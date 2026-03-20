శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026 (19:29 IST)

ఉత్తర కొరియా ఎన్నికలు.. కిమ్‌కు 99.93 శాతం ఓట్లు.. 0.07శాతం ఓట్లు ఎటు వెళ్ళాయి?

Kim Jong Un
ఉత్తర కొరియాను భూమిపైనే అత్యంత మిస్టరీతో కూడిన దేశంగా అభివర్ణించవచ్చు. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, ఎందుకు జరుగుతుంది.. అనే ప్రతి విషయం బాహ్య ప్రపంచానికి ఒక అంతుచిక్కని రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది. 
 
ప్రపంచమంతటా కోవిడ్-19 మహమ్మారి విజృంభించి, మరణాల సంఖ్య పెరిగిపోతుండటంతో అల్లాడిపోతున్న సమయంలో కూడా, ఆ దేశం నుండి మరణాలకు సంబంధించిన ఒక్క నివేదిక కూడా బయటకు రాలేదు. 
 
ఉత్తర కొరియా సైనిక క్రమశిక్షణకు ఒక ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని చెప్పవచ్చు.  అక్కడి నియంత్రణ ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందంటే, ప్రజలు కనీసం చిన్నపాటి వ్యతిరేకతను కేవలం ఒక గుసగుస రూపంలోనైనా వెలిబుచ్చడానికి సాహసిస్తే చాలు, కిమ్ సైన్యం వెంటనే వారి ఇంటి ముంగిట ప్రత్యక్షమవుతుందని చెబుతారు. 
 
అటువంటి ఉత్తర కొరియాలోనే, గతవారం అధికార పార్టీ నాయకుడిని ఎన్నుకోవడానికి ఒక ఎన్నిక జరిగింది. ఈ ఎన్నిక ఎంతటి పూర్తి గోప్యత నడుమ నిర్వహించబడిందంటే, బాహ్య ప్రపంచానికి దీని గురించి ఏమాత్రం తెలియరాలేదు. ఆ ఎన్నికలో, 99.93 శాతం ఓట్లు ప్రస్తుత నాయకుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్‌కు అనుకూలంగా పోలయ్యాయి.

పోటీ చేసిన మొత్తం 687 స్థానాల్లోనూ అధికార పార్టీ విజయం సాధించింది. ఈ ఫలితాల పర్యవసానంగా, ఉత్తర కొరియా 15వ 'సుప్రీం పీపుల్స్ అసెంబ్లీ' సమావేశాలు మార్చి 22న ప్రారంభం కానున్నాయని కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ ప్రకటించింది.
 
వాస్తవానికి, ఉత్తర కొరియాకు సంబంధించిన వార్తలను అధికారికంగా వెలువరించడానికి అధికారం కలిగిన ఏకైక సంస్థ ఈ వార్తా సంస్థ ఇది మాత్రమే. ఈ సంస్థ ప్రచురించే నివేదికలు, వాటి ఆధారంగా జరిగే తదుపరి విశ్లేషణలు, ఉత్తర కొరియా వ్యవహారాల గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్న ఏకైక వనరుగా నిలుస్తున్నాయి. 
 
ఈ నేపథ్యంలో, గత ఆదివారం (మార్చి 15) ఉత్తర కొరియా అధికార పార్టీ అయిన వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ కొరియా ఆధ్వర్యంలో ఒక భారీ సభ జరిగింది. దేశ దౌత్య విధానాల నుండి యుద్ధ ప్రణాళికల వరకు.. అన్నీ ఈ పార్టీ పర్యవేక్షణలోనే సాగుతాయి. 
 
ఈ సభ అనంతరం, ఒక ఎన్నిక కూడా నిర్వహించబడింది. అధికార పార్టీ నాయకుడిగా కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ఎంపికైన ఈ ఎన్నికకు సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే... కిమ్ స్వయంగా ఆ ఎన్నికలో అభ్యర్థిగా కూడా లేకపోవడం.
 
కిమ్‌కు దాదాపు ఏకగ్రీవ మద్దతు లభించింది. అలాగే పార్టీ నిర్మాణంలో అనేక కీలకమైన అంతర్గత మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. సుప్రీం పీపుల్స్ అసెంబ్లీకి ఎన్నికైన ప్రతినిధులలో 70 శాతానికి పైగా కొత్త ముఖాలే. రాజకీయ వ్యవస్థలో భారీ స్థాయి పునర్వ్యవస్థీకరణకు ఇది నాంది పలుకుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
 
మార్చి 22న జరగనున్న అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఈ కొత్త ప్రతినిధుల సమక్షంలోనే ఉత్తర కొరియా రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన కీలక సవరణలు, అలాగే ప్రధాన నాయకత్వ పదవుల నియామకాలపై ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని భావిస్తున్నారు.
 
అంతేకాకుండా, పాత అధికార కేంద్రాలను నిర్వీర్యం చేసి, వాటి స్థానంలో తనకు నమ్మకమైన వ్యక్తులను నియమించడానికి కిమ్ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, కిమ్‌కు అత్యంత సన్నిహితుడైన 'జో యోంగ్ వోన్' పేరు.. ఈ నమ్మకస్తుల జాబితాలో ప్రముఖంగా ప్రస్తావించబడుతోంది. పార్లమెంటులో ఆయనకు ఒక కీలకమైన బాధ్యతను అప్పగించవచ్చని కూడా పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి.
 
ఉత్తర కొరియాలో, అధికారంలో ఉన్న కొరియా వర్కర్స్ పార్టీయే ఏకైక నియంతృత్వ సంస్థ. కొన్ని చిన్న రాజకీయ పార్టీలు కేవలం నామమాత్రంగానే ఉన్నాయి. అవి అధికార కూటమి నియంత్రణలో పనిచేస్తున్నప్పటికీ, వాటికి సొంతంగా స్వతంత్ర రాజకీయ అధికారం లేదు. దీంతో అవి ఎన్నికల రంగంలో పోటీదారులుగా పనిచేయవు. 
 
అధికార పార్టీ తరఫున ఎన్నికలలో ఎవరు పోటీ చేయాలో పార్టీ నాయకత్వమే నిర్ణయిస్తుంది. ఏ నియోజకవర్గానికైనా, ఓటర్లకు వారి ఎంపికగా కేవలం ఒకే అభ్యర్థిని మాత్రమే అందిస్తారు. అందువల్ల, ఉత్తర కొరియా ఎన్నికలలో ఓటర్లు యజమానులు కాదు. బదులుగా, వారు కేవలం ఓటు వేయడానికి సాధనాలుగా మాత్రమే పనిచేస్తారు. ఎన్నికల తర్వాత కూడా, ఎన్నికల విషయాలకు సంబంధించిన మీడియా, ప్రజాభిప్రాయం రెండూ కఠినమైన ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉంటాయి.
 
 అంతేకాకుండా, ప్రజాస్వామ్య దేశాలలో ఆనవాయితీగా ఉన్నట్లుగా, ఎన్నికల ప్రక్రియలో రహస్య బ్యాలెట్ ఉండదు. దానికి బదులుగా, ఐక్యతను ప్రదర్శించడానికి ముందుగా నిర్ణయించిన నిర్ణయాలను ధృవీకరించడానికి ఒక సాధనంగా మాత్రమే ఎన్నికలు నిర్వహించబడతాయి.
 
ఉత్తర కొరియా ఎన్నికల ప్రక్రియ స్వభావాన్ని, అక్కడ అసలు ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ కూడా లేదన్న వాస్తవాన్ని పరిశీలిస్తే, ఇప్పుడు ఒక సందేహం కలగవచ్చు. కేవలం 99.93శాతం ఓట్లు కిమ్‌కు నమోదవడం ఎలా సాధ్యమైంది? మిగిలిన 0.07శాతం ఓట్లు ఎటు వెళ్ళాయి? అనేదే. ఓటర్ల ముందు ఉంచిన ఏకైక అభ్యర్థికి తమ ఓటు వేయకుండా నిలిపివేసే అవకాశం సాంకేతికంగా ఉన్నప్పటికీ, అలా చేయడం వల్ల తమ ఓటు రహస్యంగా ఉంటుందన్న హామీ ఏమాత్రం లేదు. తత్ఫలితంగా, అటువంటి ఓటు వేయడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి దేశద్రోహ నేరం కింద అభియోగాలు ఎదుర్కొనే ప్రమాదంలో పడతాడు.
 
కాబట్టి, ఈ 0.07 శాతం వ్యతిరేక ఓట్లు కేవలం ఒక నామమాత్రపు సంకేతంగా లేదా సరళంగా చెప్పాలంటే, ఒక కల్పిత గణాంకంగా మాత్రమే మిగిలిపోతాయి. ఉత్తర కొరియాలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందన్న భ్రమను సృష్టించడం కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఒక బూటకపు నాటకం ఇది.
 
ఉత్తర కొరియా ఎన్నికలు రాజకీయ వైరుధ్యాల ఆధారంగా జరిగే ఒక ప్రజాస్వామ్య పోటీ కాదు. దానికి భిన్నంగా, ఇది పూర్తిగా కిమ్ జోంగ్ ఉన్ నియంత్రణలో ఉండే ఒక ప్రక్రియ. అతని ఆదేశాలకు కట్టుబడి, అతని నాయకత్వానికి ఏకగ్రీవమైన సంపూర్ణ ఆమోదం లభించేలా రూపొందించిన ఒక యంత్రాంగం ఇది. ఈ కారణంగానే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మీడియా సంస్థలు ఉత్తర కొరియా ఎన్నికలను సాధారణంగా రబ్బరు-స్టాంప్ ఎన్నికలు  అని వ్యవహరిస్తుంటాయి.

Teja Sajja : ఓటీటీ రియాలిటీ షో ది ట్రైటర్స్ హోస్ట్ గా తేజ సజ్జాహీరో తేజ సజ్జా ఇప్పుడు తన కెరీర్‌లో కొత్త దిశగా అడుగు వేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయిన రియాలిటీ ఫార్మాట్ "ది ట్రైటర్స్" తెలుగు వెర్షన్‌కు ఆయన హోస్ట్‌ చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా ముంబైలో జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్‌లో అధికారికంగా ప్రకటించింది.

G.V. Prakash Kumar: మన అందరి జీవితాల్లో నాన్నబిగ్గెస్ట్ హీరో : జివి ప్రకాష్ కుమార్జివి ప్రకాష్ కుమార్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'హ్యాపీ రాజ్'. హీరో- డైరెక్టర్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా పని చేసిన మరియా రాజా ఎలాంచెజియన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. బియాండ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై జైవర్ద నిర్మించారు. మ్యాడ్ ఫేం శ్రీ గౌరీ ప్రియ హీరోయిన్ గా నటిచింది. మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్ఎల్పీ ద్వారా మార్చి 27న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. డైరెక్టర్స్ శివ నిర్వాణ, వెంకీ అట్లూరి ఈ ఈవెంట్ కి హాజరయ్యారు.

రవీంద్ర తేజ్, అరియా మోడీ ప్రేమికులుగా లవ్‌ వాలా మూవీ ప్రారంభంరవీంద్ర తేజ్ హీరోగా SVAN ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ & శుభకరి ఇన్‌ఫ్రా&మీడియా బ్యానర్స్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం'లవ్‌వాలా'. బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్స్ కొరటాల శివ, బుచ్చిబాబు సానా వద్ద అసోషియేట్ గా పని చేసిన రంజిత్ కుమార్ దేశెట్టి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లవ్ స్టొరీగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో అరియా మోడీ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

Adivi Sesh: డెకాయిట్ ఇద్దరు దర్శకులా ! అందుకే రెండు సార్లు షూట్ చేస్తున్నారా !కథానాయకుడు, రచయిత, దర్శకుడు అడివి శేష్ నటిస్తున్న తాజా సినిమా డెకాయిట్. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు షానీల్ డియో. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ ను రెండు బాషాల్లో చేస్తున్నారు. అందుకే రెండుసార్లు షూట్ చేయాల్సి వస్తుందని శేష్ తెలియజేస్తున్నారు. తాను, దర్శకుడు షానీల్ డియో కలిసి ఈ సినిమాకు కథ రాశామని, షూటింగ్ సమయంలో తమ మధ్య అద్భుతమైన స్వేచ్ఛ ఉండేదని ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.

Rashmika: గద్దర్ అవార్డ్ రావడం సంతోషం, ఇది ఆరంభం మాత్రమే : రష్మిక మందన్న"ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్" చిత్రంలో తన హృద్యమైన నటనకు గాను రష్మిక 'ఉత్తమ నటి' గా గద్దర్ అవార్డును అందుకున్నారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆమె ఆ అవార్డుతో దిగిన కొన్ని ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఆ ఫోటోలలో ఒకదానిలో, ఆమె అత్తగారు ఆ అవార్డును గర్వంగా పట్టుకుని ఉండగా, రష్మిక ఆమె పక్కనే కూర్చుని, సిగ్గుతో తల దించుకుని కనిపించారు.

