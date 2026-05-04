సోమవారం, 4 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. కరెంట్ అపైర్స్
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : సోమవారం, 4 మే 2026 (12:15 IST)

తమిళనాడు 2026: దళపతి అఖండ విజయం, దక్షిణాదిన సినిమా రాజకీయ మాయాజాలం పునరాగమనం

TVK Vijay
మే 4, 2026న వెలువడిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు కేవలం ఒక ఎన్నికల తీర్పు మాత్రమే కాదు; అవి దక్షిణాది రాజకీయాల యొక్క శాశ్వతమైన స్వరూపాన్ని మరోసారి ధృవీకరిస్తున్నాయి. విజయ్ సాధించిన ఘన విజయం, ఈ రాష్ట్రంలో వెండితెర ఆకర్షణ ఏమాత్రం తగ్గలేదని, పైగా, కొత్త తరం ఓటర్లలో అది మరింత కొత్త ఉత్సాహాన్ని, ప్రభావాన్ని సంతరించుకుందని స్పష్టం చేస్తోంది.
 
ఎం.జి. రామచంద్రన్, జె. జయలలిత తర్వాతి దశాబ్దాలలో, తమిళనాడు రాజకీయ రంగం తన సినిమా ఆధారిత పట్టును కోల్పోయినట్లు కనిపించింది. ఎంతో కాలంగా ఏర్పడుతూ వచ్చిన ఆ శూన్యం ఇప్పుడు భర్తీ చేయబడింది. ఈ సందర్భం కేవలం అధికార మార్పిడిని మాత్రమే కాకుండా, ఒక విశిష్టమైన రాజకీయ సంస్కృతికి పునరుజ్జీవం పోయడాన్ని కూడా సూచిస్తుంది.
 
సినిమా నుండి అధికార పీఠం వరకు: ఒక పాత సంప్రదాయం, ఒక కొత్త ముఖం
తమిళనాడులో సినిమా మరియు రాజకీయాల మధ్య ఉన్న పరస్పర సంబంధం యాదృచ్ఛికమైనది కాదు, అలాగే ఇటీవలి కాలంలో ఏర్పడినది కూడా కాదు. 1960ల నుండి 1980ల మధ్య కాలంలో, ఎం.జి. రామచంద్రన్ పేదల పాలిట ఒక ఆపద్బాంధవుడిగా చెరగని ముద్ర వేశారు.
 
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఎం.జి. రామచంద్రన్ (MGR), జె. జయలలితల పరిపాలన ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసింది. వీరిద్దరూ సినిమా రంగం నుండి వచ్చి, ప్రజల నాడిని పట్టుకుని అద్భుతమైన ప్రజాదరణ పొందారు. 
 
ఎం.జి. రామచంద్రన్ (MGR) పరిపాలన (1977–1987)
MGR పరిపాలన ప్రధానంగా "సంక్షేమ రాజ్య స్థాపన" మరియు "పేదల పక్షపాతి" అనే నినాదంతో సాగింది.
 
మధ్యాహ్న భోజన పథకం: ఇది MGR చేసిన అత్యంత విప్లవాత్మకమైన మార్పు. పాఠశాలల్లో పిల్లలకు పౌష్టికాహారాన్ని అందించడం ద్వారా అక్షరాస్యతను పెంచడమే కాకుండా, పేదరికాన్ని జయించడానికి పునాది వేశారు. నేడు ఇది దేశవ్యాప్తంగా అమలులో ఉంది.
 
సామాజిక సంక్షేమం: వితంతువులకు పెన్షన్లు, నిరుద్యోగ భృతి వంటి అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టారు.
 
పాలనా శైలి: ఆయన ప్రజలతో నేరుగా కనెక్ట్ అయ్యేవారు. ప్రజలు ఆయన్ని ఒక నాయకుడిగా కంటే 'దేవుడిగా' భావించేవారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ఆయన ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చారు.
 
జె. జయలలిత పరిపాలన (1991 నుండి 2016 వరకు)
MGR శిష్యురాలిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన జయలలిత, తనదైన శైలిలో "అమ్మ"గా పేరు తెచ్చుకుని పరిపాలనలో కఠినంగా, నిర్ణయాత్మకంగా ఉండేవారు.
 
అమ్మ బ్రాండ్ పథకాలు: పేదల కోసం అత్యంత తక్కువ ధరకు ఆహారాన్ని అందించే "అమ్మ క్యాంటీన్లు" (Amma Canteens) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు పొందాయి. అలాగే అమ్మ వాటర్, అమ్మ ఫార్మసీ వంటివి పేదలకు ఎంతో మేలు చేశాయి.
 
మహిళా సాధికారత: 'తొట్టిల బిడ్డ' (Cradle Baby Scheme) పథకం ద్వారా ఆడపిల్లల భ్రూణహత్యలను అరికట్టడంలో విజయం సాధించారు. మహిళా పోలీసు స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయడం, మహిళలకు ఉచితంగా మిక్సీలు, గ్రైండర్లు, ఫ్యాన్లు పంపిణీ చేయడం ద్వారా వారి ఓటు బ్యాంకును పటిష్టం చేసుకున్నారు.
 
పారిశ్రామిక అభివృద్ధి: తమిళనాడును ఐటీ మరియు ఆటోమొబైల్ రంగాల్లో దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిపారు. ఆమె హయాంలోనే చెన్నై "డెట్రాయిట్ ఆఫ్ ఏషియా" గా పేరు పొందింది.
 
కఠిన నిర్ణయాలు: పరిపాలనలో ఆమె చాలా కఠినంగా ఉండేవారు. శాంతిభద్రతల విషయంలో రాజీ పడకుండా, అధికారులపై పూర్తి పట్టు సాధించేవారు.
 
