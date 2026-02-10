మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026 (19:57 IST)

TrueSilver లాంచ్ ద్వారా దేశీయ డీ2సీ సిల్వర్ జ్యూవెలరీ మార్కెట్ లోకి ACPL ఎక్స్ పోర్ట్స్

TrueSilver
భారతదేశంలోని ప్రముఖ వెండి తయారీ, ఎగుమతి సంస్థ అయినటువంటి ACPL ఎక్స్‌పోర్ట్స్, దేశీయ మరియు డిజిటల్ రిటైల్ రంగంలో వ్యూహాత్మక విస్తరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం మొట్టమొదటి డైరెక్ట్-టు-కన్స్యూమర్ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన TrueSilverను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ACPL యొక్క దశాబ్దాల ప్రపంచ తయారీ నైపుణ్యంపై నిర్మించబడిన TrueSilver, ఆధునిక, డిజైన్-ఆధారిత మరియు డిజిటల్ స్థానిక బ్రాండ్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క నైపుణ్యం, నాణ్యతా ప్రమాణాలను నేరుగా భారతీయ వినియోగదారులకు అందిస్తుంది. రోజువారీ వెండి ఆభరణాలకు పెరుగుతున్న దేశీయ డిమాండ్‌ను పరిష్కరించడం ఈ బ్రాండ్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.
 
మిలీనియల్స్, జెన్ Zలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఈ బ్రాండ్ సమకాలీన డిజైన్లను అందిస్తూనే, అందుబాటులో ఉన్న ధర, ధృవీకరించబడిన స్వచ్ఛత ప్రమాణాలపై దృష్టి పెడుతుంది. ACPL ప్రధానంగా US, యూరప్, UK, మిడిల్ ఈస్ట్ మరియు ఆస్ట్రేలియాతో సహా కీలక మార్కెట్లలో దాని B2C ఎగుమతి ఉనికిని విస్తరిస్తూనే ఉంది. దీని ఎగుమతి ఆదాయంలో US దాదాపు 50% వాటా కలిగి ఉంది.
 
TrueSilver మహిళలు, పురుషులు మరియు పిల్లల కోసం దాదాపు 900 ఉత్పత్తులను లాంచ్ చేస్తోంది. ఈ కలెక్షన్‌లో 80% కంటే ఎక్కువ మహిళల కోసం రూపొందించబడినవి. వీటిలో బ్రాస్‌లెట్‌లు, చెవిపోగులు, ఉంగరాలు, నెక్లెస్‌లు, చీలమండలు ఉన్నాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న ట్రెండ్‌లను ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ శ్రేణి వెండితో పాటు బంగారం, గులాబీ బంగారు రంగులలో అందించబడుతుంది. ట్రూసిల్వర్ యొక్క విలక్షణమైన బలం పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరికీ విస్తృతమైన వ్యక్తిగతీకరించిన ఆభరణాల సేకరణలో ఉంది. అన్ని ఆభరణాలు BIS హాల్‌మార్క్ చేయబడ్డాయి.
 
Truesilver అనేది మా వృద్ధిలో వ్యూహాత్మక తర్వాతి దశను సూచిస్తుంది, ఇది మా తయారీ, నాణ్యత నైపుణ్యాన్ని నేరుగా భారతీయ వినియోగదారులకు తీసుకెళ్లడానికి వీలు కల్పిస్తుంది అని అన్నారు ACPL ఎక్స్‌ పోర్ట్స్ డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ గుప్తా. ఆయన మాట్లాడుతూ... మేము సమీప భవిష్యత్తులో ట్రూసిల్వర్ కోసం ₹100 కోట్ల వార్షిక ఆదాయాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. రాబోయే రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాలలో వ్యాపారాన్ని ₹250 కోట్లకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. ఇందుకు 100 రిటైల్ దుకాణాల విస్తరణ మద్దతు ఇస్తుంది. బలమైన డిజైన్, స్థిరమైన నాణ్యత మరియు స్థిరమైన పద్ధతులతో మద్దతు ఇవ్వబడిన విశ్వసనీయ, స్కేలబుల్ వెండి ఆభరణాల బ్రాండ్‌ను నిర్మించడంపై మా దృష్టి ఉంది అని అన్నారు.
 
