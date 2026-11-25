యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం... ముగ్గురి సహోద్యోగుల అరెస్టు
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మరోదారుణం జరిగింది. ఓ కేఫ్లో పని చేస్తున్న సహోద్యోగులు లైంగికదాడికి పాల్పడ్డారు. యువతిపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ కేసులో ఢిల్లీ పోలీసులు ముగ్గురు పోలీసులను అరెస్టు చేశారు. మరికొందరి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
ఢిల్లీలోని ఓ కేఫ్లో పని చేస్తున్న 8 మంది ఉద్యోగులు సోమవారం రాత్రి పార్టీ చేసుకున్నారు. ఒక ఉద్యోగి వద్ద తాళాలు ఉండటంతో కేఫ్ మూసివేసిన తర్వాత తిరిగి దానిని తెరిచి అర్థరాత్రి వరకు మద్యం సేవించారు. ఆ సమంయలో ఇద్దరు సహోద్యోగులు తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడరని, వారికి మిగిలినవారు సహకరించారని ఓ యువతి ఆరోపించింది.
మంగళవారం తెల్లవారుజామున బాధితురాలు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆరుగురిపై పోలీసులు ఎఫ్.ఐ.ఆర్ నమోదు చేసి ఈ కేసులో ఇద్దరు మహిళలతో సహా మొత్తం ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు. మరికొందరు నిందితుల కోసం పోలీసుల గాలిస్తున్నారు.
పార్టీ అనంతరం తన స్నేహితుడు, ఇద్దరు మహిళతో కలిసి బాధితురాలు కేఫ్ నుంచి బయటకు వెళ్లినట్టుగా సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో రికార్డు అయింది. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి ఆమె పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఆమె వాంగ్మూలాన్ని పోలీసులు రికార్డు చేశారు.