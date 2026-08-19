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  4. Woman Arrested in Bengaluru for Allegedly Killing Husband and Son with Lover
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (07:31 IST)

లవర్‌తో కలిసి భర్తను.. కొడుకును హత్య చేసిన బెంగళూరు మహిళ

Crime
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (07:31 IST)
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Crime
కుటుంబ వ్యవస్థ కింద నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. వివాహేతర సంబంధాలు భార్యాభర్తల అనుబంధానికి అడ్డుగా మారుతున్నాయి. అక్రమ సంబంధాల కోసం భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు హత్య చేసే స్థాయికి ఒడిగడుతున్నారు. తాజాగా బెంగళూరులో ఓ మహిళ భర్తతో పాటు తన కొడుకును కూడా పొట్టనబెట్టుకుంది. ప్రియుడితో కలిసి భర్త, కొడుకును హత్య చేసిన ఆరోపణలపై బెంగళూరులో మహిళ అరెస్టు అయ్యింది. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. 26 ఏళ్ల హరిణి, చిక్కబనవరలోని తమ ఇంట్లో తన 35 ఏళ్ల భర్త అభినందన్, కొడుకు యదువీర్ స్పృహ కోల్పోయారని సోమవారం ఉదయం పోలీసులకు ఫోన్ చేసింది. గాయాలను బట్టి అధికారులు వెంటనే కుట్ర జరిగిందని అనుమానించారు. కొనసాగుతున్న గృహ కలహాలు, విడాకుల కోరిక నేపథ్యంలో, గత సంవత్సరం ఒక సోషల్ యాప్ ద్వారా పరిచయమైన తన ప్రియుడు వినయ్‌తో కలిసి ఆమె భర్తను కుమారుడిని హతమార్చిందని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడి అయ్యింది. విచారణ అనంతరం ఆమె నేరాన్ని అంగీకరించింది. 
 
ఆగస్టు 16న అభినందన్ నిద్రిస్తుండగా అతనిపై దాడి చేసి, మేల్కొని ఉన్న బాలుడిని ఊపిరాడకుండా చేసి చంపినట్లు ఒప్పుకుంది. ఈ కేసును కప్పిపుచ్చడానికి ప్రయత్నించినట్లు పోలీసులు ఆధారాలు సేకరిస్తుండటంతో, ఆమె, వినయ్ ఇద్దరూ ప్రస్తుతం పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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