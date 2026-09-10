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  4. Machines gave up and the cranes failed, but the standing Hanuman of Ujjain did not move an inch
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (10:44 IST)

HANUMAN: హైడ్రాలిక్ క్రేన్‌లు తవ్వినా హనుమంతుడు కదల్లేదు.. సీక్రెట్ ఏంటి (video)

Hanuman Ujjain
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (10:44 IST)
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Hanuman Ujjain
ఉజ్జయినిలోని ఖడే హనుమాన్ ఆలయ నిర్మాణం మొత్తాన్ని కూల్చివేసినప్పటికీ, అందులోని నిలబడి ఉన్న హనుమంతుని విగ్రహం మాత్రం అణువంత కూడా కదలలేదు. దీని కోసం నాలుగుసార్లు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. చివరికి హైడ్రాలిక్ క్రేన్‌ను కూడా ఉపయోగించారు. అయినా ఫలితం లేకపోయింది.
 
ప్రస్తుతం అధికారులు ఈ పనిని నిలిపివేశారు. మరోవైపు, భక్తులు దీనిని ఒక అద్భుతంగా భావిస్తున్నారు. ఆ విగ్రహాన్ని దర్శించుకునే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. 
 
ఉజ్జయినిలో ఏం జరుగుతోంది?
కాంతల్ కూడలి నుండి ఛత్రీ చౌక్ వరకు ఉన్న రహదారిని వెడల్పు చేస్తున్నారు. ఈ మార్గంలో 'ఖడే హనుమాన్' ఆలయం ఉంది. దీనిని వేరే ప్రాంతానికి తరలించాల్సి ఉంది.
 
దీని కోసం ఆగస్టు 30న మొదటి ప్రయత్నం జరిగింది, కానీ భక్తుల నిరసనలు, రాస్తారోకో కారణంగా ఆ ప్రక్రియను నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది. 
 
సెప్టెంబర్ 1న జరిగిన 16 గంటల సుదీర్ఘ ప్రక్రియలో ఆలయ శిఖరాన్ని తొలగించారు. కానీ నిరసనల కారణంగా పని మళ్లీ ఆగిపోయింది. చివరకు, పూజారి, స్థానిక సంస్థల అంగీకారంతో, చివరిసారిగా హారతి ఇచ్చిన తర్వాత ఆలయ బాహ్య నిర్మాణాన్ని పూర్తిగా తొలగించారు.
 
సెప్టెంబర్ 4న, 8 అడుగుల ఎత్తు ఉన్న విగ్రహాన్ని తరలించడానికి బృందం వచ్చినప్పుడు, అది కదలలేదు. మొత్తం నాలుగు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. చివరి ప్రయత్నంలో హైడ్రాలిక్ క్రేన్‌ను కూడా ఉపయోగించారు, అయినప్పటికీ అది విఫలమైంది. సెప్టెంబర్ 7, ఆదివారం రోజంతా సాంకేతిక పరిశీలనలు, పరిపాలనాపరమైన చర్యలు కొనసాగాయి, కానీ విగ్రహాన్ని తొలగించే పని మాత్రం ప్రారంభం కాలేదు. 
 
ఈ తరలింపు ప్రక్రియను తొందరపాటుతో చేపట్టబోమని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అదనపు కమిషనర్ సంతోష్ ఠాగూర్ స్పష్టం చేశారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇప్పటివరకు సుమారు ఒకటిన్నర అడుగుల మేర తవ్వకాలు జరిపింది. కానీ పునాది ఇంకా కనిపించలేదు. దీని అర్థం విగ్రహం భూమిలో పాతుకుపోయిన లోతు అంచనా వేసిన దానికంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. అందుకే క్రేన్లు, జెసిబి (JCB) వంటి యంత్రాలు కూడా దానిని కదిలించలేకపోయాయి. ఇప్పుడు వాస్తవ లోతును తెలుసుకోవడానికి శాస్త్రీయ పద్ధతిలో స్కానింగ్ చేస్తున్నారు.
 
ఇది వెయ్యేళ్ల నాటి విగ్రహమా? 
ఈ విగ్రహం వయస్సు గురించి పూర్తిగా భిన్నమైన రెండు వాదనలు ఉన్నాయి. మొదటిది, 150 నుండి 170 ఏళ్లు
ఒకే పూజారి కుటుంబానికి చెందిన ఐదు తరాలు ఈ ఆలయంలో సేవలు అందిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన చారిత్రక ఆధారాలు 1857 నాటి కాలంతో ముడిపడి ఉన్నాయి. కొన్ని నివేదికలు దీని వయస్సు 150 ఏళ్లు అని పేర్కొనగా, మరికొన్ని 200 ఏళ్ల వరకు ఉండవచ్చని చెబుతున్నాయి. సుమారు 1000 ఏళ్ల నాటిదని కొత్త వాదన కూడా వినిపిస్తోంది. 
 
ఉజ్జయినిలోని విక్రమ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పురావస్తు శాస్త్ర నిపుణుడు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రామన్ సోలంకి, ఈ విగ్రహం మాల్వా బసాల్ట్ రాయి (ఒక రకమైన అగ్నిశిల)తో చేయబడిందని గుర్తించారు. ఇది పరమార రాజవంశం, రాజా భోజ్ కాలానికి చెందినది కావచ్చునని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
ఆయన ప్రకారం, చాలా కాలంగా విగ్రహానికి పూస్తున్న సింధూరం (కుంకుమ) కారణంగా దాని అసలు ఆకారం, ముఖ కవళికలు స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు. కాబట్టి, కేవలం దానిని చూడటం ద్వారా దాని వయస్సు గురించి ఖచ్చితమైన నిర్ధారణకు రాలేమన్నారు. 
Hanuman of Ujjain
Hanuman of Ujjain
 
మాజీ పురావస్తు శాస్త్రవేత్త బి.కె. లోఖండే మాట్లాడుతూ, ఒకవేళ ఈ విగ్రహం 100-150 ఏళ్ల నాటిదని తేలితే, దానిని వేరే ప్రాంతానికి తరలించే నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వ స్థాయిలో తీసుకోవచ్చని అన్నారు.
 
 కానీ పరిశీలనలో ఇది పురావస్తుపరంగా ముఖ్యమైనదని తేలితే, దానిని సంరక్షించే ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. దానిని ఎలా నిర్వహించాలనే దానిపై నిపుణుల కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
 
 150 ఏళ్లా లేక 1,000 ఏళ్లా అనే ప్రశ్న కేవలం వయస్సుకు సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. ఒకవేళ ఆ విగ్రహం నిజంగానే అత్యంత పురాతనమైనదని తేలితే, దానిని తొలగించే పద్ధతి కూడా మారుతుంది.
 
విగ్రహం కదలకుండా వుండేందుకు కారణం ఏంటి?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, విగ్రహం కింద ఉన్న బండరాయి ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి ఉండే అవకాశం ఉంది.
భూగర్భ శాస్త్ర నిపుణుడు డాక్టర్ డి.ఆర్. తివారీ ప్రకారం, క్రేన్‌ల ద్వారా ఇంత భారీ వస్తువులను పైకి లేపడం సాధ్యమే. కానీ ఇది అస్సలు కదలకపోవడాన్ని బట్టి, ఆ విగ్రహం, దాని కింద ఉన్న రాయి ఒకే శిలాఖండం అని అర్థమవుతోంది.

సమగ్రమైన భూకంప తరంగాల సర్వే (seismic survey) నిర్వహించకపోతే, ఆ రాయి యొక్క కొనసాగింపు భూమిలోకి ఎంత లోతు వరకు ఉందో స్పష్టంగా తెలియదు. విడివిడి రాళ్లను కలిపి ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేసివుంటే.. ఒకవేళ అదే నిజమైతే, క్రేన్ ద్వారా దానిని సులభంగా పైకి లేపే అవకాశం ఉండేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.  
దేశంలో కార్లా, భాజా గుహల వంటి ఇలాంటి రాతిలో చెక్కిన విగ్రహాలకు అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయని, వాటిని ఎప్పటికీ వేరొక చోటికి తరలించడం సాధ్యం కాదని ఆయన తెలిపారు. ఈ కారణంగానే, ఆర్కియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, IIT ఇండోర్ బృందం ఇప్పుడు ఆ భూగర్భ నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తున్నాయి. 
 
దీని కోసం గ్రౌండ్ పెనెట్రేటింగ్ రాడార్ (జీపీఆర్) వంటి సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు. తద్వారా భూమిని తవ్వకుండానే, ఆ రాయి, చుట్టుపక్కల రాళ్లు ఎలా కలిసి ఉన్నాయి, అలాగే దాని అసలు లోతు ఎంత అనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోకుండా బలాన్ని ప్రయోగిస్తే, విగ్రహం పగిలిపోయే లేదా దానికి పగుళ్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
 
విగ్రహానికి ఎలాంటి నష్టం కలగకుండా దానిని వేరే ప్రదేశానికి తరలించవచ్చా?
నిపుణులు ఒక విషయంలో ఏకగ్రీవంగా ఉన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విగ్రహాన్ని కోయడం లేదా పగలగొట్టడం అనేది ఒక ప్రత్యామ్నాయం కాదు. అలాగే విగ్రహాన్ని పాడుచేయాలనే ఆలోచన కూడా ఎన్నడూ రాదు. పునాది రాయి ఎంత పెద్దదైనా, దానిని కూడా విగ్రహంలో ఒక భాగంగానే పరిగణిస్తారు. రాయి చుట్టూ జాగ్రత్తగా తవ్వకాలు జరిపి, మొత్తం నిర్మాణాన్ని ఒకేసారి తొలగించడం ఒక సాధ్యమైన మార్గం.
 
