలోని విజయనగరం జిల్లా రాజాంలో ఓ దారుణ సంఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ మహిళా టీచర్కు ఓ వ్యక్తి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. తనను పెళ్లి చేసుకోకపోతే చంపేస్తానని ఓ ఉపాధ్యాయురాలిని బెదిరించాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
రాజాం మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన మహిళ పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సీతంపేట మండలంలో ఎస్జీటీగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. గతంలో ఈమె జైలు వార్డర్గా ఎంపికై.. నెల్లూరు జిల్లా సెంట్రల్ జైలులో శిక్షణ పొందారు. ఆ సమయంలో నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెం రేబాల గ్రామానికి చెందిన షోడవరపు చంద్రతేజ పరిచయమయ్యాడు. 2025 డీఎస్సీలో ఉద్యోగం రావడంతో వార్డర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి ఆమె వచ్చేశారు.
పాత పరిచయంతో నిందితుడు వేధించడం మొదలుపెట్టాడు. సోమవారం విధులు ముగించుకుని స్వగ్రామంలోని ఇంటికి వచ్చేసరికి.. అప్పటికే అక్కడకు వచ్చిన నిందితుడు ఆమెతో వాగ్వాదానికి దిగాడు. తనను వివాహం చేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేశాడు. ఈ వేధింపులు భరించలేక ఆమె 100కు ఫోను చేసి సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు చేరుకునేసరికి నిందితుడు పరారయ్యాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
Vishal: సీఎం విజయ్ చెప్పినట్లు చేశానంటున్న విశాల్
లయోలా కాలేజీ రోజుల నుండి మిమ్మల్ని 'డార్లింగ్' (ప్రియమైన మిత్రమా) అని పిలుస్తూ వచ్చాను, ఆ పదం ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. ఒక వర్ధమాన నటుడిగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడం దగ్గరి నుండి, అనేక సవాళ్లు మరియు విమర్శలను మీ మౌనం మరియు విజయాలతో అధిగమించి 'సూపర్స్టార్'గా ఎదగడం, ఆపై తమిళనాడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం వరకు మీ ప్రయాణాన్ని నేను చూస్తూనే ఉన్నాను.
యూట్యూబర్ ఖలీద్తో బ్రేకప్ చెప్పేసిన నటి సునైనా?
నటి సునైనా యూఏఈకి చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ ఖలీద్ అల్ అమెరిల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాల్లో గణనీయమైన మార్పులను గమనించిన అభిమానులు, సోషల్ మీడియాలో వారి గురించి కొత్తగా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. ఈ జంట గతంలో సోషల్ మీడియాలో కలిసి ఫోటోలను పంచుకోవడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. దీంతో వారికి నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు విస్తృతంగా వ్యాపించాయి. వారి పోస్టులు అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించాయి. త్వరలోనే పెళ్లి జరగబోతోందని చాలామంది నమ్మారు.
Peddi Article: పెద్ది కలెక్లన్ల ద్వారా తెలుగు ఇంఢస్ట్రీ ఏం నేర్చుకుంది? ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలి?
'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు - 12వ రోజు: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 3న పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో మరియు జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా, ప్రారంభ వారాంతంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన ఆరంభాన్ని సాధించింది. విమర్శకులు మరియు ప్రేక్షకుల నుండి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ఈ చిత్రం మొదట్లో ప్రేక్షకులను బాగానే ఆకర్షించింది. అయితే, పని దినాలలో (వీక్డేస్లో) వసూళ్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
శ్రీనగర్ యువతిని పెళ్లాడిన ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త
బాలీవుడ్ నటి ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త, కాశ్మీర్కు చెందిన మోడల్, వ్యాపారవేత్త మోహ్సిన్ అఖ్తర్ మీర్ రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. శ్రీనగర్కు చెందిన నిధా భట్ అనే యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సంప్రదాయబద్ధంగా అత్యంత నిరాడంబరంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. నటి ఊర్మిళతో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మోహ్సిన్ ఈ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.
Samantha: హిట్లతో అహంకారం పెరిగింది, రిటైర్మెంట్ ఆలోచించలేదు : సమంత ప్రభు
స్టార్డమ్ కు నేను బానిసనయ్యాను. ఒక సంవత్సరంలో వరుసగా ఐదు సినిమాలు చేయడం నాకు గుర్తుంది, అవన్నీ హిట్ అయ్యాయి. దాంతో నా అడుగు మంచిదని (గోల్డెన్ లెగ్) ప్రజలు భావించారు, ఆ అంచనాలకు అనుగుణంగా జీవించాలని నేను నమ్మాను అని సమంత ప్రభు మనసులో మాటను తెలిపారు. ఆమె నటించిన కొత్త సినిమా మా ఇంటి బంగారం. ఈనెల 19న థియేటర్లలో రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోనే దాదాపు 12 వీడియో ఇంటర్వ్యూలను ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు వెల్లడించారు.