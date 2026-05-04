తమిళనాడు 2026: దళపతి అఖండ విజయం, దక్షిణాదిన సినిమా రాజకీయ మాయాజాలం పునరాగమనం

మే 4, 2026న వెలువడిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు కేవలం ఒక ఎన్నికల తీర్పు మాత్రమే కాదు; అవి దక్షిణాది రాజకీయాల యొక్క శాశ్వతమైన స్వరూపాన్ని మరోసారి ధృవీకరిస్తున్నాయి. విజయ్ సాధించిన ఘన విజయం, ఈ రాష్ట్రంలో వెండితెర ఆకర్షణ ఏమాత్రం తగ్గలేదని, పైగా, కొత్త తరం ఓటర్లలో అది మరింత కొత్త ఉత్సాహాన్ని, ప్రభావాన్ని సంతరించుకుందని స్పష్టం చేస్తోంది.
ఎం.జి. రామచంద్రన్, జె. జయలలిత తర్వాతి దశాబ్దాలలో, తమిళనాడు రాజకీయ రంగం తన సినిమా ఆధారిత పట్టును కోల్పోయినట్లు కనిపించింది. ఎంతో కాలంగా ఏర్పడుతూ వచ్చిన ఆ శూన్యం ఇప్పుడు భర్తీ చేయబడింది. ఈ సందర్భం కేవలం అధికార మార్పిడిని మాత్రమే కాకుండా, ఒక విశిష్టమైన రాజకీయ సంస్కృతికి పునరుజ్జీవం పోయడాన్ని కూడా సూచిస్తుంది.
సినిమా నుండి అధికార పీఠం వరకు: ఒక పాత సంప్రదాయం, ఒక కొత్త ముఖం
తమిళనాడులో సినిమా మరియు రాజకీయాల మధ్య ఉన్న పరస్పర సంబంధం యాదృచ్ఛికమైనది కాదు, అలాగే ఇటీవలి కాలంలో ఏర్పడినది కూడా కాదు. 1960ల నుండి 1980ల మధ్య కాలంలో, ఎం.జి. రామచంద్రన్ పేదల పాలిట ఒక ఆపద్బాంధవుడిగా చెరగని ముద్ర వేశారు.
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఎం.జి. రామచంద్రన్ (MGR), జె. జయలలితల పరిపాలన ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసింది. వీరిద్దరూ సినిమా రంగం నుండి వచ్చి, ప్రజల నాడిని పట్టుకుని అద్భుతమైన ప్రజాదరణ పొందారు.
ఎం.జి. రామచంద్రన్ (MGR) పరిపాలన (1977–1987)
MGR పరిపాలన ప్రధానంగా "సంక్షేమ రాజ్య స్థాపన" మరియు "పేదల పక్షపాతి" అనే నినాదంతో సాగింది.
మధ్యాహ్న భోజన పథకం: ఇది MGR చేసిన అత్యంత విప్లవాత్మకమైన మార్పు. పాఠశాలల్లో పిల్లలకు పౌష్టికాహారాన్ని అందించడం ద్వారా అక్షరాస్యతను పెంచడమే కాకుండా, పేదరికాన్ని జయించడానికి పునాది వేశారు. నేడు ఇది దేశవ్యాప్తంగా అమలులో ఉంది.
సామాజిక సంక్షేమం: వితంతువులకు పెన్షన్లు, నిరుద్యోగ భృతి వంటి అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టారు.
పాలనా శైలి: ఆయన ప్రజలతో నేరుగా కనెక్ట్ అయ్యేవారు. ప్రజలు ఆయన్ని ఒక నాయకుడిగా కంటే 'దేవుడిగా' భావించేవారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ఆయన ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చారు.
జె. జయలలిత పరిపాలన (1991 నుండి 2016 వరకు)
MGR శిష్యురాలిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన జయలలిత, తనదైన శైలిలో "అమ్మ"గా పేరు తెచ్చుకుని పరిపాలనలో కఠినంగా, నిర్ణయాత్మకంగా ఉండేవారు.
అమ్మ బ్రాండ్ పథకాలు: పేదల కోసం అత్యంత తక్కువ ధరకు ఆహారాన్ని అందించే "అమ్మ క్యాంటీన్లు" (Amma Canteens) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు పొందాయి. అలాగే అమ్మ వాటర్, అమ్మ ఫార్మసీ వంటివి పేదలకు ఎంతో మేలు చేశాయి.
మహిళా సాధికారత: 'తొట్టిల బిడ్డ' (Cradle Baby Scheme) పథకం ద్వారా ఆడపిల్లల భ్రూణహత్యలను అరికట్టడంలో విజయం సాధించారు. మహిళా పోలీసు స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయడం, మహిళలకు ఉచితంగా మిక్సీలు, గ్రైండర్లు, ఫ్యాన్లు పంపిణీ చేయడం ద్వారా వారి ఓటు బ్యాంకును పటిష్టం చేసుకున్నారు.
పారిశ్రామిక అభివృద్ధి: తమిళనాడును ఐటీ మరియు ఆటోమొబైల్ రంగాల్లో దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిపారు. ఆమె హయాంలోనే చెన్నై "డెట్రాయిట్ ఆఫ్ ఏషియా" గా పేరు పొందింది.
కఠిన నిర్ణయాలు: పరిపాలనలో ఆమె చాలా కఠినంగా ఉండేవారు. శాంతిభద్రతల విషయంలో రాజీ పడకుండా, అధికారులపై పూర్తి పట్టు సాధించేవారు.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే, వీరిద్దరి పరిపాలన తమిళనాడును సామాజిక అభివృద్ధి సూచికల్లో (Social Indicators) మిగతా రాష్ట్రాల కంటే ముందంజలో ఉంచింది. ఉచిత పథకాలను (Freebies) కేవలం ఓట్ల కోసమే కాకుండా, పేదల జీవన ప్రమాణాలను పెంచే సాధనాలుగా మార్చడంలో వీరు విజయం సాధించారు. ప్రస్తుతం ప్రభంజనం సృష్టించిన విజయ్ ఏం చేస్తారన్నది వేచి చూడాల్సి వుంది.