నా ఫోన్ నెంబరునే బ్లాక్ చేస్తావా? ప్రియుడి పొట్టలో కత్తితో పొడిచిన ప్రియురాలు
తన ఫోన్ నెంబరును బ్లాక్ చేసాడన్న ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన ఓ యువతి తన ప్రియుడిని కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడిచి పొడిచి చంపేసింది. ఈ దారుణ ఘటన ఛత్తీస్ గఢ్ లోని బిలాస్ పూర్ సివిల్ లైన్స్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలో చోటుచేసుకున్నది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 25 ఏళ్ల ప్రసాద్ సూర్యవంశీ అనే యువకుడు స్థానికంగా శుభమ్ విహార్ టీచర్స్ కాలనీలో ఓ ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని వుంటున్నాడు. ఇతడికి ఓ యువతి సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయమైంది.
అది కాస్తా సన్నిహిత సంబంధానికి దారితీసింది. దీంతో ఇద్దరూ ఒకరి ఇంటికి మరొకరు తరచూ వస్తూ కలుసుకుంటుండేవారు. కానీ ఈమధ్యకాలంలో ఇద్దరి మధ్య ఓ విషయమై మనస్పర్థలు తలెత్తాయి. తన ప్రియురాలి మనస్తత్వంపై ఆగ్రహించిన ప్రియుడు ప్రసాద్ ఆమె ఫోన్ నెంబరును బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టేసాడు. ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా అతడు స్పందించకపోయేసరికి ప్రియురాలు నేరుగా అతడి వుంటున్న గదికి వచ్చింది. తన ఫోన్ నెంబరు ఎందుకు బ్లాక్ చేసావంటూ అతడితో వాదనకు దిగింది.
నీ మొబైల్ ఫోనులో ఎవరితో చాటింగ్ చేస్తున్నావో చూపించు అంటూ పట్టుబట్టింది. దాంతో ప్రసాద్ తన ఫోనుని ఆమెకి ఇచ్చేందుకు ససేమిరా అన్నాడు. ప్రసాద్ అలా మొండిపట్టు పట్టడంతో తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో అతడి పొట్టలో విచక్షణారహితంగా పొడిచేసింది. దాంతో అతడు అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి మరణించాడు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.