ఉత్తర కొరియాను భూమిపైనే అత్యంత మిస్టరీతో కూడిన దేశంగా అభివర్ణించవచ్చు. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, ఎందుకు జరుగుతుంది.. అనే ప్రతి విషయం బాహ్య ప్రపంచానికి ఒక అంతుచిక్కని రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది.
ప్రపంచమంతటా కోవిడ్-19 మహమ్మారి విజృంభించి, మరణాల సంఖ్య పెరిగిపోతుండటంతో అల్లాడిపోతున్న సమయంలో కూడా, ఆ దేశం నుండి మరణాలకు సంబంధించిన ఒక్క నివేదిక కూడా బయటకు రాలేదు.
ఉత్తర కొరియా సైనిక క్రమశిక్షణకు ఒక ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని చెప్పవచ్చు. అక్కడి నియంత్రణ ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందంటే, ప్రజలు కనీసం చిన్నపాటి వ్యతిరేకతను కేవలం ఒక గుసగుస రూపంలోనైనా వెలిబుచ్చడానికి సాహసిస్తే చాలు, కిమ్ సైన్యం వెంటనే వారి ఇంటి ముంగిట ప్రత్యక్షమవుతుందని చెబుతారు.
అటువంటి ఉత్తర కొరియాలోనే, గతవారం అధికార పార్టీ నాయకుడిని ఎన్నుకోవడానికి ఒక ఎన్నిక జరిగింది. ఈ ఎన్నిక ఎంతటి పూర్తి గోప్యత నడుమ నిర్వహించబడిందంటే, బాహ్య ప్రపంచానికి దీని గురించి ఏమాత్రం తెలియరాలేదు. ఆ ఎన్నికలో, 99.93 శాతం ఓట్లు ప్రస్తుత నాయకుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్కు అనుకూలంగా పోలయ్యాయి.
పోటీ చేసిన మొత్తం 687 స్థానాల్లోనూ అధికార పార్టీ విజయం సాధించింది. ఈ ఫలితాల పర్యవసానంగా, ఉత్తర కొరియా 15వ 'సుప్రీం పీపుల్స్ అసెంబ్లీ' సమావేశాలు మార్చి 22న ప్రారంభం కానున్నాయని కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ ప్రకటించింది.
వాస్తవానికి, ఉత్తర కొరియాకు సంబంధించిన వార్తలను అధికారికంగా వెలువరించడానికి అధికారం కలిగిన ఏకైక సంస్థ ఈ వార్తా సంస్థ ఇది మాత్రమే. ఈ సంస్థ ప్రచురించే నివేదికలు, వాటి ఆధారంగా జరిగే తదుపరి విశ్లేషణలు, ఉత్తర కొరియా వ్యవహారాల గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్న ఏకైక వనరుగా నిలుస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో, గత ఆదివారం (మార్చి 15) ఉత్తర కొరియా అధికార పార్టీ అయిన వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ కొరియా ఆధ్వర్యంలో ఒక భారీ సభ జరిగింది. దేశ దౌత్య విధానాల నుండి యుద్ధ ప్రణాళికల వరకు.. అన్నీ ఈ పార్టీ పర్యవేక్షణలోనే సాగుతాయి.
ఈ సభ అనంతరం, ఒక ఎన్నిక కూడా నిర్వహించబడింది. అధికార పార్టీ నాయకుడిగా కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ఎంపికైన ఈ ఎన్నికకు సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే... కిమ్ స్వయంగా ఆ ఎన్నికలో అభ్యర్థిగా కూడా లేకపోవడం.
కిమ్కు దాదాపు ఏకగ్రీవ మద్దతు లభించింది. అలాగే పార్టీ నిర్మాణంలో అనేక కీలకమైన అంతర్గత మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. సుప్రీం పీపుల్స్ అసెంబ్లీకి ఎన్నికైన ప్రతినిధులలో 70 శాతానికి పైగా కొత్త ముఖాలే. రాజకీయ వ్యవస్థలో భారీ స్థాయి పునర్వ్యవస్థీకరణకు ఇది నాంది పలుకుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
మార్చి 22న జరగనున్న అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఈ కొత్త ప్రతినిధుల సమక్షంలోనే ఉత్తర కొరియా రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన కీలక సవరణలు, అలాగే ప్రధాన నాయకత్వ పదవుల నియామకాలపై ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని భావిస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా, పాత అధికార కేంద్రాలను నిర్వీర్యం చేసి, వాటి స్థానంలో తనకు నమ్మకమైన వ్యక్తులను నియమించడానికి కిమ్ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, కిమ్కు అత్యంత సన్నిహితుడైన 'జో యోంగ్ వోన్' పేరు.. ఈ నమ్మకస్తుల జాబితాలో ప్రముఖంగా ప్రస్తావించబడుతోంది. పార్లమెంటులో ఆయనకు ఒక కీలకమైన బాధ్యతను అప్పగించవచ్చని కూడా పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి.
