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రేయ్ జోస్ బ్రో, రాత్రి నా బెడ్రూంలో నా పెళ్లాంతోనే గడుపుతావా? అయ్యో నా భార్యను చంపేసాను, ఇప్పుడు నేను కూడా... వీడియో
తమిళనాడులో ఘోరం జరిగింది. భార్య వేరొకరితో అక్రమ సంబంధం సాగించడాన్ని భర్త రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాడు. ఆ సమయంలో అతడు వీడియో కూడా తీసాడు. ఆ వీడియోలో అతను... ఏయ్.. లోపల ఎవరున్నారు, వాడిని బైటక రమ్మను అంటూ భార్యను గద్దించాడు. భార్య అతడితో... నువ్వు నోరుమూయ్, నేను అతడిని తీసుకు వస్తాలే అని చెప్పింది. కోపంతో ఊగిపోయిన భర్త... ఈ డ్రెస్ ఏంటి? లోపల మన బెడ్రూంలో వున్నది ఎవరు? పిలువ్ వాడిని బైటకు అంటూ ఆమెను గద్దిస్తుండగా లోపల నుంచి భార్యతో ఏకాంతంగా గడుపుతున్న వ్యక్తి వచ్చాడు.
జోస్ బ్రో రేయ్ జోస్ బ్రో, రాత్రి నా బెడ్రూంలో నా పెళ్లాం నా పెళ్లాం గదిలో నీకు రాత్రి ఏం పనిరా, నిలబడరా అంటుండగా అతడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఆ వీడియో తర్వాత మరో వీడియో పోస్ట్ చేసాడు బాధితుడు. అందులో... షర్ట్ నిండా రక్తపు మరకలతో కనిపిస్తూ... అయ్యో, నా పెళ్లాన్ని ఇప్పుడే చంపేసి వచ్చా.
నేను ఎన్నిసార్లు వాడితో మాట్లాడవద్దని చెప్పినా వినలేదు. చివరికి వాడితో గడపడాన్ని చూసి తట్టుకోలేక చంపేసా. నా కుటుంబం నాశనమైపోయింది. నా ఫ్యామిలీని నాశనం చేసిన జోస్ కోసం వెతికాను. కానీ వాడు నాకు దొరకలా. అయ్యా... మీ కాళ్లకు దణ్ణం పెడతా. వాడిని పట్టుకుని కఠిన శిక్ష విధించండి. ఇక ఇప్పుడు నేను నా బిడ్డను కూడా చంపేసి నేను కూడా చనిపోతాను అంటూ బోరున విలపించిన వీడియో పోస్ట్ చేసాడు. ఐతే ఈ దారుణం ఎక్కడ జరిగిందన్నది తెలియరాలేదు. కాగా తాజా సమాచారం ప్రకారం బాధితుడు, అతడి కుమారుడు క్షేమంగానే వున్నట్లు తెలుస్తోంది. అతడి భార్యపై దాడి చేసి ఆమెను చంపేసానని అనుకున్నాడు కానీ ఆమె తీవ్ర గాయాలతో పడి వుండగా ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు సమాచారం.
காலைல இருந்து அந்த குட்டி பையன் என்ன ஆனான் அவன் வாழ்க்கை என்ன ஆக போகுதோன்னு நெனச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன்...— Priyanshhh (@heypriyanshere) June 4, 2026
கொலை முயற்சி செய்த அந்த பெண்ணின் கணவரை இப்போது போலீஸ் கஸ்டடியில் வைத்திருக்கிறார்கலாம்...
அதேபோல அந்த குட்டி பையனும் பத்திரமா இருக்கானாம்...
அவளும் ஹாஸ்பிடல்ல… pic.twitter.com/kxf0d2N76H
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
ఫిల్మ్ నగర్లో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పుకార్లలో ఒకటి ఏమిటంటే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోయే చిత్రంలో నటించడానికి మొదట అంగీకరించిన నటి హనీ రోజ్, ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు సమాచారం. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హనీరోజ్ ఒక కీలక పాత్ర లభించింది. అయితే అది ప్రధాన కథానాయిక పాత్ర మాత్రం కాదు.
Amir Khan: గౌరీతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న అమీర్ ఖాన్?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అమీర్ తన లవ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోవాలని ఎట్టకేలకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 61 ఏళ్ల నటుడు అమీర్ ఖాన్, 47 ఏళ్ల గౌరీ స్ప్రాట్ జూలై 5న ఒక సాధారణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వేడుక అమీర్ ఖాన్ ముంబై నివాసంలో సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరగనుంది.
హీరోతో ముద్దు సన్నివేశం.. భర్తను తోడుతెచ్చుకున్న హీరోయిన్.. ఎవరు? (video)
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రియా బాపత్ తన నటనా జీవితం తొలినాళ్లలో ఎదుర్కొన్న ఒక కష్టమైన అనుభవం గురించి బయటపెట్టారు. ఆ సంఘటన ఒక ముద్దు సన్నివేశానికి సంబంధించినది, దాని కారణంగా చిత్రీకరణ ప్రారంభం కాకముందే ఆమె అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఆ సన్నివేశం గురించి ఆమెకు మొదటి నుంచీ ఆందోళనలు ఉన్నాయి. కథకు ఆ ముద్దు సన్నివేశం ఎందుకు అవసరమని ఆమె దర్శకుడిని పదేపదే అడిగారు. దాని ప్రాముఖ్యత, చిత్రీకరణపై హామీలు పొందిన తర్వాత, ఆమె ఆ సన్నివేశంలో నటించడానికి అంగీకరించారు. ప్రియా బాపట్ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
"పెద్ది"తో మళ్లీ ట్రోలింగ్కు గురైన జాన్వీ కపూర్.. దేవర తరహాలో గ్లామర్ ఓవర్ డోస్
బాక్సాఫీస్ వసూళ్లపై చర్చలు జరగక ముందే, రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' చిత్రం ఒక పెద్ద వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఈ సినిమాలోని స్పోర్ట్స్ డ్రామా, భావోద్వేగభరితమైన కథ, నటనల గురించి చర్చ జరుగుతుండగా, సోషల్ మీడియాలో ఒక ముఖ్యమైన వర్గం జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చిత్రీకరణపై దృష్టి సారించింది. ఎక్స్, ఇతర ప్లాట్ఫామ్లలో, కెమెరా యాంగిల్స్, క్లోజప్ షాట్స్, ఆమె పాత్రను చిత్రీకరించిన విధానం ద్వారా జాన్వీ కపూర్ను అతిగా ఒక వస్తువులా చూపించారని చాలా మంది ప్రేక్షకులు చిత్ర బృందాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు.
కుట్రలు, కుతంత్రాలను అధిగమించి బ్లాక్బస్టర్గా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పెద్ది: నట్టి కుమార్
ఈరోజు (గురువారం) విడుదలైన "పెద్ది" సినిమా ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకుంటోందని నట్టి కుమార్ అన్నారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ.... మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన అసాధారణ నటనతో సినిమాను పూర్తిగా తన భుజాలపై మోసి ముందుకు నడిపించారు. ఆయన నటనను చూసిన అభిమానులు, ప్రేక్షకులు "న భూతో న భవిష్యతి" అనే స్థాయిలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కుస్తీ పోరాటాలు, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగాల ప్రదర్శనలో రామ్ చరణ్ చూపించిన అంకితభావం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఇలాంటి సాహసోపేతమైన కథను, క్లిష్టమైన పాత్రను చేయడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలి.