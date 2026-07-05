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  4. Wife wakes up husband by giving Rs. 2 lakhs of supari
Written By ఠాగూర్

ఇంట్లో భర్తను చంపుతుంటే.. ఇంటి బయట కాపలా ఉన్న భార్య... ఎక్కడ?

murder
BY: ఠాగూర్
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (10:19 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (10:06 IST)
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ఇటీవలి కాలంలో భార్య చేతుల్లో హతమయ్యే భర్తల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఇంట్లో కట్టుకున్న భర్తను చంపుతుంటే.. ఇంటి బయట అగ్నిసాక్షిగా పెళ్ళాడిన భార్య కాపలా ఉన్నది. ఈ దారుణం ఏపీలోని దేవరాపల్లి మండలం, శ్రీరాంపురంలో వెలుగు చూసింది. 
 
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... ఏపీలోని అనకాపల్లి జిల్లా శ్రీరాంపురానికి చెందిన దారపురెడ్డి అప్పలనాయుడుకు భార్య హైమ (29), ఇద్దరు ఆడపిల్లలున్నారు. అతడు విశాఖలో కలాసీగా పనిచేస్తూ నిత్యం గ్రామం నుంచి రాకపోకలు సాగించేవాడు. 
 
ఈ క్రమంలో దేవరాపల్లిలో రెస్టారెంట్‌ నిర్వహిస్తున్న కె.కోటపాడు మండలం జోగన్నపాలేనికి చెందిన బండారు గంగాధర్‌ (29)తో భార్యకు వివాహేతర సంబంధం ఉందని తెలిసి ఆమెను అప్పలనాయుడు పలుమార్లు మందలించాడు.
 
ఆమె ప్రవర్తనలో మార్పు రాకపోవడంతో తన కలాసీ పనిని రూ.2 లక్షలకు వేరే వ్యక్తికి ఇటీవల అమ్మేసి గ్రామంలో కూలి పనికి వెళ్లేవాడు. దాంతో భర్త అడ్డు ఎలాగైనా తొలగించుకోవాలని హైమ తన ప్రియుడికి చెప్పింది. అతడు కె.కోటపాడు మండలం గొండుపాలేనికి చెందిన తన మేనల్లుడు వంటాకు నాగచరణ్‌ (19)కు విషయం చెప్పాడు. 
 
తనకు రూ.లక్ష ఇస్తే కిరాయి హంతకులతో హత్య చేయిస్తాననడంతో భర్త తెచ్చిన సొమ్ములో రూ.లక్ష సుపారీ ఇవ్వడానికి హైమ అంగీకరించింది. దాంతో నాగచరణ్‌ తన స్నేహితులైన విజయనగరం జిల్లా దత్తిరాజేరుకు చెందిన షేక్‌ షఫీర్, విశాఖలోని తాటిచెట్లపాలేనికి చెందిన పిండ్ర ప్రకాష్‌లను సంప్రదించి ఈ హత్యకు పథకం వేశాడు. 
 
ఈ నెల 1న అర్థరాత్రి హైమ ఇంటికి ఆ ముగ్గురూ చేరుకున్నారు. ఇంటి వెనుక నుంచి అప్పలనాయుడు నిద్రిస్తున్న గదిలోకి వారిని పంపించి  ఇంటి బయట ఆమె కాపలా ఉంది. నిద్రిస్తున్న అప్పలనాయుడును వారు శ్వాస ఆడకుండా చేసి హతమార్చారు.
 
భర్త మృతి చెందాడని నిర్ధారించుకున్నాక హైమ ముందుగా కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం నిందితులకు రూ.లక్ష ఇవ్వడంతో వారు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. తర్వాత హైమ, గంగాధర్, నాగచరణ్‌ కూడా విశాఖ సమీప ప్రాంతానికి పారిపోయారు. 
 
నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలించడం, వీరి చర్య అందరికీ తెలిసిపోవడంతో ఈ ముగ్గురూ రైవాడ వీఆర్వో రమణమ్మ ఎదుట శుక్రవారం లొంగిపోయారు. ఆమె వారిని దేవరాపల్లి పోలీసుస్టేషన్‌కు అప్పగించారు. చేసిన నేరాన్ని అంగీకరించడంతో వారిని అరెస్టు చేసి చోడవరం కోర్టులో హాజరుపర్చినట్లు పేర్కొన్నారు. కిరాయి హంతకులు షఫీర్, ప్రకాష్‌ల కోసం గాలిస్తున్నామన్నారు. 
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ఠాగూర్

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