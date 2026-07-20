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ప్రియుడు మోజులో పడి భర్త దుప్పట్లోకి నాగుపాముని పంపి హత్య చేసిన భార్య
వివాహేతర సంబంధం నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకుంది. ప్రియుడు మోజులో పడి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్తను హత్య చేసింది కట్టుకున్న భార్య. ఈ దారుణం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మీరట్ జిల్లా హస్తినాపురంలో చోటుచేసుకున్నది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
35 ఏళ్ల అతుల్ పన్వార్, దామిని అనే యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇతడు కృష్ణా కిడ్స్ పబ్లిక్ స్కూల్ నడుపుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఈ స్కూలు బస్సు నడిపేందుకు తుషార్ అనే యువకుడు పనిలో చేరాడు. అతడు ప్రతిరోజూ బస్సును తీసుకుని వెళ్లేందుకు ఇంటికి వస్తూ మెల్లగా దామినితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నాడు. ఐతే తమ సంబంధానికి భర్త అడ్డుగా వున్నాడనీ, అతడిని ఎలాగైనా అంతమొందించాలని ప్రియుడు తుషార్ తో కలిసి ప్రణాళిక వేసింది దామిని. ఆ ప్రకారం ఇంటికి వచ్చిన భర్తకు భోజనంలో నిద్రమాత్రలు కలిపి పెట్టింది.
అతడు గాఢ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. వెంటనే విషయాన్ని ప్రియుడికి చేరవేసింది. తుషార్ అప్పటికే ఓ సంచీలో నాగుపామును పెట్టుకుని సిద్ధంగా వున్నాడు. దామిని ఫోన్ చేయగానే అక్కడికి వెళ్లాడు. ఇద్దరూ కలిసి అతుల్ పన్వార్ కప్పుకున్న దుప్పట్లోకి నాగుపామును వదిలారు. అది కాటు వేయడంతో గాఢ నిద్రలోనే అనంతలోకాలకు వెళ్లిపోయాడు అతుల్ పన్వార్. ఐతే అతుల్ తరపు కుటుంబం అనుమానంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. పోలీసులు తమదైన శైలిలో దామిని ఫోన్ డేటాను విశ్లేషించడంతో వాస్తవం బైటపడింది. నిందితులు ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకి పంపారు.
శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో M4M 2 మూవీ సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు
శాన్ఫ్రాన్సిస్కో (కాలిఫోర్నియా): అమెరికాలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)' మూవీ 60 రోజుల విజయోత్సవాన్ని జూలై 18, 2026న శాన్ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియాలోని సినీ లౌంజ్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో దర్శక-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల, హీరోయిన్ Jo Sharma కలిసి 'M4M-2' సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
Sitara: ఎప్పటికీ చిన్నారి తార.. సితార అంటూ మహేష్ బాబు ఆప్యాయంగా ముద్దుపెట్టారు.
జూలై 20న, సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు తన కుమార్తె సితార ఘట్టమనేని 14వ పుట్టినరోజును ఒక హృద్యమైన ఫోటో మరియు 'ఎప్పటికీ నా చిన్ని తార... నువ్వు ఎంత పెరిగినా సరే' అనే క్యాప్షన్తో జరుపుకున్నారు. పండుగ వాతావరణంలో నవ్వుతున్న ఆ టీనేజర్ ఫోటోకు, అభిమానులు పాత పుట్టినరోజుల కుటుంబ త్రోబ్యాక్లు, ఎడిట్లు మరియు క్లిప్లను పంచుకోవడంతో దాదాపు 29,000 లైక్లు వచ్చాయి.
Vijay Deverakonda: రౌడీ జనార్థన మూవీ యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ
స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రౌడీ జనార్థన". స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "రౌడీ జనార్థన" సినిమా రూపొందుతోంది.
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RC17: రామ్ చరణ్, సుకుమార్ RC17 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సిద్ధమవుతోంది !
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ల కలయిక ఎట్టకేలకు రూపుదిద్దుకుంటోంది. కల్ట్ బ్లాక్బస్టర్ 'రంగస్థలం' అందించిన తర్వాత, ఈ ద్వయం 'RC17' కోసం మరోసారి రాబోతున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, తుది స్క్రిప్ట్ ఖరారైంది. చిత్ర నిర్మాతలు అతి త్వరలో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఘనంగా ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్లో లాంఛనంగా ప్రారంభించనుండగా, నవంబర్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.