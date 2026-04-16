సుపారీ ఇచ్చి ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపించిన భార్య, బీరు సీసాలతో పొడిచి...
వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా ఎంతోమంది జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయి. ఈ సంబంధంలో ఇరుక్కున్నవారిలో అటు మగాడు కానీ లేదంటే ఇటు మహిళ కానీ బలవుతున్నారు. తెలంగాణలోని హనుమకొండ జిల్లా పరకాలలో దారుణం జరిగింది.
ప్రియుడు మోజులో పడిన ఓ వివాహిత కట్టుకున్న భర్తను సుపారీ ఇచ్చి చంపించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. హనుమకొండ జిల్లా పరకాలలో సుమన్, లావణ్యలు గత కొన్నేళ్లుగా నివాసం వుంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు కూడా వున్నారు. ఐతే గత కొన్ని నెలలుగా లావణ్య మరో వ్యక్తికి సన్నిహితంగా వుంటోంది. అతడితో వివాహేతర సంబంధం సాగిస్తోంది.
పూర్తిగా ప్రియుడి మోజులో పడిన లావణ్య భర్తను అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నది. ప్రియుడిని పిలిపించి తన భర్తను హత్య చేసేందుకు సుపారీ ఇచ్చింది. ఆ ప్రకారం అతడు సుపారీ గ్యాంగ్ కు పని అప్పజెప్పాడు. ఆ గ్యాంగ్ సుమన్ ను మాటు వేసి బీరు సీసాలతో పొడిచి ఆపైన అతడిపై పెట్రోలు పోసి తగులబెట్టారు. ఐతే సుమన్ ఆచూకి తెలియకపోవడంతో అతడి తరపు కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేసారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు తమదైన శైలిలో దర్యాప్తు చేయడంతో లావణ్య, ఆమె ప్రియుడు దొరికిపోయారు.