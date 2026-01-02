పెళ్లికి నిరాకరించిన ప్రియుడు.. స్వీట్స్ ఇస్తానంటూ ఇంటికి పిలిచి మర్మాంగంపై దాడి చేసిన ప్రియురాలు
తనను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకునేందుకు నిరాకరించిన ప్రియుడిపై ప్రియురాలు దాడి చేసింది. వంట గదిలో కూరగాయలు తరిగే కత్తిపీటతో మర్మాంగంపై దాడి చేసింది. దీంతో తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో ఆస్పత్రిలో చేరి చికిత్స పొందుతున్నాడి. కొత్త సంవత్సరం రోజున స్వీట్స్ ఇస్తానంటూ ఇంటికి పిలిచి ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
25 యేళ్ల మహిళకు 44 యేళ్ల వ్యక్తికి గత కొన్నేళ్లుగా వివాహేతర సంబంధం ఉంది. పైగా వీరిద్దరు బంధువులు కూడా. అయితే, భార్యను వదిలివేసి తనను పెళ్ళి చేసుకోవాలంటూ ప్రియుడిపై ప్రియురాలు ఒత్తిడి చేయసాగింది. ఇదే విషయంపై వారి మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ప్రియురాలి వేధింపులు భరించలేని ప్రియుడు.. గత 2025లో బిహార్ రాష్ట్రంలోని తన స్వగ్రామానికి వెళ్లాడు. ఆ తర్వాత ఆమె ఫోనును చేసి బెదిరింపులకు పాల్పడసాగింది.
ఈ క్రమంలో డిసెంబరు 19వ తేదీన ముంబైకి తిరిగి వచ్చిన ప్రియుడు.. ఆమెతో సంబంధాలు తెంచుకుని ప్రియురాలికి దూరంగా ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో డిసెంబరు 31వ తేదీ అర్థరాత్రి 1.30 గంటల సమయంలో న్యూ ఇయర్ స్వీట్స్ ఇస్తానని నమ్మించి ప్రియుడిని ఇంటికి పిలిచింది. దీంతో ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్ళాక, అతడి ఫ్యాంటు విప్పమని చెప్పి, వంట గది నుంచి కూరగాయలు కోసో కత్తితో వచ్చి మర్మాంగంపై దాడి చేసింది.
ఈ దాడి తర్వాత తీవ్ర రక్తస్రావంతో గాయపడిన బాధితుడు అక్కడ నుంచి తప్పించుకుని తన ఇంటికి చేరుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన స్థానిక పోలీసులు పరారీలో ఉన్న నిందితురాలి కోసం గాలిస్తున్నారు.