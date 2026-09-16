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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (15:22 IST)

నన్ను వదిలేయండి.. నేను లండన్‌కు వెళ్లిపోతా.. నా భర్త విచారణకు వస్తారు.. రామ నందన

Ramanandana
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (15:22 IST)
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Ramanandana
ఆర్థిక, వీసా మోసాల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న యూకేకు చెందిన తెలుగు యూట్యూబర్ రామనందన, విచారణ నిమిత్తం మంగళవారం మరోసారి ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసుల ముందు హాజరయ్యారు. తనపై జారీ చేసిన లుకౌట్ సర్క్యులర్‌ను ఉపసంహరిస్తే లండన్‌కు వెళ్లిపోతానని ఆమె పోలీసులకు తెలిపారు. గత వారం జరిగిన విచారణలోనూ ఆమె ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే. సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం, సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ రాజులు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి 3 గంటల వరకు ఆమెను విచారించారు. ఆమెను అడిగిన చాలా ప్రశ్నలకు ఆమె సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు ఇవ్వలేదని సమాచారం. 
 
పోలీసులు అడిగిన కొన్ని ప్రశ్నలకు ఆమె ఇదివరకే లిఖితపూర్వక సమాధానాలు సమర్పించినట్లు తెలిసింది. ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి తన భర్త జగర్లమూడి మధుకర్ భారత్‌కు వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని విచారించాలని ఆమె తన న్యాయవాదుల ద్వారా పోలీసులకు తెలియజేసినట్లు సమాచారం. డెస్టినీ కన్సల్టెన్సీ (దీనిని సదరు దంపతులు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి) ద్వారా సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ స్పాన్సర్‌షిప్, వీసా పునరుద్ధరణ (రెన్యూవల్) ఇప్పిస్తామని నమ్మించి తనను మోసం చేశారని క్రాంతి కుమార్ అనే వ్యక్తి ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ కేసు నమోదైంది. 
 
పలు మోసాల కేసుల్లో లుక్-అవుట్ నోటీసు ఎదుర్కొంటున్న రామ నందనను, సెప్టెంబర్ 7న షాద్‌నగర్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్ద ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తదుపరి చర్యల కోసం ఆర్జీఐఏ పోలీసులు ఆమెను ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులకు అప్పగించారు. 
 
ఈ నెల 8న పోలీసులు ఆమెను తొలిసారి విచారించినప్పుడు, ఆమె దర్యాప్తునకు సహకరించలేదు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు, ఆమె భర్త అయిన మధుకర్ విచారణకు ఎప్పుడు హాజరవుతారని పోలీసులు అడగగా, తాను లండన్‌లోని తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత అతను భారత్‌కు వచ్చి హాజరవుతాడని ఆమె బదులిచ్చారు. 
 
దీనిని అనుసరించి, 16వ తేదీన మరోసారి విచారణకు హాజరుకావాలని కోరుతూ పోలీసులు ఆమెకు కొత్త నోటీసు జారీ చేశారు. తన న్యాయవాదుల సలహా మేరకు, ఆమె పోలీసులకు ఒక అభ్యర్థన లేఖ పంపి, నిర్ణీత సమయం కంటే ఒక రోజు ముందుగానే, అంటే మంగళవారమే పోలీస్ స్టేషన్‌కు చేరుకున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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