మొత్తంగా చెప్పాలంటే, వీరిద్దరి పరిపాలన తమిళనాడును సామాజిక అభివృద్ధి సూచికల్లో (Social Indicators) మిగతా రాష్ట్రాల కంటే ముందంజలో ఉంచింది. ఉచిత పథకాలను (Freebies) కేవలం ఓట్ల కోసమే కాకుండా, పేదల జీవన ప్రమాణాలను పెంచే సాధనాలుగా మార్చడంలో వీరు విజయం సాధించారు. ప్రస్తుతం ప్రభంజనం సృష్టించిన విజయ్ ఏం చేస్తారన్నది వేచి చూడాల్సి వుంది.

Kabeersing: బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే కథతో ది రెడ్ బ్యాగ్ చిత్రీకరణ పూర్తి

Kabeersing: బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే కథతో ది రెడ్ బ్యాగ్ చిత్రీకరణ పూర్తినిర్మాత హరికృష్ణ సోమిశెట్టి ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. ఓ బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే కథతో ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ అనే సినిమాకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్‌ను టీం పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ అందరిలోనూ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచేసింది.

Trigun : త్రిగుణ్, పాయల్ రాధాకృష్ణ ల చిత్రం మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

Trigun : త్రిగుణ్, పాయల్ రాధాకృష్ణ ల చిత్రం మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్అనీష్ కురువిల్లా ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కుతున్న ఫన్ ఫిల్డ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్’. మధుదీప్ చెలికాని రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని అరవింద్ మండ్యం లోటస్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించారు. CH.V.S.N బాబ్జీ సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్ర టీజర్, ట్రైలర్, విభిన్నమైన ప్రమోషన్లు, పాటలకు ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. తాజాగా మేకర్స్ విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. మే 15న ఈ సినిమా శ్రీ వెంకట సాయి ఫిల్మ్స్, ముత్యాల రామదాస్ గారి డిస్ట్రిబ్యూషన్‌లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

Prabhas: కల్కి 2 అప్ డేట్ - ప్రభాస్ ఎంట్రీ తో కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ

Prabhas: కల్కి 2 అప్ డేట్ - ప్రభాస్ ఎంట్రీ తో కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణరెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, నాగ్ అశ్విన్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన చిత్రం కల్కి మంచి విజయాన్ని సాధించింది. దానికి సీక్వెల్ గా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేవాలు మొదటి భాగంలో పూర్తిచేసినా, మరికొన్ని సీన్లు చేయాల్సి వుంది. అందుకే ప్రభాస్ డేట్ కో్సం వేచివుంటూ నేటితో ఆయన ఎంట్రీతో సీన్స్ చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. హైదరాబాద్ శివార్లో వేసిన సెట్లో షూటింగ్ జరుగుతోంది.

Ramcharan: పెద్ది విడుదల కోసం రామ్ చరణ్ అభిమానులు 30రోజుల వినూత్న ప్రచారం

Ramcharan: పెద్ది విడుదల కోసం రామ్ చరణ్ అభిమానులు 30రోజుల వినూత్న ప్రచారంరామ్ చరణ్ అభిమానులు పెద్ది సినిమా ప్రచారాన్ని 30రోజులపాటు వినూత్నంగా ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. మే 5 నుండి #PeddiCountdownEdits ప్రచారాన్ని ప్రారంభించాయి. ప్రపంచవ్యాప్త విడుదల వరకు 30 మంది ఎడిటర్లు ప్రతిరోజూ అభిమానులు రూపొందించిన కంటెంట్‌ను పంచుకోనున్నారు. మరోవైపు ఈ సినిమా బిజెనెస్ పరంగా సినిమాపై మంచి ప్రభావాన్ని చూపించనున్నట్లు విశ్లేషకులు తెలియజేస్తున్నారు. రిలీజ్ డేట్ ఆలస్యం అయినా సీడెడ్, గోదావరి జిల్లాలు, ఉత్తరాంధ్ర అలానే నైజాం మార్కెట్ లలో పెద్ది భారీ బిజినెస్ ని చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. మేకర్స్ డిమాండ్ చేసిన మేరకి సైతం డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారట.

T. Gopichand: టి. గోపీచంద్, అనార్కలి నజర్ జంటగా నూతన చిత్రం ప్రారంభం

T. Gopichand: టి. గోపీచంద్, అనార్కలి నజర్ జంటగా నూతన చిత్రం ప్రారంభంహీరో టి. గోపీచంద్ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం గోపీచంద్34 ద్వారా ప్రముఖ ఫైట్ మాస్టర్ వి వెంకట్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. బలమైన కథాంశాలతో కూడిన చిత్రాలను అందించడంలో పేరుపొందిన '70mm ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్' బ్యానర్‌పై, విజయ్ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా మలయాళ నటి అనార్కలి నజర్‌ను ఎంపిక చేసినట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రం ద్వారా ఆమె తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెడుతున్నారు.

Watch More Videos

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుంది

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుందికష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది అనేది సమాజంలోని అసమానతలను, కొన్ని జీవన సత్యాలను ప్రతిబింబించే ఒక చేదు నిజం. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ఒక కోతి చెట్టు పైన వున్న పండును తినేందుకు ఎంతో శ్రమపడుతూ సన్నటి కొమ్మ పైకి ఎక్కింది. ఆ పండును ఎంతో తెలివిగా కొమ్మను వంచి తన చేతిలోకి తీసుకునే లోపుగా మరో కోతి ఆ ఫలాన్ని లాగేసుకుని నోట కరిపించుకున్నది. ఇది చూస్తే.. పైన చెప్పుకున్న సామెత గుర్తుకు వస్తుంది.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలు

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com