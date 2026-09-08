భర్త వీడియో కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేదని భార్య ఆత్మహత్య, ప్రాణం తీసుకోవడం ఎంత తేలికైపోతుంది?
అన్ని జన్మలలోకెల్ల ఉత్తమోత్తమమైనది మానవ జన్మ అంటారు. ఐతే ఏవేవో చిన్నచిన్న కారణాలతో ప్రాణాలను తీసుకుంటున్నారు. బలవన్మరణం పొందుతున్నారు. భర్తకు వీడియో కాల్ చేస్తే అతడు దానిని లిఫ్ట్ చేయలేదని ఓ వివాహిత ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విషాదకర ఘటన వెలుగుచూసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
ఫోటో కర్టెసీ: సోషల్ మీడియా
వరంగల్ జిల్లా నెక్కొండ మండలం బొల్లికొండ గ్రామానికి చెందిన 20 ఏళ్ల అఖిలకి రెండేళ్ల క్రితం హుస్సేన్ అనే వ్యక్తితో రెండేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. వీరికి 5 నెలల పాప వున్నది. ప్రస్తుతం ఆమె పుట్టింటిలో వున్నది. పాప ఏడుస్తోందని, తన భర్తను వీడియో కాల్ ద్వారా మాట్లాడించాలని ఫోన్ చేసింది. ఆమె ఎంత ప్రయత్నించినా భర్త వీడియో కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేదు.
దీనితో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై వెంటనే పాపను తీసుకుని అత్తగారింటికి వచ్చింది. అక్కడే ఎలుకల మందు కొనుక్కుని దాన్ని తినేసింది. ఇది గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ సోమవారం నాడు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.