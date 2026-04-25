ప్రియుడి భార్యను, పిల్లల్ని కత్తితో పొడిచి చంపిన మహిళ, కాళ్లు పట్టుకున్నా వదల్లేదు...
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని దుర్గ్ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. ప్రియుడు తనను దూరం పెట్టేస్తున్నాడని కసి పెంచుకున్న ఓ మహిళ అతడి భార్యాపిల్లల్ని అత్యంత పాశవికంగా కత్తితో పొడిచి చంపింది. ఈ దారుణ ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. దుర్గ్ జిల్లా పరిధిలో లలితేష్ యాదవ్ పోలీసు కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతడు తన భార్య రీనా ముగ్గురు పిల్లలతో నివాసం వుంటున్నాడు. ఐతే సరోజిని అనే మహిళతో లలితేష్ వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్నాడు. ఐతే ఇటీవల ఇక మనిద్దరం దూరంగా వుందామంటూ సరోజినికి చెప్పాడు. దాంతో ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహంతో శుక్రవారం నాడు లలితేష్ ఇంటికి వచ్చి వాగ్వాదానికి దిగింది. ఆమెకి సర్ది చెప్పి పంపించాడు.
శనివారం నాడు భార్యాపిల్లల్ని తీసుకుని బంధువుల ఇంటికి వెళ్దామని లలితేష్ టిక్కెట్లు రిజర్వేషన్ చేయించుకునేందుకు రైల్వే స్టేషనుకు వెళ్లాడు. ఇంతలో సరోజిని ప్రియుడు లలితేష్ ఇంటికి వచ్చింది. ఇంట్లో అతడు లేకపోవడంతో రీనాతో గొడవకు దిగింది. తనను వదిలేసి అతడు ఎట్లా వెళ్తాడంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇక్కడ నుంచి వెళ్లమంటూ రీనా చెప్పడంతో కత్తి తీసుకుని ఆమెపై దాడికి దిగింది. విచక్షణారహితంగా రీనాపైన ఆమె పక్కనే నిద్రిస్తున్న 9 ఏళ్ల కుమారుడుని దారుణంగా కత్తితో పొడిచింది.
రీనా కుమార్తెలు నైనా, తానియాపై కూడా కత్తితో దాడి చేస్తుండటంతో రీనా బ్రతిమాలుతూ తన బిడ్డల్ని చంపవద్దంటూ కాళ్లు పట్టుకున్నది. ఐనా వదలని ఆ మహిళ వారిని పొడిచేందుకు వెంటబడింది. దీనితో కుమార్తెలిద్దరినీ పారిపోండి అంటూ రీనా గట్టిగా కేకలు వేయడంతో ఒకరు మరుగుదొడ్డిలో మరొకరు తప్పించుకుని బైటకు పారిపోయింది.
బైట ఇరుగుపొరుగు వారిని అప్రమత్తం చేయడంతో వారంతా వచ్చి సరోజినిని చుట్టుముట్టి పట్టుకున్నారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. తీవ్ర గాయాలపాలైన రీనా వారి పిల్లల్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే అప్పటికే రీనా, ఆమె కుమారుడు ఇద్దరూ మరణించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. కుమార్తెల్లో ఒకరి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా వున్నట్లు చెప్పారు.