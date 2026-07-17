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  4. Woman hacked to death by relative at bus stand, cops suspect one-sided love
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్

పట్టపగలే యువతిని కొడవలితో నరికి చంపేసిన యువకుడు

woman stabbed
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (09:19 IST)
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కర్నాటక రాష్ట్రంలోని దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. పట్టపగలే ఓ యువతిని కొడవలితో ప్రియుడు నరికి చంపేశాడు. కర్నాటక రాష్ట్రంలోని దక్షిణ కన్నడ జిల్లా బంట్వాల్ తాలూకాలోని బీసీ రోడ్ వద్ద ఉన్న కేఎస్‌ఆర్‌టీసీ బస్టాండ్ వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. 
 
ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో పని చేస్తున్న లావణ్య (21) అనే యువతి తన విధులు ముగించుకుని తిరిగి ఇంటికి బయల్దేరింది. ఆమెను వెంటాడి, బస్టాండ్‌లో చేతన్ (22) అనే యువకుడు అడ్డుకుని కొడవలితో ఆమెపై పలుమార్లు దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఆమె చనిపోయిందని నిర్ధారించుకని అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. 
 
ఈ దారుణానికి పాల్పడిన నిందితుడు లావణ్య దూరపు బంధువు కావడం గమనార్హం. గత కొంతకాలంగా ప్రేమ పేరుతో వేధిస్తున్నట్టుగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు గారిస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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