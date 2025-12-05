బలమైన మిత్రుడు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో భారత ప్రధాని మోడి, కీలక ఒప్పందాలు
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారతదేశ పర్యటనలో ఉన్నారు. భారతదేశం-రష్యా స్నేహాన్ని అలాగే ప్రధాని మోడీ- అధ్యక్షుడు పుతిన్ మధ్య బంధాన్ని ప్రపంచం మొత్తం గమనిస్తోంది. పుతిన్ పర్యటనలో పలు కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ న్యూఢిల్లీలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో కలిసి నిర్వహించిన సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో కూడంకుళం అణు విద్యుత్ ప్లాంట్లో కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని హైలైట్ చేశారు. కుడంకుళం ప్రాజెక్ట్ ద్వైపాక్షిక సహకారానికి ఒక ప్రధాన ఉదాహరణగా మిగిలిపోయిందని, ఆరు రియాక్టర్లలో రెండు ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నాయని, మరో నాలుగు పూర్తయ్యే దశలో ఉన్నాయని పుతిన్ అన్నారు.
భారతదేశంలోని అతిపెద్ద అణు విద్యుత్ ప్లాంట్ అయిన కూడంకుళంను నిర్మించడానికి మేము ఒక ప్రధాన ప్రాజెక్టును నిర్వహిస్తున్నాము. ఆరు రియాక్టర్ యూనిట్లలో రెండు ఇప్పటికే ఇంధన నెట్వర్క్కు అనుసంధానించబడ్డాయి. నాలుగు ఇప్పటికే నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఈ అణు విద్యుత్ ప్లాంట్ను పూర్తి విద్యుత్ ఉత్పత్తికి తీసుకురావడం భారతదేశ ఇంధన అవసరాలకు అద్భుతమైన సహకారాన్ని అందిస్తుందని పుతిన్ అన్నారు.
రష్యా చమురు, గ్యాస్, బొగ్గు, భారతదేశ ఇంధన అభివృద్ధికి అవసరమైన ప్రతిదాని యొక్క నమ్మకమైన సరఫరాగా కొనసాగుతుందని, భారతదేశం వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఆర్థిక వ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడానికి స్థిరమైన రవాణాను హామీ ఇస్తుందని పుతిన్ అన్నారు. రెండు దేశాలు అణు సహకారంలో కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాయని కూడా పుతిన్ చెప్పారు. చిన్న మాడ్యులర్ రియాక్టర్లు, తేలియాడే అణు విద్యుత్ ప్లాంట్ల నిర్మాణం గురించి, అలాగే వైద్యం లేదా వ్యవసాయం వంటి అణు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల శక్తియేతర అనువర్తనాల గురించి మనం తదుపరి రోజుల్లో మాట్లాడవచ్చని మేము భావిస్తున్నాము అని ఆయన అన్నారు. ముఖ్యంగా పుతిన్ రెండు రోజుల పర్యటన ఇండో-రష్యన్ సంబంధాలకు మూలస్తంభంగా ఉంది.