ఖాళీ కడుపుతో లవంగాలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులవంగాలలో ఫైబర్, మాంగనీస్, విటమిన్ సి, కె ఉన్నాయి. మాంగనీస్ మెదడు పనితీరును పెంచుతుంది మరియు ఎముకలు గట్టి పడటానికి ఉపయోగపడుతుంది. లవంగాలలో యాంటీమైక్రోబియల్ లక్షణాలు తిమ్మిర్లు, అలసట, అతిసారము వంటి రుగ్మతలకు కారణమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. లవంగాలతో ఇంకా ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. లవంగాలలో ఉన్న యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు అంటువ్యాధులకు కారణమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను అడ్డుకుంటుంది. లవంగం నూనె బ్రాంకైటిస్, ఆస్తమా, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలను, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటిని తగ్గిస్తుంది. ఒక లవంగ మొగ్గను నమలడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోవాలంటే తేనెతో ఈ పదార్థాలు తింటే చాలుకొలెస్ట్రాల్. ఈ సమస్యతో చాలామంది సతమతమవుతుంటారు. కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా గుండె సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. ఈ సమస్య వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గాలంటే అనుసరించాల్సిన మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. స్వచ్ఛమైన తేనెకి వెల్లుల్లిని కలిపి తింటే కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోతుంది. తేనెతో పాటు దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి ఉదయాన్నే పరగడుపున తాగితే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవచ్చు. తేనెలో ఉసిరి కాయలను నానబెట్టి తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ క్రమేణా కరిగిపోతుంది. అవిసె గింజలు ప్రతిరోజూ కాసిన్ని తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ సమస్యను వదిలించుకోవచ్చు. కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలోనూ, జీవక్రియను మెరుగుపరచడంలోను గ్రీన్ టీ సాయపడుతుంది.

స్ట్రాబెర్రీలు ఎందుకు తినాలి, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ అన్నింటిలో సెల్ డ్యామేజ్‌ని తగ్గించే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ పదార్ధాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటి ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉండి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు కలిగిస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. స్ట్రాబెర్రీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కంటి శుక్లాలు నివారించడంలో, అంధత్వాన్ని దూరం చేయడంలో మేలు చేస్తాయి. బ్లాక్ బెర్రీలోని విటమిన్స్ గుండెకు, ప్రసరణ వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే ఓరల్ క్యాన్సర్‌ను అడ్డుకోవచ్చని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

పిల్లలు కనమంటే నో చెప్తున్న రష్యా మహిళలు.. వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు తలనొప్పిదేశంలో నెలకొన్న జనాభా సంబంధిత సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన కొత్త ఆరోగ్య మార్గదర్శకాల ప్రకారం, పిల్లలను కనడానికి ఇష్టపడని మహిళలను రష్యా మనస్తత్వవేత్తల వద్దకు పంపనుంది. గత 25 ఏళ్లుగా సాగుతున్న తన పాలనలో, రష్యాలో తగ్గుముఖం పడుతున్న జనన రేటు అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు ప్రధాన ఆందోళన కలిగించే అంశాలలో ఒకటిగా ఉంది. గత నాలుగేళ్లుగా ఉక్రెయిన్ యుద్ధరంగంలోకి మాస్కో లక్షలాది మంది యువకులను పంపడంతో, ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమైంది.

డ్రీమ్‌ టెక్నాలజీ నుంచి L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్‌-ఇన్‌-వన్‌ రోబోటిక్ వాక్యూమ్స్‌స్మార్ట్ హోమ్ ఆవిష్కరణలలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన డ్రీమ్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో తన రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ పోర్ట్‌ఫోలియోకు రెండు ఉత్పత్తులు డ్రీమ్ L40 అల్ట్రా AE, డ్రీమ్ D20 అల్ట్రా జోడించినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ప్రత్యేకంగా నేటి గృహాల కోసం రూపొందించిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు అధిక శక్తివంతమైన సక్షన్‌ సామర్ధ్యం, తెలివైన నావిగేషన్ వ్యవస్థ, అడ్డంకులను తొలగించే అత్యాధునిక సాంకేతికతల అద్భుతమైన సమ్మేళనాన్ని సూచిస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా మీ ఇంట్లోని ప్రతి మూల పూర్తిగా శుభ్రమై, కచ్చితమైన, అత్యంత సమర్థవంతమైన శుభ్రపరిచే అనుభూతి లభిస్తుంది.