Truesilver ప్రారంభం ద్వారా ఆదాయ మార్గాలను వైవిధ్యపరచడానికి, దాని దేశీయ ఉనికిని బలోపేతం చేయడానికి ACPL ఎక్స్‌పోర్ట్స్ యొక్క విస్తృత వ్యూహంలో కీలకమైన ముందడుగు. కాలక్రమేణా దాని బ్రాండెడ్ కన్స్యూమర్ పోర్ట్‌ఫోలియో మొత్తం ఆదాయంలో 30-40% దోహదపడుతుందని కంపెనీ ఆశిస్తోంది. జీరో-వేస్ట్ సౌకర్యాలు, నైతిక కార్మిక పద్ధతులు మరియు ప్రపంచ నాణ్యత ప్రమాణాల ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడిన స్థిరత్వం మరియు బాధ్యతాయుతమైన తయారీ ACPL కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా ఉంటుంది.
 
Truesilver యొక్క డీ2సీ ప్లాట్‌ఫామ్‌తో పాటు అమెజాన్ ఇండియా, మింట్రాతో సహా ప్రముఖ మార్కెట్‌ప్లేస్‌ల ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుంది. ACPL యొక్క ఎగుమతి-గ్రేడ్ తయారీ నైపుణ్యం, ప్రపంచ నాణ్యత ప్రమాణాల మద్దతుతో, బ్రాండ్ సమకాలీన డిజైన్, స్థిరమైన నాణ్యతను అందిస్తుంది, ట్రూసిల్వర్‌ను రోజువారీ దుస్తులు కోసం నిర్మించిన నూతన తరం వెండి బ్రాండ్‌గా ఉంచుతుంది.

మానసికస్థితి సరిగాలేని టెక్కీ రైలు పట్టాలపై పడుకున్నాడు.. తల మొండెం వేరయ్యాయి...

మానసికస్థితి సరిగాలేని టెక్కీ రైలు పట్టాలపై పడుకున్నాడు.. తల మొండెం వేరయ్యాయి...హైదరాబాద్ నగరంలోని ఖైరతాబాద్‌లో ఓ విషాదకర ఘటన జరిగింది. మానసికస్థితి సరిగా లేని ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ రైలు పట్టాలపై పడుకోగా, అతనిపై నుంచి రైలు దూసుకెళ్లింది. దీంతో అతని తల, మొండెం వేరయ్యాయి.

ప్లీజ్.. మాకు ఇంకో వందే భారత్ రైలును కేటాయించరూ... రైల్వే మంత్రికి సీఎం బాబు వినతి

ప్లీజ్.. మాకు ఇంకో వందే భారత్ రైలును కేటాయించరూ... రైల్వే మంత్రికి సీఎం బాబు వినతికేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్‌కు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరో విజ్ఞప్తి చేశారు. విజయవాడ నుంచి తిరుపతి మీదుగా బెంగుళూరుకు చేరుకునేందుకు వీలుగా వందే భారత్ రైలును కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనికి రైల్వే మంత్రి సైతం సానుకూలంగా స్పందించినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం చంద్రబాబు మంగళవారం రైల్వే మంత్రి వైష్ణవ్‌ను కలిసి ఒక సమగ్రమైన వినతిపత్రాన్నిఅందజేశారు.

కాంగ్రెస్ నేతలపై రూ.500 కోట్ల పరువునష్టం దావా వేసిన అస్సాం సీఎం

కాంగ్రెస్ నేతలపై రూ.500 కోట్ల పరువునష్టం దావా వేసిన అస్సాం సీఎంకాంగ్రెస్ నేతలపై నుంచి రూ.500 కోట్లకు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంతా బిశ్వా శర్మ పరువు నష్టం దావా వేశారు. తనకు, తన కుటుంబం పరువుకు భంగం కలిగించేలా కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడారని ఆయన ఆరోపించారు.

