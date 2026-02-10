TrueSilver లాంచ్ ద్వారా దేశీయ డీ2సీ సిల్వర్ జ్యూవెలరీ మార్కెట్ లోకి ACPL ఎక్స్ పోర్ట్స్

భారతదేశంలోని ప్రముఖ వెండి తయారీ, ఎగుమతి సంస్థ అయినటువంటి ACPL ఎక్స్పోర్ట్స్, దేశీయ మరియు డిజిటల్ రిటైల్ రంగంలో వ్యూహాత్మక విస్తరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం మొట్టమొదటి డైరెక్ట్-టు-కన్స్యూమర్ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన TrueSilverను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ACPL యొక్క దశాబ్దాల ప్రపంచ తయారీ నైపుణ్యంపై నిర్మించబడిన TrueSilver, ఆధునిక, డిజైన్-ఆధారిత మరియు డిజిటల్ స్థానిక బ్రాండ్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క నైపుణ్యం, నాణ్యతా ప్రమాణాలను నేరుగా భారతీయ వినియోగదారులకు అందిస్తుంది. రోజువారీ వెండి ఆభరణాలకు పెరుగుతున్న దేశీయ డిమాండ్ను పరిష్కరించడం ఈ బ్రాండ్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.
మిలీనియల్స్, జెన్ Zలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఈ బ్రాండ్ సమకాలీన డిజైన్లను అందిస్తూనే, అందుబాటులో ఉన్న ధర, ధృవీకరించబడిన స్వచ్ఛత ప్రమాణాలపై దృష్టి పెడుతుంది. ACPL ప్రధానంగా US, యూరప్, UK, మిడిల్ ఈస్ట్ మరియు ఆస్ట్రేలియాతో సహా కీలక మార్కెట్లలో దాని B2C ఎగుమతి ఉనికిని విస్తరిస్తూనే ఉంది. దీని ఎగుమతి ఆదాయంలో US దాదాపు 50% వాటా కలిగి ఉంది.
TrueSilver మహిళలు, పురుషులు మరియు పిల్లల కోసం దాదాపు 900 ఉత్పత్తులను లాంచ్ చేస్తోంది. ఈ కలెక్షన్లో 80% కంటే ఎక్కువ మహిళల కోసం రూపొందించబడినవి. వీటిలో బ్రాస్లెట్లు, చెవిపోగులు, ఉంగరాలు, నెక్లెస్లు, చీలమండలు ఉన్నాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న ట్రెండ్లను ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ శ్రేణి వెండితో పాటు బంగారం, గులాబీ బంగారు రంగులలో అందించబడుతుంది. ట్రూసిల్వర్ యొక్క విలక్షణమైన బలం పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరికీ విస్తృతమైన వ్యక్తిగతీకరించిన ఆభరణాల సేకరణలో ఉంది. అన్ని ఆభరణాలు BIS హాల్మార్క్ చేయబడ్డాయి.
Truesilver అనేది మా వృద్ధిలో వ్యూహాత్మక తర్వాతి దశను సూచిస్తుంది, ఇది మా తయారీ, నాణ్యత నైపుణ్యాన్ని నేరుగా భారతీయ వినియోగదారులకు తీసుకెళ్లడానికి వీలు కల్పిస్తుంది అని అన్నారు ACPL ఎక్స్ పోర్ట్స్ డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ గుప్తా. ఆయన మాట్లాడుతూ... మేము సమీప భవిష్యత్తులో ట్రూసిల్వర్ కోసం ₹100 కోట్ల వార్షిక ఆదాయాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. రాబోయే రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాలలో వ్యాపారాన్ని ₹250 కోట్లకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. ఇందుకు 100 రిటైల్ దుకాణాల విస్తరణ మద్దతు ఇస్తుంది. బలమైన డిజైన్, స్థిరమైన నాణ్యత మరియు స్థిరమైన పద్ధతులతో మద్దతు ఇవ్వబడిన విశ్వసనీయ, స్కేలబుల్ వెండి ఆభరణాల బ్రాండ్ను నిర్మించడంపై మా దృష్టి ఉంది అని అన్నారు.
Truesilver ప్రారంభం ద్వారా ఆదాయ మార్గాలను వైవిధ్యపరచడానికి, దాని దేశీయ ఉనికిని బలోపేతం చేయడానికి ACPL ఎక్స్పోర్ట్స్ యొక్క విస్తృత వ్యూహంలో కీలకమైన ముందడుగు. కాలక్రమేణా దాని బ్రాండెడ్ కన్స్యూమర్ పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం ఆదాయంలో 30-40% దోహదపడుతుందని కంపెనీ ఆశిస్తోంది. జీరో-వేస్ట్ సౌకర్యాలు, నైతిక కార్మిక పద్ధతులు మరియు ప్రపంచ నాణ్యత ప్రమాణాల ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడిన స్థిరత్వం మరియు బాధ్యతాయుతమైన తయారీ ACPL కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా ఉంటుంది.
Truesilver యొక్క డీ2సీ ప్లాట్ఫామ్తో పాటు అమెజాన్ ఇండియా, మింట్రాతో సహా ప్రముఖ మార్కెట్ప్లేస్ల ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుంది. ACPL యొక్క ఎగుమతి-గ్రేడ్ తయారీ నైపుణ్యం, ప్రపంచ నాణ్యత ప్రమాణాల మద్దతుతో, బ్రాండ్ సమకాలీన డిజైన్, స్థిరమైన నాణ్యతను అందిస్తుంది, ట్రూసిల్వర్ను రోజువారీ దుస్తులు కోసం నిర్మించిన నూతన తరం వెండి బ్రాండ్గా ఉంచుతుంది.