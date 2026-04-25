మద్యం విషయంలో గొడవ.. యువకుడిని హత్య చేసిన ఇద్దరు స్నేహితులు
మద్యం విషయంలో జరిగిన గొడవ కారణంగా ఒక యువకుడిని అతని ఇద్దరు స్నేహితులు హత్య చేశారు. యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా, బొమ్మలరామారం మండలం, మేడిపల్లి గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతుడిని మేడిపల్లికి చెందిన లారీ డ్రైవర్, 24 ఏళ్ల రాగిర్ మధుగా గుర్తించారు.
మధు, అతని స్నేహితులు గాంధారి చరణ్ (27), ఊట్ల నవీన్ (26) మంగళవారం రాత్రి షమీర్పేట వాగు సమీపంలోని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ వద్ద మద్యం సేవించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. చివరిసారిగా మద్యం సేవించాలన్న మధు అభ్యర్థనను చరణ్, నవీన్ తిరస్కరించడంతో వారి మధ్య వాగ్వాదం చెలరేగినట్లు సమాచారం.
ఆ ఇద్దరూ మధుపై ఇనుప రాడ్డుతో దాడి చేశారని, దీనివల్ల అతనికి తలకు తీవ్ర గాయాలై మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులు మృతదేహాన్ని వాగు సమీపంలోని పొదల్లో పడేసి, మూడు రోజుల పాటు ఈ విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచారు. ఆ తర్వాత తమ కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చి, బొమ్మలరామారం పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు.
మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, పోస్టుమార్టం నిమిత్తం భువనగిరి ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు భువనగిరి గ్రామీణ ఇన్స్పెక్టర్ నాగరి చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.