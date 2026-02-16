ఇద్దరు పిల్లల్ని, భర్తను వదిలేసి లవర్తో భార్య జంప్, మహాశివరాత్రి ప్రేమికుడు హత్య
ఇద్దరు పిల్లల్ని, కట్టుకున్న భర్తను వదిలేసి ప్రేమికుడితో లేచిపోయింది ఓ భార్య. పెద్దల జోక్యంతో తిరిగి భార్యను రప్పించి కాపురం సరిదిద్దాలని చూసినా అది సాధ్యం కాలేదు. మరలా ప్రేమికుడి వద్దకు వెళ్లిపోయింది భార్య. దీనితో కసి పెంచుకున్న భర్త అదను చూసి మహాశివరాత్రి వేడుకకు వెళ్లివస్తున్న భార్య ప్రియుడిని వెంబడించి హత్య చేసాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
తెలంగాణ లోని జగిత్యాలలోని రూరల్ వడ్డెరకాలనీకి చెందిన లక్ష్మీ, గంగాధర్ ఇద్దరూ తమ ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి వుంటున్నారు. ఐతే లక్ష్మీ ఎక్కువగా మొబైల్ ఫోను చూస్తుంటుంది. ఇన్స్టాగ్రాంలో 30 ఏళ్ల విశ్వనాథ్ పరిచయమయ్యాడు. ఇద్దరూ ఇన్ స్టా ద్వారా మాట్లాడుకుంటూ క్రమంగా సన్నిహితంగా మారిపోయారు. అదికాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. ఇద్దరూ ప్రేమ పేరుతో లేచిపోయారు. ఆ తర్వాత ఆమె ఆచూకి కనుగొని తిరిగి తీసుకువచ్చి భర్తతో సర్దుబాటు చేసారు. కానీ లక్ష్మి తిరిగి ప్రేమికుడి వద్దకు వెళ్లిపోయింది. దాంతో భార్యను మాయమాటలు చెప్పి లొంగదీసుకున్న విశ్వనాధ్ ను ఎలాగైనా హత్య చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు గంగాధర్.
అదనుకోసం వేచి చూస్తుండగా మహాశివరాత్రి నాడు తన భార్య, ఆమె ప్రియుడితో కలిసి వచ్చింది. అర్థరాత్రి దాటాక ఇద్దరూ రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా వారినే వెంబడించిన గంగాధర్ అతడి స్నేహితులు కర్రలతో దాడి చేసారు. ఈ దాడిలో విశ్వనాథ్ తీవ్ర గాయాలపాలయ్యాడు. ఆసుపత్రికి తరలించేలోపు మృతి చెందాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.