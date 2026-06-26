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అంగన్వాడి కేంద్రంలో చిన్నారిని గుండెలపై కాలితో తన్నిన మహిళ, వీడియో
Anganwadi teacher kicks child
అంగన్వాడి కేంద్రంలో అభంశుభం తెలియని చిన్నారిని గుండెలపై కాలితో తన్నింది ఓ కర్కశ మహిళ. హృదయాన్ని కలచివేసే ఈ దారుణ ఘటన మహారాష్ట్రలోని పన్వెల్ తాలూకలోని నాందావ్ ప్రాంతంలో జరిగింది. అంగన్వాడిలో చిన్నారిని కాలితో తన్నిన దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది.
ఈ వీడియోను చూసినవారి గుండె బరువెక్కుతోంది. ముక్కుపచ్చలారని ఆ చిన్నారని కాలితో అలా తన్నేందుకు ఆమెకి మనసు ఎట్లా ఒప్పింది అని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిన్నారిని అలా కర్కశత్వంగా దాడి చేసిన మహిళపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూసినవారు తమ బిడ్డలను అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు పంపాలంటే భయం వేస్తోందని అంటున్నారు.
పన్వెల్ తాలూకాలోని నాందావ్ ప్రాంతంలో ఒక అంగన్వాడీ చిన్నారిని ఒక మహిళ కాళ్లతో దారుణంగా తన్నుతూ కొట్టిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన ఎవరికైనా “పిల్లలను అసలు బడికి పంపించాలా వద్దా?” అనే భయం, ఆందోళన కలగక మానవు. అంత చిన్న పై అంత నిర్దయగా… pic.twitter.com/MMcvVN9Hp8— Milagro Movies (@MilagroMovies) June 26, 2026
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