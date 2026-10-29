సాలూరులో మహిళా వార్డు వాలంటీర్ మోసం: పొదుపు పేరుతో రూ. 2 కోట్లు వసూలు చేసి డబ్బుతో పరార్
ఇటీవలి కాలంలో నమ్మించి మోసం చేసేవారి సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. తాజాగా విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన ఓ వార్డు మహిళా వాలంటీర్ రూ. 2 కోట్లతో పరారైంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సాలూరులో వార్డు వాలంటీరుగా రమ్య అనే మహిళ పనిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆమె అడ్డదారుల్లో ఆదాయం ఆర్జించాలని ప్లాన్ వేసింది. ఆ ప్రణాళికను పక్కాగా అమలుపరిచింది.
వేలల్లో పొదుపు చేస్తే లక్షల్లో లాభం వస్తుందనీ, లక్షల్లో పెట్టినవారికి కోట్లలో రిటర్న్ వస్తుందని పలువురు మహిళలను నమ్మించి సుమారు రూ. 2 కోట్ల మేర వసూలు చేసింది. ఆ తర్వాత ఆ డబ్బునంతా తీసుకుని ఊరు నుంచి వుడాయించింది. తమ వద్ద డబ్బు తీసుకున్న మహిళ కనబడకపోయేసరికి బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.