మొదటగా, అధికారులు ఇండోర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఎస్‌జిఎస్‌ఐటిఎస్ సహాయం కోరారు. ఆ తర్వాత ఈ విషయం ఐఐటి ఇండోర్‌కు చేరింది. ఆ బృందం ప్రత్యేక పరికరాలను ఉపయోగించి విగ్రహం లోతును, చుట్టుపక్కల ఉన్న నేల, రాళ్ల నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తోంది. 
 
క్రేన్లు, జెసిబిలను ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయడానికి ముందే ఈ సాంకేతిక అంచనా ఎందుకు నిర్వహించలేదని స్థానిక నివాసితులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి, ఛత్రి చౌక్ సమీపంలోని టాంకీ చౌక్ వద్ద ఉన్న ఒక పాత మెట్ల బావి దగ్గర కొత్త ప్రదేశాన్ని ఇప్పటికే నిర్ణయించారు.
 
పూజారి అనుమతితో అక్కడ ఒక వేదికను కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు. అప్పటి వరకు, విగ్రహానికి నష్టం జరగకుండా కాపాడటానికి, దానిపై ఒక గుడారం, పందిరిని ఏర్పాటు చేసి బారికేడ్ చేశారు. 2028 సింహాస్థ కుంభమేళా కారణంగా రహదారిని వెడల్పు చేస్తున్నారు. 
 
కాంతల్, గోపాల్ మందిర్ మధ్య ఉన్న రహదారి ప్రస్తుతం 9 మీటర్ల వెడల్పుతో ఉంది. సింహాస్థ సమయంలో వచ్చే జనసమూహానికి అనుగుణంగా దీనిని 15 మీటర్లకు వెడల్పు చేస్తున్నారు. ఈ మార్గంలో మొత్తం 4 పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి. మిగిలిన మూడింటిని పెద్ద సమస్యలు లేకుండా తరలించారు. కానీ ఖడే హనుమాన్ విగ్రహం మాత్రమే ఇబ్బందులను కలిగిస్తోంది. 
 
అనారోగ్యంతో ఉన్న పిల్లలు బాగు కావాలనే కోరికలు ఇక్కడ నెరవేరుతాయని నమ్మకం ఉన్నందున, స్థానికులు దీనిని 'డాక్టర్ హనుమాన్' అని, ఆలయాన్ని ఉజ్జయిన్ ఎయిమ్స్ అని పిలుస్తారు. పూజారి ప్రకారం, ఇక్కడ హిందువులే కాకుండా ముస్లిం కుటుంబాలు కూడా ప్రార్థించడానికి వస్తారు. 
 
భక్తులు, సాధువులు విగ్రహం విషయంలో ఎలాంటి బలప్రయోగం చేయవద్దని డిమాండ్ చేశారు. రాబోయే మహాకాల్ ఊరేగింపు వరకు తరలింపును వాయిదా వేయాలని చాలామంది అభ్యర్థించారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో హారతి యథావిధిగా కొనసాగుతోంది. దీనిని ఒక అద్భుతంగా భావిస్తూ, ఆశీర్వాదం కోరేందుకు చాలా మంది తరలిరావడంతో, భక్తుల రద్దీ మునుపెన్నడూ లేనంతగా పెరిగింది.
 
ఇకపై తదుపరి కార్యాచరణ పూర్తిగా ఏఎస్ఐ, ఐఐటి ఇండోర్ నుండి వచ్చే సాంకేతిక నివేదికపైనే ఆధారపడి ఉంది. ఆ నివేదిక అందిన తర్వాతే విగ్రహాన్ని సురక్షితంగా ఎలా తొలగించాలనేది నిర్ణయించబడుతుంది. ఒకవేళ విగ్రహాన్ని సురక్షితంగా తొలగించడం సాధ్యం కాకపోతే, ఈ భాగాన్ని పరిరక్షించేందుకు రహదారి రూపకల్పనను మార్చవచ్చనే ప్రత్యామ్నాయాన్ని కూడా పరిపాలనా స్థాయిలో చర్చిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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