ఉత్తర కొరియాలో, అధికారంలో ఉన్న కొరియా వర్కర్స్ పార్టీయే ఏకైక నియంతృత్వ సంస్థ. కొన్ని చిన్న రాజకీయ పార్టీలు కేవలం నామమాత్రంగానే ఉన్నాయి. అవి అధికార కూటమి నియంత్రణలో పనిచేస్తున్నప్పటికీ, వాటికి సొంతంగా స్వతంత్ర రాజకీయ అధికారం లేదు. దీంతో అవి ఎన్నికల రంగంలో పోటీదారులుగా పనిచేయవు.
అధికార పార్టీ తరఫున ఎన్నికలలో ఎవరు పోటీ చేయాలో పార్టీ నాయకత్వమే నిర్ణయిస్తుంది. ఏ నియోజకవర్గానికైనా, ఓటర్లకు వారి ఎంపికగా కేవలం ఒకే అభ్యర్థిని మాత్రమే అందిస్తారు. అందువల్ల, ఉత్తర కొరియా ఎన్నికలలో ఓటర్లు యజమానులు కాదు. బదులుగా, వారు కేవలం ఓటు వేయడానికి సాధనాలుగా మాత్రమే పనిచేస్తారు. ఎన్నికల తర్వాత కూడా, ఎన్నికల విషయాలకు సంబంధించిన మీడియా, ప్రజాభిప్రాయం రెండూ కఠినమైన ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉంటాయి.
అంతేకాకుండా, ప్రజాస్వామ్య దేశాలలో ఆనవాయితీగా ఉన్నట్లుగా, ఎన్నికల ప్రక్రియలో రహస్య బ్యాలెట్ ఉండదు. దానికి బదులుగా, ఐక్యతను ప్రదర్శించడానికి ముందుగా నిర్ణయించిన నిర్ణయాలను ధృవీకరించడానికి ఒక సాధనంగా మాత్రమే ఎన్నికలు నిర్వహించబడతాయి.
ఉత్తర కొరియా ఎన్నికల ప్రక్రియ స్వభావాన్ని, అక్కడ అసలు ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ కూడా లేదన్న వాస్తవాన్ని పరిశీలిస్తే, ఇప్పుడు ఒక సందేహం కలగవచ్చు. కేవలం 99.93శాతం ఓట్లు కిమ్కు నమోదవడం ఎలా సాధ్యమైంది? మిగిలిన 0.07శాతం ఓట్లు ఎటు వెళ్ళాయి? అనేదే. ఓటర్ల ముందు ఉంచిన ఏకైక అభ్యర్థికి తమ ఓటు వేయకుండా నిలిపివేసే అవకాశం సాంకేతికంగా ఉన్నప్పటికీ, అలా చేయడం వల్ల తమ ఓటు రహస్యంగా ఉంటుందన్న హామీ ఏమాత్రం లేదు. తత్ఫలితంగా, అటువంటి ఓటు వేయడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి దేశద్రోహ నేరం కింద అభియోగాలు ఎదుర్కొనే ప్రమాదంలో పడతాడు.
కాబట్టి, ఈ 0.07 శాతం వ్యతిరేక ఓట్లు కేవలం ఒక నామమాత్రపు సంకేతంగా లేదా సరళంగా చెప్పాలంటే, ఒక కల్పిత గణాంకంగా మాత్రమే మిగిలిపోతాయి. ఉత్తర కొరియాలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందన్న భ్రమను సృష్టించడం కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఒక బూటకపు నాటకం ఇది.
ఉత్తర కొరియా ఎన్నికలు రాజకీయ వైరుధ్యాల ఆధారంగా జరిగే ఒక ప్రజాస్వామ్య పోటీ కాదు. దానికి భిన్నంగా, ఇది పూర్తిగా కిమ్ జోంగ్ ఉన్ నియంత్రణలో ఉండే ఒక ప్రక్రియ. అతని ఆదేశాలకు కట్టుబడి, అతని నాయకత్వానికి ఏకగ్రీవమైన సంపూర్ణ ఆమోదం లభించేలా రూపొందించిన ఒక యంత్రాంగం ఇది. ఈ కారణంగానే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మీడియా సంస్థలు ఉత్తర కొరియా ఎన్నికలను సాధారణంగా రబ్బరు-స్టాంప్ ఎన్నికలు అని వ్యవహరిస్తుంటాయి.