లోక్‌సభ స్పీకర్‌పై విపక్షాల అవిశ్వాస తీర్మానం.. సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న ఓం బిర్లా

లోక్‌సభ స్పీకర్‌పై విపక్షాల అవిశ్వాస తీర్మానం.. సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న ఓం బిర్లావిపక్ష పార్టీలన్నీ కలిసి లోక్‌సభ స్పీకర్‌పై అవిశ్వాస తీర్మాన నోటీసు ఇచ్చాయి. ఈ మేరకు లోక్‌సభ సచివాలయానికి మంగళవారం నోటీసు అందజేశాయి. స్పీకర్ పక్షపాత ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నారని, ప్రతిపక్ష సభ్యులకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వడం లేదని, ఇటీవల 8 మంది ఎంపీలను సస్పెండ్ చేశారని ఆరోపిస్తూ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 94(సి) కింద ఈ నోటీసును సమర్పించాయి. దీనిపై సుమారు 120 మంది విపక్ష ఎంపీలు సంతకాలు చేశారు.

హస్తినలో సీఎం బాబు ... వైజాగ్ మెట్రోకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కేంద్రం

హస్తినలో సీఎం బాబు ... వైజాగ్ మెట్రోకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కేంద్రంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్న వైజాగ్ మెట్రో ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరోమారు చేసిన విజ్ఞప్తికి కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించింది.

రజనీకాంత్ చిత్ర నిర్మాతకు మద్రాస్ హైకోర్టు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

రజనీకాంత్ చిత్ర నిర్మాతకు మద్రాస్ హైకోర్టు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ చిత్ర నిర్మాతకు మద్రాస్ హైకోర్టు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. చెక్ బౌన్స్ కేసులో "కొచ్చడియాన్" చిత్ర నిర్మాత నాలుగు వారాల్లో రూ.2.5 కోట్లు చెల్లించాలని లేదా ఆరు నెలల పాటు జైలుశిక్ష అనుభవించాలని ఆదేశించింది.

Santosh Shobhan: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ : ధీరజ్ మొగిలినేని

Santosh Shobhan: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ : ధీరజ్ మొగిలినేనిసంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ". ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ గా తెరకెక్కిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" సినిమా ఈ నెల 14న తెలుగు, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.

Tanikella Bharani: శివ భక్తితో లీనమై శివోహం పాటలో నటించా : తనికెళ్ల భరణి

Tanikella Bharani: శివ భక్తితో లీనమై శివోహం పాటలో నటించా : తనికెళ్ల భరణిమహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా మహాశివుడిని పూజిస్తూ రూపొందిన "శివోహం" పాట ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం సోమవారం హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ పాటను రాధాకేశవ్ సమర్పణలో పొత్తపు కేశవరెడ్డి నిర్మించారు. దామురెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. యశోకృష్ణ సంగీతాన్ని అందించిన శివోహం పాటను ప్రసిద్ధ మలయాళ గాయకుడు మధు బాలకృష్ణన్ పాడారు.

జీవితంలో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సీన్స్ ఫంకీ లో ఉంటాయి : కె.వి. అనుదీప్

జీవితంలో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సీన్స్ ఫంకీ లో ఉంటాయి : కె.వి. అనుదీప్‘జాతిరత్నాలు’తో హాస్య చిత్రాలలో కొత్త పంథాను సృష్టించిన దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్, ఇప్పుడు ‘ఫంకీ’తో మరోసారి థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపించడానికి వస్తున్నారు. మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Prabhas: ఫౌజీ షూటింగ్‌పై కీలక అప్డేట్ - ప్రభాస్ రెడీ ఫర్ యాక్షన్ ?

Prabhas: ఫౌజీ షూటింగ్‌పై కీలక అప్డేట్ - ప్రభాస్ రెడీ ఫర్ యాక్షన్ ?ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా ఫౌజీ యాక్షన్-డ్రామా. 1940లలో ఆజాద్ హింద్ ఫోర్స్ ప్రభాస్ సైనికుడిగా నటించాడు, దీనికి హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం స్వాతంత్ర పోరాట నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన షూటింగ్ కొంత భాగం జరుపుకుంది. ఆ తర్వాత కొంతకాలం గేప్ తీసుకుంది. కాగా, ఫిబ్రవరి 6న తిరిగి షూటింగ్ మొదలైంది. హైదరాబాద్ శివార్లో గల ఓ స్టూడియోలో జరుగుతుంది.
