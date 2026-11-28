వివాహేతర సంబంధం వుందన్న అనుమానంతో ప్రియురాలిని హత్య చేసిన యువకుడు
బెంగళూరు లాడ్జిలో కేరళకు చెందిన యువతి దారుణ హత్యకు గురైంది. ఈ హత్య చేసింది ఆమె ప్రియుడే. మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం వుందన్న అనుమానంతో ఆమెను హత్య చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. పోలీసులు చెప్పిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
కేరళకు చెందిన 22 ఏళ్ల గంగ, 23 ఏళ్ల గోకుల్ కృష్ణ ఇద్దరూ బెంగళూరులోని హర్ష కాలేజీలో నర్సింగ్ చేసారు. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారు. గత నాలుగేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. గోకుల్ నర్సింగ్ కళాశాలల్లో విద్యార్థులకు అడ్మిషన్లు ఇప్పించే పని చేస్తుండగా గంగ ఉద్యోగ వేటలో వుంది. వీరిద్దరూ గురువారం నాడు బెంగళూరు లోని ఓ ప్రైవేటు లాడ్జిలో దిగారు. ఆ రాత్రంతా గడిపిన అనంతరం శుక్రవారం వీరిద్దరి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకున్నది.
తనతో కాకుండా మరో వ్యక్తితో కూడా సంబంధం వున్నట్లు గంగపై ఆరోపణ చేయడంతో ఆమె అతడితో వాదన చేసింది. దీనితో తీవ్రమైన ఆగ్రహావేశాలకు లోనై ఆమెను కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడిచాడు. ఆమె ఆర్తనాదాలు విన్న హోటల్ సిబ్బంది గదికి వచ్చి చూసేసరికి ఆమె రక్తపు మడుగులో పడి వుంది. నిందితుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందిచడంతో వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఆమెను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. పరారైన నిందితుడు గోకుల్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.