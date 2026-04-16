శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. మహిళ
  3. ఫ్యాషన్
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026 (23:16 IST)

భారతదేశంలో విల్లెరట్ యొక్క గోల్డెన్ హవర్ కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించిన బ్లాంక్ పెయిన్

watches
హైదరాబాద్: మనకు స్విజ్జర్లాండ్ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది రిస్ట్ వాచ్ లే. అలాంటి దేశంలో ప్రముఖ వాచ్ ల సంస్థ అనగానే ప్రతీ ఒక్కరూ చెప్పేది బ్లాంక్ పెయిన్. హైదరాబాద్‌కు చెందిన కమల్ వాచ్ కంపెనీ, స్విస్ కు చెందన బ్లాంక్ పెయిన్ భాగస్వామ్యంతో.. ఏప్రిల్ 10, 2026న ఒక ప్రత్యేక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ద్వారా తమ తాజా విల్లెరెట్ గోల్డెన్ అవర్ కలెక్షన్‌‌ను హైదరాబాద్‌లో విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. భారతీయ విలాసవంతమైన గడియారాల ప్రపంచంలో ఈ బ్రాండ్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఈ కలెక్షన్ దేశవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన ఐదు పాయింట్స్ ఆఫ్ సేల్(POS) రిటైలర్ల మాత్రమే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయి.
 
అద్భుతమైన మెకానికల్ ఎక్స్ పీరియన్స్, శుద్ధమైన సౌందర్యం పట్ల బ్లాంక్‌ పెయిన్‌కు ఉన్న శాశ్వత నిబద్ధత ఆధారంగా, విల్లెరెట్ గోల్డెన్ అవర్ కలెక్షన్ ను రూపొందించారు. ఈ సంస్థ యొక్క అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన మూడు మోడళ్లకు ఒక అద్భుతమైన నిర్వచనాన్ని అందిస్తుంది. 16 కొత్త మోడళ్లలో ప్రదర్శించబడిన ఈ కలెక్షన్, సూక్ష్మమైన, అధునాతనమైన డిజైన్ పరిణామాలతో తయారుచేయబడ్డాయి. అంతేకాకుండా బంగారు-గోధుమ ఓపలైన్ డయల్స్ ద్వారా శరదృతువు కాంతి యొక్క వెచ్చదనాన్ని, అశాశ్వతత్వాన్ని అద్భుతమైన అందిస్తాయి.
 
అద్భుతమైన కలెక్షన్ యొక్క వివరాలు:
తేదీతో కూడిన ఆటోమేటిక్ మూడు-ముళ్ళ నమూనా (40 mm)
మూన్ ఫేజ్‌తో కూడిన పూర్తి క్యాలెండర్(40 mm)
మూన్ ఫేజ్ క్యాలెండర్ (33.2 mm), వజ్రాలు పొదిగిన నమూనాలతో సహా.
 
ఇక ప్రతీ టైమ్‌పీస్ స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా 18 క్యారెట్ల రెడ్ గోల్డ్‌ లో లభిస్తుంది. ఇది కాలాతీతమైన డిజైన్‌తో బ్లాంక్‌పెయిన్ యొక్క ప్రావీణ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. గోల్డెన్ అవర్ థీమ్ కేవలం సౌందర్యానికి మించినది. ఈ వాచీలలో 18 క్యారెట్ల బంగారంతో కూడిన శాటిన్-బ్రష్డ్ రోమన్ అంకెలు, ప్రకాశించే ఇన్సర్ట్‌ లతో పునఃరూపకల్పన చేయబడిన ముల్లులు, లోపల ఉన్న క్లిష్టమైన మెషీన్‌ను వెల్లడి చేయడానికి పాలిష్ చేసి, బెవెల్ చేసిన కొత్త ఓపెన్‌వర్క్డ్ గోల్డ్ ఆసిలేటింగ్ వెయిట్ వంటి సున్నితమైన వివరాలు ఉన్నాయి. బ్లాంక్‌పెయిన్ వారసత్వానికి చిహ్నమైన మూన్ ఫేజ్ కాంప్లికేషన్ ప్రధానంగా నిలుస్తుంది. శాటిన్-బ్రష్డ్ గోల్డ్‌‌తో చేసిన చంద్రుడు ఒక ప్రత్యేకమైన హావభావంతో, విస్తరించిన రంధ్రంలో అమర్చబడి, ఈ కలెక్షన్ యొక్క కవితాత్మక స్వభావాన్ని పెంచుతాడు.
 
