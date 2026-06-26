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Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (15:25 IST)

అంగన్వాడి కేంద్రంలో చిన్నారిని గుండెలపై కాలితో తన్నిన మహిళ, వీడియో

Anganwadi teacher kicks child
BY: ఐవీఆర్
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (15:25 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (15:28 IST)
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Anganwadi teacher kicks child

అంగన్వాడి కేంద్రంలో అభంశుభం తెలియని చిన్నారిని గుండెలపై కాలితో తన్నింది ఓ కర్కశ మహిళ. హృదయాన్ని కలచివేసే ఈ దారుణ ఘటన మహారాష్ట్రలోని పన్వెల్ తాలూకలోని నాందావ్ ప్రాంతంలో జరిగింది. అంగన్వాడిలో చిన్నారిని కాలితో తన్నిన దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది.
 
ఈ వీడియోను చూసినవారి గుండె బరువెక్కుతోంది. ముక్కుపచ్చలారని ఆ చిన్నారని కాలితో అలా తన్నేందుకు ఆమెకి మనసు ఎట్లా ఒప్పింది అని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిన్నారిని అలా కర్కశత్వంగా దాడి చేసిన మహిళపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూసినవారు తమ బిడ్డలను అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు పంపాలంటే భయం వేస్తోందని అంటున్నారు.
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ఐవీఆర్

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