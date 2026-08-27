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  4. You will become multimillionaires if you strip a girl and perform rituals: Fraudulent godmen-s atrocity
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (23:01 IST)

బాలికను వివస్త్రను చేసి పూజలు చేస్తే కోటీశ్వరులవుతారు: దొంగ బాబాల అఘాయిత్యం

Victim
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (23:04 IST)
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అనంతపురంలో దొంగ బాబాలు ఓ కుటుంబం మూఢ నమ్మకాలను ఆసరా చేసుకుని మైనర్ బాలికపై అఘాయిత్యం చేసారు. మైనర్ బాలికను వివస్త్రను చేసి పూజలు చేస్తే కోటీశ్వరులవుతారంటూ ఓ కుటుంబాన్ని నమ్మించారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అనంతపురం నగరంలో మహాలక్ష్మి అనే మహిళకు హోటల్ నడుపుతూ అరకొర ఆర్జిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్న వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఆ హోటల్ యజమానితో... మీరు సత్వరమే ఐశ్వర్యవంతులు కావాలంటే మీ కుమార్తెను వివస్త్రను చేసి పూజలో కూర్చోబెడితే అనుకున్నది అవుతుందని నమ్మబలికింది.
 
తొలుత తన కుమార్తెను అలా కూర్చోబెట్టేందుకు ఆ తండ్రి అంగీకరించలేదు. ఐతే మహాలక్ష్మి పదేపదే చెప్పడంతో అతడు కాస్త మెత్తబడ్డాడు. దాంతో మైనర్ బాలికను తీసుకునివెళ్లి హేమంత్ అనే దొంగ బాబాకి అప్పగించింది. అతడు ఆ బాలికను వివస్త్రను చేసి పూజలు పేరుతో ఆమెను అసభ్యంగా తాకుతూ వికృత చేష్టలు చేసాడు. ఐతే ఆరోజు పూజలు ఫలించలేదనీ, తిరిగి మరొక రోజు చేసాడు.
 
ఇక్కడ లాభం లేదని, కడపలో పెద్దగురువు వున్నాడని అక్కడికి తీసుకెళ్లారు. కడపలో వెంకటేష్ యాదవ్ అనే మరో దొంగబాబా పూజల పేరుతో బాలికను తీవ్ర చిత్రహింసలకు గురిచేసాడు. మరోసారి పూజలు చేయాలంటూ కారులో ఎక్కించుకుని తీసుకుని వెళుతుండగా స్థానికులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఇది తెలుసుకున్న నిందితులు బాలికను కారు నుంచి దింపేసి పరారయ్యారు. వీరిపై పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేసి గాలిస్తున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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