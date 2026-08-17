రిటైర్మెంట్ డబ్బు ఇవ్వనన్నందుకు భర్తను రోకలి బండతో కొట్టి చంపేసిన భార్య
సిద్ధిపేట జిల్లా హుస్నాబాదులో దారుణ ఘటన జరిగింది. రిటైర్మెంట్ డబ్బు కోసం కట్టుకున్న భార్య తన భర్తను అతి కిరాతకంగా రోకలి బండతో మోది హతమార్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సిద్ధిపేట జిల్లాలోని స్థానిక హనుమాన్ నగరులో వెంకటేశం, రాజమణి నివాసం వుంటున్నారు. వెంకటేశం ఆసిఫాబాద్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసరుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. భార్య రాజమణి ఏఎన్ఎంగా పనిచేస్తుంది. కాగా ఈ నెలలో వెంకటేశం పదవీ విరమణ చేయాల్సి వుంది.
మరో పది రోజుల్లో రిటైర్మెంట్ అవుతున్న సందర్భంగా పెద్దమొత్తంలో వెంకటేశంకు డబ్బులు రానున్నాయి. ఈ డబ్బు విషయంలో రాజమణి భర్తతో గొడవకు దిగింది. రిటైర్మెంట్ అవగా వచ్చిన డబ్బునంతా తనకే ఇవ్వాలని పట్టుబట్టింది. అందుకు భర్త ససేమిరా అన్నాడు. దీనిపై ఇద్దరి మధ్యా మాటామాటా పెరిగింది. తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన రాజమణి ఇంట్లో మూలన వున్న రోకలిబండను తీసుకుని భర్త వెంకటేశం తలపై గట్టిగా మోదింది. అతడు అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి మృతి చెందాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు నిందితురాలిని అరెస్ట్ చేసారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.