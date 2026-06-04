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రేయ్ జోస్ బ్రో, రాత్రి నా బెడ్రూంలో నా పెళ్లాంతోనే గడుపుతావా? అయ్యో నా భార్యను చంపేసాను, ఇప్పుడు నేను కూడా... వీడియో
తమిళనాడులో ఘోరం జరిగింది. భార్య వేరొకరితో అక్రమ సంబంధం సాగించడాన్ని భర్త రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాడు. ఆ సమయంలో అతడు వీడియో కూడా తీసాడు. ఆ వీడియోలో అతను... ఏయ్.. లోపల ఎవరున్నారు, వాడిని బైటక రమ్మను అంటూ భార్యను గద్దించాడు. భార్య అతడితో... నువ్వు నోరుమూయ్, నేను అతడిని తీసుకు వస్తాలే అని చెప్పింది. కోపంతో ఊగిపోయిన భర్త... ఈ డ్రెస్ ఏంటి? లోపల మన బెడ్రూంలో వున్నది ఎవరు? పిలువ్ వాడిని బైటకు అంటూ ఆమెను గద్దిస్తుండగా లోపల నుంచి భార్యతో ఏకాంతంగా గడుపుతున్న వ్యక్తి వచ్చాడు.
జోస్ బ్రో రేయ్ జోస్ బ్రో, రాత్రి నా బెడ్రూంలో నా పెళ్లాం నా పెళ్లాం గదిలో నీకు రాత్రి ఏం పనిరా, నిలబడరా అంటుండగా అతడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఆ వీడియో తర్వాత మరో వీడియో పోస్ట్ చేసాడు బాధితుడు. అందులో... షర్ట్ నిండా రక్తపు మరకలతో కనిపిస్తూ... అయ్యో, నా పెళ్లాన్ని ఇప్పుడే చంపేసి వచ్చా.
నేను ఎన్నిసార్లు వాడితో మాట్లాడవద్దని చెప్పినా వినలేదు. చివరికి వాడితో గడపడాన్ని చూసి తట్టుకోలేక చంపేసా. నా కుటుంబం నాశనమైపోయింది. నా ఫ్యామిలీని నాశనం చేసిన జోస్ కోసం వెతికాను. కానీ వాడు నాకు దొరకలా. అయ్యా... మీ కాళ్లకు దణ్ణం పెడతా. వాడిని పట్టుకుని కఠిన శిక్ష విధించండి. ఇక ఇప్పుడు నేను నా బిడ్డను కూడా చంపేసి నేను కూడా చనిపోతాను అంటూ బోరున విలపించిన వీడియో పోస్ట్ చేసాడు. ఐతే ఈ దారుణం ఎక్కడ జరిగిందన్నది తెలియరాలేదు.
Affair னால அந்த சின்ன பையன் வாழ்க்கை கேள்விகுறி ஆகிருச்சி— Kokki Trolls (@Kokki_Trolls) June 4, 2026
ஒரு தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பும் கடமையும் இருக்குனு தெரியாதவர்களுக்கு இந்த சம்பவம் புரிய வைக்கும்.
இந்தாளு ID fulla பாத்தா அவர் Wife மேல வச்சிருந்த அதிக அன்புதான் இந்த ஆபத்துக்கு காரணம்னு புரியுது pic.twitter.com/ONX391jbJu
నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
నటి త్రిష ఇటీవల ఉపాసన కొణిదెల ఆహార బ్రాండ్ అయిన అత్తమ్మాస్ కిచెన్ నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వేసవి బహుమతి హ్యాంపర్ను అందుకున్నారు. ఈ హ్యాంపర్లో మామిడి ఆవకాయ, గోంగూర పచ్చడి, కరివేపాకు పొడి, కంది పొడి, నువ్వుల పొడి వంటి సంప్రదాయ తెలుగు వంటకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంటి పద్ధతుల్లో, సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. త్రిష ఈ బహుమతిని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పంచుకుంటూ, ఆ హ్యాంపర్ను అందుకున్నందుకు తన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పచ్చళ్లు, పొడులు వేసవి రుచిని, అనుభూతిని తిరిగి గుర్తుచేశాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కూడా పోటీ చేస్తుంది అంటూ జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రకటన తర్వాత ఎవరికివారు తమతమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. ఐతే సినీ నటుడు, just asking అంటూ సెటైర్లు వేసే ప్రకాష్ రాజ్ x లో ట్వీట్ చేస్తూ... మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా? రండి దొర .. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా? లేదా సింగల్గా వస్తున్నారా? అది చెప్పి రండి . #justasking అంటూ పోస్ట్ చేసారు.
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జీవితంలో హోమియోపతి కీలక పాత్ర : కోహ్లీ సతీమణి అనుష్క
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జూన్ 19న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కాబోతోన్న విజయ్ ఆంటోని వంద దేవుళ్ళు
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