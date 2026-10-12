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  4. A Century of Heritage and Legacy in Every Design: PN RAO introduces collections inspired by The Art of Kanjivaram
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 12 October 2026 (18:35 IST)

ది ఆర్ట్ ఆఫ్ కంజీవరం స్ఫూర్తితో నూతన కలెక్షన్లను ఆవిష్కరించిన పిఎన్ రావు

PN RAO collections
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (18:38 IST)
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బెంగళూరు: 100 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన ప్రముఖ డిజైన్ బ్రాండ్ 'పి ఎన్ రావు ఫైన్ సూట్స్' ఈ రోజు “వీవ్స్ ఆఫ్ లెగసీ- టైమ్‌లెస్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ది కంజీవరం” పేరుతో వినూత్న మాస్టర్‌పీస్ కలెక్షన్‌ను ప్రారంభించింది. పట్టు చీరల రాణిగా ప్రసిద్ధి చెందిన కంజీవరం చీరల పురిటిగడ్డ, విశిష్టమైన ఆలయ శిల్పకళకు నిలయమైన తమిళనాడులోని కాంచీపురం నగరం నుండి ఈ కలెక్షన్ స్ఫూర్తి పొందింది. కంజీవరం కళలోని సంక్లిష్టమైన డిజైన్లు, సాంస్కృతిక విశిష్టతను పురుషుల ఆధునిక దుస్తులకు జోడిస్తూ, సాంప్రదాయక వారసత్వాన్ని నేటి ఆధునిక పవర్ సూటింగ్ శైలితో పిఎన్ రావు అద్భుతంగా సమ్మేళనం చేసింది. ఈ నూతన సిరీస్ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా ప్రత్యక్ష కర్ణాటక సంగీత కచేరీ నడుమ ప్రత్యేక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు.
 
1923లో ప్రారంభమైన పి ఎన్ రావు సంస్థను ప్రస్తుతం మూడో తరం నిర్వాహకులు ఎంతో జాగ్రత్తగా, నైపుణ్యంతో ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. 'వీవ్స్ ఆఫ్ లెగసీ' ఆవిష్కరణతో ఈ సంస్థ తన ప్రయాణంలో ఒక నూతన అధ్యాయంలోకి అడుగుపెట్టింది. డిజైన్లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, తమ మూలాలను కాపాడుకుంటూనే నవీన దృక్పథంతో ఈ కలెక్షన్‌ను తీర్చిదిద్దింది.
 
‘వీవ్స్ ఆఫ్ లెగసీ’ కలెక్షన్ రూపకల్పన వెనుక దక్షిణ భారత దృశ్య కావ్యాలు, సంస్కృతి పట్ల ఉన్న గాఢమైన అభిమానం దాగి ఉంది. కంజీవరం కళాత్మకత నుండి స్ఫూర్తి పొంది, ఈ ప్రాంత ఆలయ వాస్తుశిల్పం, శిల్పకళలోని విలక్షణమైన రూపాకారాలు (ద్రవిడ మోటిఫ్‌లు), కంటికి విందుగొలిపే రంగులు, క్లిష్టమైన డిజైన్లను ఈ వస్త్ర శ్రేణిలో పొందుపరిచారు. శతాబ్దాల నాటి ఆలయ శిల్పాలలో కనిపించే యాళి, నెమలి, తామర, ఏనుగులు, క్లిష్టమైన అలంకారాలను ఆధునిక పురుషుల ఫ్యాషన్ దృక్కోణంలో పునరావిష్కరించారు. కేవలం సాంప్రదాయాన్ని అనుకరించకుండా, దాని ఆత్మను పట్టుకుని సుపరిచిత చిహ్నాలు, రంగులు, టెక్స్చర్లను ఆధునిక అవుట్‌ఫిట్‌లుగా పి ఎన్ రావు తీర్చిదిద్దింది. ప్రతి వస్త్రం మన మూలాలను చాటిచెబుతూనే, ఆధునిక డిజైన్ శైలికి అద్దం పడుతుంది.
 
ఈ నూతన కలెక్షన్ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా పిఎన్ రావు ఫైన్ సూట్స్ పార్టనర్ శ్రీ కేతన్ పిషే మాట్లాడుతూ.. "మా వ్యాపార ప్రయాణంలోనూ, సూట్ విభాగంలో మేము అందించిన సహకారంలోనూ ఉన్న అంకితభావాన్ని 'వీవ్స్ ఆఫ్ లెగసీ' ప్రతిబింబిస్తుంది. కంజీవరం వైభవం, కళాత్మకత మరియు దృశ్య రూపాన్ని పి ఎన్ రావు ప్రత్యేక ముద్రతో తీర్చిదిద్దాం. పురుషుల ఆధునిక దుస్తుల రంగానికి కొత్త రూపునిచ్చేందుకు ఈ కలెక్షన్‌లో విస్తృతమైన వర్ణాలను, క్లిష్టమైన జ్యామితీయ డిజైన్లను, సాంస్కృతిక చిహ్నాలను వినియోగించాం. 2026 శరదృతువు-శీతాకాల (AW 2026) కలెక్షన్ మాకు ఒక కీలకమైన మలుపు. ఇది మరిన్ని ప్రయోగాత్మక, డిజైన్-కేంద్రీకృత మరియు నైపుణ్యంతో కూడిన డిజైన్లను అందిస్తుంది. ప్రతి లుక్ కూడా సంప్రదాయం, ఆధునికతల కలయికతో ఎంతో గౌరవప్రదంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా తీర్చిదిద్దాం" అని అన్నారు.
 
తరతరాలుగా వ్యాపారంలో కొనసాగుతున్న పి ఎన్ రావు సంస్థకు, 2026 శరదృతువు-శీతాకాల సీజన్ ఒక సరికొత్త మైలురాయి. వారసత్వ సంపద, హస్తకళ మరియు వినూత్న డిజైన్ల కలయికతో ఈ కొత్త శ్రేణిని సంస్థ మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తోంది. 1923లో బెంగళూరులోని ఎంజీ రోడ్‌లో దివంగత పిషే నారాయణ రావు చిన్న షాపుగా ప్రారంభించిన ఈ సంస్థ.. నేడు నాణ్యతకు, బెస్పోక్ సూటింగ్‌కు పెట్టింది పేరుగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం బెంగళూరు, హైదరాబాద్, హుబ్లీ, కోయంబత్తూర్, చెన్నై నగరాల్లో తన సేవలను విస్తరిస్తూ విజయపథంలో దూసుకుపోతోంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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