ఇక మెషినరీ పరంగా, ఈ కలెక్షన్ బ్లాంక్‌పెయిన్ యొక్క సొంత ఆటోమేటిక్ మాన్యుఫ్యాక్చర్ మూవ్‌మెంట్‌ల ద్వారా శక్తిని పొందింది. ఇవి సిలికాన్ హెయిర్‌ స్ప్రింగ్‌లతో అమర్చబడి, కోట్స్ డి జెనీవ్ మరియు సూక్ష్మమైన బెవెలింగ్‌తో సహా హాట్ హోరోలోజెరీ సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా పూర్తి చేయబడ్డాయి. ఎంపిక చేసిన మోడళ్లలో పేటెంట్ పొందిన అండర్-లగ్ కరెక్టర్లు ఉంటాయి, ఇవి మూవ్‌మెంట్ యొక్క సమగ్రతను కాపాడుతూనే, క్యాలెండర్ సర్దుబాట్లను సజావుగా చేయడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. అన్ని టైమ్‌పీస్‌లకు ఐదేళ్ల వారంటీ ఉంటుంది.
 
బ్లాంక్‌ పెయిన్‌కు చారిత్రాత్మక వారసత్వాన్ని అందించిన గ్రామం పేరు మీదుగా పెట్టబడిన విల్లెరెట్ కలెక్షన్, ఆ బ్రాండ్ గుర్తింపును నిర్వచించే స్వచ్ఛత మరియు సంయమనాన్ని ప్రతిబింబిస్తూనే ఉంది. 2003లో దీనికి అధికారికంగా నామకరణం చేసినప్పటి నుండి దశాబ్దాల క్రితం స్థాపించబడిన డిజైన్ కోడ్‌లలో దీని మూలాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ కలెక్షన్ బ్లాంక్‌పెయిన్ తత్వానికి అత్యంత ప్రామాణికమైన వ్యక్తీకరణగా నిలిచింది. ఇక్కడ సంప్రదాయం సూక్ష్మమైన ఆవిష్కరణను కలుస్తుంది.
 
కమల్ వాచ్ కంపెనీ సహకారంతో హైదరాబాద్‌లో ఈ కలెక్షన్‌ని ప్రారంభించారు. హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్, వారసత్వం, నిరాడంబరమైన అధునాతనతకు అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చే భారతీయ విలాసవంతమైన వినియోగదారులకు బ్లాంక్‌ పెయిన్ తన వ్యూహాత్మక దృష్టిని ఈ కలెక్షన్ ద్వారా మరింత బలోపేతం చేసింది. భారతదేశ వ్యాప్తంగా 5 అధీకృత రిటైల్ దుకాణాలలో విల్లెరెట్ గోల్డెన్ అవర్ కలెక్షన్ అందుబాటులో ఉంది. వాచ్ ప్రేమికులు, బ్రాండ్ వాచ్‌లను కోరుకునే వ్యక్తులు, దీన్ని సొంతం చేసుకుని తమ అభిరుచని మరింతగా పెంచుకోవచ్చు.
 
లభ్యత:
బ్లాంక్‌పెయిన్ విల్లెరెట్ గోల్డెన్ అవర్ కలెక్షన్ ఏప్రిల్ 2026 నుండి భారతదేశంలోని ఐదు అధీకృత రిటైల్ దుకాణాలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com