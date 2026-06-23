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  4. Young woman on the run after murdering her parents and younger sister for objecting to her relationship with her boyfriend in Bengaluru
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (18:57 IST)

ప్రియుడితో తిరగడాన్ని అడ్డు చెప్పారని తల్లిదండ్రులను, చెల్లిని హత్య చేసిన యువతి పరార్

Young woman on the run with lover after murdering her parents
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (18:57 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (19:00 IST)
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Young woman on the run with lover after murdering her parents
అక్రమ సంబంధాలు కారణంగా కొన్ని కుటుంబాలు సర్వనాశనం అవుతున్నాయి. కర్నాటకలో ఓ యువతి ప్రియుడి మోజులో పడి అతడితో తిరగవద్దు అని అడ్డు చెప్పిన తల్లిదండ్రులను, చెల్లిని అత్యంత కిరాతకంగా కత్తితో పొడిచి చంపేసి ప్రియుడితో కలిసి పరారైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కర్నాకటలోని బెంగళూరులో సిగేహళ్లిలో శ్వేత అనే యువతి గత కొంతకాలంగా కన్నెత్ అనే యువకిడితో రివిన్ రిలేషన్ సాగిస్తోంది. ఈ విషయం కాస్తా తన చెల్లికి తెలిసిపోయింది. విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. దాంతో వారు శ్వేతను పద్ధతి మార్చుకోవాలని హెచ్చరించారు. ఇకపై ప్రియుడితో కలిసి తిరగవద్దని గట్టిగా చెప్పారు.
 
తల్లిదండ్రులు తన ప్రియుడితో తిరనివ్వడంలేదని శ్వేత కక్ష పెంచుకున్నది. సోమవారం రాత్రి ప్రియుడిని పిలిచింది. అతడిని తన తల్లిదండ్రులకు వద్దుకు తీసుకుని వెళ్లింది. అతడితో తిరగవద్దన్నప్పటికీ ఏకంగా ఇంటికి తీసుకురావడంతో తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. దీనితో మాటామాటా పెరిగింది.
 
ముందుగానే ప్రణాళిక ప్రకారం... తన ప్రియుడితో కలిసి శ్వేత తన తల్లిదండ్రులు, చెల్లిపై కత్తితో దాడి చేసి విచక్షణారహితంగా పొడిచింది. వారు అక్కడికక్కడే కన్నుమూసారు. ఇక అక్కడ్నుంచి ప్రియుడితో సహా పరారైంది. స్థానికులు ఉదయాన్నే ఇంటి నుంచి ఎవ్వరూ బైటకు రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి లోపల చూడగా ముగ్గురూ రక్తపుమడుగులో విగతజీవులై కనిపించారు. దాంతో వారు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు.
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ఐవీఆర్

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