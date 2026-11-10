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  4. Wife, lover arrested for allegedly murdering her husband, staging death as heart attack
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (11:42 IST)

బాత్రూమ్‌లో జారిపడ్డాడు.. గుండెపోటు వచ్చింది.. భర్తను అలా హత్య చేసిన భార్య

crime news
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (11:42 IST)
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బెంగళూరులో ఒక వ్యక్తిని హత్య చేసి, ఆ మరణాన్ని గుండెపోటుగా చిత్రీకరించిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కేసులో మృతుని భార్యతో సహా ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు సోమవారం అరెస్టు చేశారు. ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బెట్టదాసనపుర మెయిన్ రోడ్డు, దొడ్డతోగురు ప్రాంతంలో జరిగిన ఒక మరణంపై విచారణ చేపట్టినప్పుడు ఈ విషయం బయటపడింది.
 
అక్టోబర్ 12న మృతుని సోదరుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తూ, తన అన్నయ్య బాత్‌రూమ్‌కు వెళ్తున్నప్పుడు జారి పడిపోయారని, ఆ తర్వాత గుండెపోటుతో మరణించారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అసాధారణ మరణం కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
 
పోస్టుమార్టం నివేదిక అందిన తర్వాత, పోలీసులు ఈ కేసును వివిధ కోణాల్లో పరిశీలించి మరిన్ని వివరాలను సేకరించారు. నవంబర్ 5న, నిందితుల్లో ఒకరిని విచారణ కోసం పోలీసులు పిలిపించారు. విచారణ సందర్భంగా, అతను మృతుని భార్యతో అక్రమ సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లు అంగీకరించాడు.
 
వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న అక్రమ సంబంధం గురించి మృతునికి తెలియడంతో, అతను వారిద్దరినీ హెచ్చరించాడు. తమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడనే ఉద్దేశంతో, వారు అతన్ని హత్య చేయాలని పథకం వేశారు. అక్టోబర్ 12న తెల్లవారుజామున, నిందితులు సదరు వ్యక్తిని గొంతు నులిమి, ముక్కు, నోటిని మూసివేసి ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేశారని పోలీసులు తెలిపారు.
 
ఈ హత్యను కప్పిపుచ్చేందుకు, బాత్‌రూమ్‌కు వెళ్తున్నప్పుడు అతను జారి పడిపోయాడని, ఆ తర్వాత గుండెపోటు వచ్చిందని కుటుంబ సభ్యులకు, ఇతరులకు నిందితులు అబద్ధం చెప్పారు. మొదటి నిందితుడు నేరాన్ని అంగీకరించిన నేపథ్యంలో, నవంబర్ 6న దొడ్డతోగురులోని ఆమె నివాసం నుండి మృతుని భార్యను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో ఆమె కూడా ఈ నేరంలో భాగస్వామిగా ఉన్నట్లు అంగీకరించింది. దీంతో, మొదట నమోదు చేసిన అసాధారణ మరణం కేసును హత్య కేసుగా మార్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
 
నవంబర్ 6న ఇద్దరు నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరచగా, వారికి ఏడు రోజుల పోలీస్ కస్టడీ విధించారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసుపై మరింత దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ కేసును ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ డివిజన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీసీబీ) ఎం. నారాయణ, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏసీబీ) కె.ఎం. సతీష్‌ల పర్యవేక్షణలో, ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ అజరుద్దీన్ నేతృత్వంలోని బృందం ఛేదించింది. 
 
మరో ఘటనలో, బెంగళూరులోని ఒక ఆలయం ముందు నిద్రిస్తున్న 65 ఏళ్ల వృద్ధురాలిని హత్య చేసి, ఆమె వద్ద ఉన్న నగదు, నగలను దోచుకున్నాడనే ఆరోపణపై కెంగేరి పోలీసులు ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. నవంబర్ 3న కోనసంద్రలోని వృషభావతి నగర్ లేఅవుట్‌లో ఉన్న పటలాదమ్మ ఆలయం ముందు నారాయణమ్మ అనే మహిళ మృతదేహం లభ్యమైంది.
 
కుటుంబ సమస్యల కారణంగా నారాయణమ్మ తన ఇంటిని వదిలి, గత కొన్ని రోజులుగా రాత్రుళ్లు ఆలయం బయటే నిద్రిస్తోందని పోలీసులు తెలిపారు. స్థానికుడు ఒకరు ఆమె మృతదేహాన్ని గమనించి ఆమె కుమారుడికి సమాచారం అందించగా, అతను వచ్చి ఆమెను గుర్తించాడు. అతని ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు మొదట అసాధారణ మరణంగా కేసు నమోదు చేశారు.
 
అయితే, పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక, విచారణలో సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా, నారాయణమ్మ హత్యకు గురైందని, ఆమె వద్ద ఉన్న సొత్తును దోచుకున్నారని తేలింది. దీంతో నవంబర్ 5న హత్య కేసుగా మార్చి నమోదు చేశారు.
 
నవంబర్ 6న వృషభావతి నగర్ లేఅవుట్‌లో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో అతను నేరాన్ని అంగీకరించినట్లు సమాచారం. నిందితుడు తన అలవాట్ల కోసం డబ్బు అవసరమై, ఒంటరిగా నిద్రిస్తున్న నారాయణమ్మను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు. ఆమె నోరు మూసి, దాడి చేసి, నగదు, బంగారు ఉంగరాన్ని దోచుకున్న తర్వాత అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. నిందితుడిపై గతంలో గిరినగర్, కాటన్‌పేట పోలీస్ స్టేషన్లలో ఎన్‌డిపిఎస్, దోపిడీ కేసులు నమోదై ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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