స్నేహితులు దాడి.. మనస్తాపంతో యువతి ఆత్మహత్య
విశాఖ నగరంలో ఓ విషాదకర ఘటన జరిగింది. పుట్టిన రోజు వేడుకలకు వెల్లిన యువతిపై స్నేహితులు దాడి చేశారు. ఈ దాడిని అవమానంగా భావించిన ఆ యువతి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఇది మంగళవారం విశాఖలోని విశాలాక్షి నగర్లో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
విశాఖ నగరానికి చెందిన వాసుపల్లి సాయికిరణ్, జి.యశ్వంత్, రంప లక్ష్మీ సౌజన్య, నరవ సాయికుమార్, పుచ్చ సాయికిరణ్, మణి, శాంతికుమారి స్నేహితులు. వీరంతా ఈ నెల 14న విశాలాక్షి నగర్లోని బి-స్క్వేర్ లాడ్జిలో 118, 119 నెంబరు గదులను అద్దెకు తీసుకున్నారు. రాత్రి అందరూ మద్యం తాగారు.
ఆ సమయంలో వారి మధ్య మాటల యుద్ధం చోటుచేసుకుంది. శాంతికుమారి తనకు మరొకరితో సంబంధం ఉందని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని సాయికిరణ్ నిలదీశాడు. దీన్ని శాంతికుమారి ఖండించినప్పటికీ ఆగ్రహానికి లోనైన సాయికిరణ్, లక్ష్మీ సౌజన్య, యశ్వంత్ ఆమెపై దాడి చేసి కొట్టారు.
తనపై స్నేహితులు దాడి చేయడాన్ని అవమానంగా భావించిన శాంతికుమారి తీవ్ర మనస్తాపంతో 118వ నెంబరు గదిలోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకుంది. అనంతరం ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఎంతసేపటికీ తలుపు తీయకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన స్నేహితులు తలుపులు పగులగొట్టి లోపలికి వెళ్లి చూడగా ఉరేసుకుని కనిపించింది. వెంటనే వెంకోజీపాలెంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
ఈ విషయాన్ని స్నేహితులు శాంతికుమారి తల్లి ఆకుమర్తి రమ్యకు తెలిపారు. ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో వచ్చి ఆరిలోవ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 'దాడి చేసిన తర్వాత శాంతికుమారికి మూర్ఛ (ఫిట్స్) వచ్చి పడిపోగా ముఖంపై నీళ్లుచల్లి లేపి 118 గదిలోకి పంపాం. మేము మరో గదిలోకి వెళ్లాం. ఒక్కటే గదిలో ఉన్న శాంతికుమారి మనస్తాపానికి గురై ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుంది' అని పోలీసుల విచారణలో స్నేహితులు తెలిపారు. వారిపై అబౌట్మెంట్ సూసైడ్ సెక్షన్ కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని సీఐ మల్లేశ్వరరావు తెలిపారు.