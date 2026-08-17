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  4. Atlantic Watches Marks Raksha Bandhan with Timepieces Made for Lasting Bonds
Written By ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (17:07 IST)

రక్షాబంధన్ సందర్భంగా అట్లాంటిక్ వాచెస్‌తో సోదర సోదరీమణుల అనుబంధం

Atlantic Watches
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (17:09 IST)
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రక్షాబంధన్ అనేది చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు, ఎప్పటికీ ముగియని ఆటపట్టింపులు, ఒకరితో ఒకరు పంచుకున్న రహస్యాలు, జీవితంలోని ప్రతి మలుపులో పరస్పరం తోడుగా నిలిచే అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసే ప్రత్యేక సందర్భం. ఈ రక్షాబంధన్ సందర్భంగా, అట్లాంటిక్ వాచెస్ రెండు ప్రత్యేకమైన టైమ్‌పీసులను సీస్పోర్ట్ ఎన్‌డీ క్రోనోగ్రాఫ్ బ్లూ స్టీల్, ఎలిగెన్స్ స్మాల్ యెల్లో గోల్డ్ పీవీడీ సిల్వర్ అందిస్తోంది. కాలపరీక్షకు నిలిచే సోదర సోదరీమణుల అనుబంధానికి తగిన ఆలోచనాత్మక బహుమతి ఎంపికలుగా ఇవి నిలుస్తాయి.
 
బోల్డ్, స్పోర్టీ డిజైన్‌ను ఇష్టపడే సోదరుడు లేదా సోదరి కోసం సీస్పోర్ట్ ఎన్‌డీ క్రోనోగ్రాఫ్ బ్లూ స్టీల్ ఆకట్టుకునే ఎంపిక. దీని బలమైన 46 మిమీ స్టెయిన్‌లెస్-స్టీల్ కేస్‌లో బ్లూ రింగ్ బెజెల్‌తో పాటు బ్లూ క్రోనోగ్రాఫ్ డయల్ ఉంటుంది. ఇందులో తేదీ ప్రదర్శన, ప్రకాశించే సూదులు, సూచికలు, చిన్న కౌంటర్లపై ఎరుపు సూదులు, అలాగే ఎరుపు సెకండ్ హ్యాండ్ ఉన్నాయి. స్యాఫైర్ క్రిస్టల్ దీని మన్నికను పెంచుతుండగా, స్టెయిన్‌లెస్-స్టీల్ బ్రేస్‌లెట్ దీని బహుముఖ రూపాన్ని పూర్తి చేస్తుంది. ఈటీఏ జీ10.212 క్వార్ట్జ్ క్రోనోగ్రాఫ్ మూవ్‌మెంట్‌తో పనిచేసే ఈ టైమ్‌పీస్ ఖచ్చితమైన సమయ నిర్ధారణతో పాటు 100 మీటర్ల / 10 బార్ నీటి నిరోధకతను అందిస్తుంది. దీంతో ఇది రోజువారీ సాహసాలకు నమ్మకమైన తోడుగా నిలుస్తుంది.
 
సింప్లిసిటీలోని అందాన్ని ఇష్టపడేవారికి ఎలిగెన్స్ స్మాల్ యెల్లో గోల్డ్ పీవీడీ సిల్వర్ ఒక సొగసైన ఎంపిక. దీని సున్నితమైన 27 మిమీ స్టెయిన్‌లెస్-స్టీల్ కేస్‌కు యెల్లో గోల్డ్ పీవీడీ ఫినిష్, 7 మిమీ స్లిమ్ ప్రొఫైల్ ఉన్నాయి. దీనిని సిల్వర్ రంగు డయల్‌తో జత చేశారు. డయల్‌పై చెక్కిన ఆకృతి, గోల్డెన్ హ్యాండ్స్ మరియు చేతితో అమర్చిన గోల్డెన్ ఇండెక్స్‌లు ఉన్నాయి. స్యాఫైర్ క్రిస్టల్ మరియు యెల్లో గోల్డ్ పీవీడీ ఫినిష్ కలిగిన మిలనీస్ స్టెయిన్‌లెస్-స్టీల్ బ్రేస్‌లెట్ దీని సొగసును మరింత పెంచుతాయి. స్విస్‌లో తయారైన రోండా ఆర్.762 క్వార్ట్జ్ మూవ్‌మెంట్ విశ్వసనీయమైన ఖచ్చితత్వాన్ని అందిస్తుంది. 30 మీటర్ల / 3 బార్ నీటి నిరోధకతతో, ఇది రోజువారీ వినియోగానికి సౌకర్యవంతంగా ధరించుకునేలా రూపొందించబడింది.
 
సోదరుడు తన సోదరికి బహుమతిగా ఇచ్చినా, సోదరి తన సోదరుడిని ఆశ్చర్యపరిచినా, లేదా సోదర సోదరీమణులు ఒకరికొకరు ప్రత్యేకమైనదాన్ని ఎంచుకున్నా, ఈ అట్లాంటిక్ టైమ్‌పీసులు ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని చిరస్మరణీయంగా మార్చే అర్థవంతమైన మార్గాన్ని అందిస్తాయి. వాటి డిజైన్ మరియు నైపుణ్యానికి మించి, సోదర సోదరీమణులు కలిసి పంచుకున్న క్షణాలు, జ్ఞాపకాలు మరియు జీవితంలోని ముఖ్యమైన మైలురాళ్లకు ఇవి శాశ్వత గుర్తులుగా నిలుస్తాయి.
 
ఈ రక్షాబంధన్ సందర్భంగా, ఈ సందర్భానికే పరిమితం కాకుండా ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే బహుమతితో సోదర సోదరీమణుల అనుబంధాన్ని చిరస్థాయిగా మార్చండి. బోల్డ్ సీస్పోర్ట్ ఎన్‌డీ క్రోనోగ్రాఫ్ బ్లూ స్టీల్ నుంచి సొగసైన ఎలిగెన్స్ స్మాల్ యెల్లో గోల్డ్ పీవీడీ సిల్వర్ వరకు, అట్లాంటిక్ వాచెస్ సోదర సోదరీమణుల మధ్య కొనసాగుతున్న అనుబంధాన్ని ప్రతిబింబించే టైమ్‌పీసులను అందిస్తోంది ఒక క్షణం, ఒక జ్ఞాపకం, ఒక మైలురాయితో.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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