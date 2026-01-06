బుధవారం, 7 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : మంగళవారం, 6 జనవరి 2026 (23:18 IST)

వెనిజులా వెన్ను విరిచిన ఉచిత పథకాలు, ప్రజలకు ఉచితాలు ఇచ్చి సర్వనాశనం

Free schemes crippled Venezuela
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
యుద్ధం వస్తేనో, కరువు వస్తేనే ఏ దేశమైనా ఆర్థికంగా చితికిపోతుంది. కానీ ప్రజలకు ఉచిత పథకాలు ఇచ్చి ఇచ్చీ సర్వనాశనం అయిన దేశం ఏదైనా వుందా అంటే... అదే వెనెజులా. అసలు వెనెజులా వైభవం నుంచి ఇప్పుడు ఇలాంటి దారిద్ర్యంలో కొట్టుకులాడటం వెనుక కారణాలు ఏమిటి? తెలుసుకుందాము. 1970లో లాటిన్ అమెరికాలో అత్యంత ధనిక దేశం ఏదైనా వుందంటే అది వెనెజులా. అప్పట్నుంచి 1999 సంవత్సరం వరకూ వెనెజులా దేశం అంటే స్వర్గధామంలో వుండేది. పర్యాటకం పరంగా, ప్రజల వసతులు పరంగా ఉన్నతంగా వుండేది. ఐతే 1999 సంవత్సరం నుంచి వెనెజులాకు దరిద్రం పట్టుకున్నది.

తను గద్దెనెక్కితో ప్రజలకు ఉచిత పథకాలు అమలుచేస్తానంటూ తాయిలాలు రుచి చూపించాడు చావెజ్ అనే వ్యక్తి. విద్య, వైద్యం, తిండి.. ఇలా అనేక  విభాగాల్లో ఉచితాలను అందిస్తానని చెప్పడంతో ప్రజలు ఆయన వైపు మొగ్గారు. చావెజ్ అధ్యక్షుడయ్యాక ఆయన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ప్రజలకు విద్య, వైద్యం, గ్యాస్ ఇంకా ఇత్యాది వసతులన్నీ ఫ్రీగా ఇచ్చేయడం ప్రారంభించాడు.
 
అణుబాంబు కంటే శక్తివంతమైన ఉచితాల బాంబుతో సర్వనాశనం
ఈ ఉచితాల కారణంగా క్రమంగా వెనెజులా సంపద కొండ క్రమంగా కరిగిపోవడం ప్రారంభించింది. కొండలైన కరిగిపోవు కూర్చుని తింటే... అనే సామెతలా ఉచిత పథకాలను అమలు చేస్తూ ప్రజలను సోమరులను చేయడంతో పరిస్థితి చేయిదాటి పోయింది. దాంతో విపరీతంగా అప్పులు చేసాడు. అది చాలదన్నట్లు ప్రమాదకరమైన పద్ధతి పాటించాడు. ఇబ్బడిముబ్బడిగా కరెన్సీని ముద్రించేసాడు. ఇన్ని అవలక్షణాలు వుంటే ఇక ఏ దేశమైనా ఎలా బాగుపడుతుంది. ఆర్థిక పతనం దిశగా పయనించింది. ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పడిపోయాయి. కనీసం 70 లక్షల మంది దేశంలో బ్రతలేక దేశం విడిచి వెళ్లిపోయారు.
 
ఉచిత పథకాలతో బికారి
ఉచితాలు అంటూ అధ్యక్షుడు ఛావెజ్ తీసుకున్న తెలివితక్కువ నిర్ణయానికి ఎంతోమంది ధనవంతులను బికారులను చేసింది. దేశంలో ఎంతోమంది వ్యవసాయ భూములను జాతీయం చేసారు. బ్యాంకింగ్, సిమెంట్, చమురు, తయారీ రంగంలోని కంపెనీలన్నింటిని జాతీయం చేసాడు. దాంతో దేశంలోని ప్రైవేటు కంపెనీలన్నీ దాదాపు మూతపడిపోయాయి. డిమాండ్-సప్లై మధ్య తీవ్ర అంతరం ఏర్పడింది. ధరలు ఒక్కసారిగా 50 శాతం మేర పెరిగిపోయాయి. దాంతో పూర్తిగా బికారిగా మారిపోయింది వెనెజులా. ఆ దేశానికి ఛావెజ్ అనే వ్యక్తి అధ్యక్షుడు కావడమే ఆ దేశానికి శాపంగా మారింది. అతడు తీసుకున్న ఆర్థిక విధానాలు వెనెజులాను ఆర్థికపరంగా కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది.
 
మదురో వచ్చినా మారని పరిస్థితి
చావెజ్ తర్వాత అధ్యక్ష పీఠాన్ని అధిరోహించిన మదురో వచ్చినా పరిస్థితి మారలేదు. 2017 చివరి నాటికి వెనిజులా ఆర్థిక వ్యవస్థ 61 శాతం మేర కుంచించుకుపోయింది. దాంతో దేశంలో బ్రతకలేక ప్రజలు కొలంబియా, చిలీ, పెరూ, అమెరికా వలస వెళ్లిపోయారు. ఎలాంటి యుద్ధం, విప్లవాలు వంటివేమీ లేకుండా చరిత్రలో అతిపెద్ద ఆర్థిక సంక్షోభంలో పడిన దేశంగా వెనిజులా చరిత్రకెక్కింది.
 
మీడియా గొంతు నొక్కేసారు
దేశంలోని దారుణమైన స్థితిగతులను వివరిస్తున్న మీడియా గొంతు నొక్కేసారు. ప్రపంచానికి వాస్తవాలు తెలియకుండా వుండేందుకు ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. తమ విధానాలను సమర్థించనివారిపై కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించారు. మొత్తంగా ఎన్నికల అధికారం, సైన్యం నుంచి మీడియా వరకూ అంతా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పూర్తి నిరంకుశంగా మారిపోయారు. వారికి చెప్పేవారే లేకుండా పోయిన పరిస్థితి తలెత్తింది. మొత్తమ్మీద ప్రజలకు ఉచిత పథకాలు అందించి వెనిజులా దేశాన్ని సర్వనాశనం చేసిన అధ్యక్షులుగా చావెజ్, మదురో చరిత్రలో నిలిచిపోయారు.

ప్రస్తుతం వెనిజులా దేశాన్ని ఆర్థికంగా గట్టునపడేయాలంటే అదంత సాధ్యమయ్యే పనికాదు. అణుబాంబు కంటే శక్తివంతమైన ఉచితాల బాంబు ప్రభావంతో వెనిజులా ప్రస్తుతం కొట్టుమిట్టాడుతోంది. ఈ సంక్షోభం నుంచి ఎప్పటికి కోలుకుంటుందో తెలియని పరిస్థితి. వెనిజులా ఇంతటి దయనీయ స్థితికి చేరుకోవడానికి వెనుక ఉచిత పథకాలే. కనుక వాటిని ఏ ప్రభుత్వం అయినా సాధ్యమైనంత తగ్గించుకుంటేనే మనుగడ అన్నది దీన్నిబట్టి అర్థమవుతుంది.

