శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026
శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026 (19:49 IST)

వినూత్నమైన ఫ్యాషన్ షోకేస్‌లను నిర్వహించిన బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ 2025

Blenders Pride Fashion Tour
బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ 2025, తన అద్భుతమైన ఎడిషన్‌తో ముగిసింది. గురుగ్రామ్, జైపూర్, మరియు కోల్‌కతాల వ్యాప్తంగా ఫ్యాషన్ అనుభవాలకు కొత్త ప్రమాణాన్ని నిర్ధారించింది. ఫ్యాషన్లో ముందు ముందు రాబోయే పరిణామాలకు నాంది పలికే ‘ద వన్ ఎండ్ ఓన్లీ (ఒకే ఒక్కటి)’ని సృష్టించిన ఈ టూర్ మూడు వినూత్నమైన కథనాలను సమర్పించింది. ఇవి ఫ్యాషన్‌ను అనుభవించే, వేడుక చేసుకునే, కల్పన చేసుకునే సరిహద్దులను మరింతగా పెంచాయి.

బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఫ్యాషన్‌ను ఏవిధంగా ప్రగతిపథంలో నడుపుతాయో ప్రతి పట్టణం తన కళ్ళతో తాను స్వయంగా చూసింది. రియల్-టైమ్‌లో టెక్నాలజీ, దుస్తులు పరస్పరం మమేకమయ్యే భవిష్యత్­విశ్వం(ఫ్యూచర్­వర్స్) లోకి గురుగ్రామ్ ఫ్యాషన్‌ను చొప్పించింది, హై-ఆక్టేన్ మోటర్­స్పోర్ట్ ఈస్థటిక్స్‌తో కలిసి ఫ్యాషన్‌ను జైపూర్ ఫాస్ట్ లేన్లో వడిగా సాగేట్లు చేసింది, కాగా, కళల పట్ల సాధారణంగా ఉంటూ వచ్చిన ఉద్దేశ్యాలను సవాలు చేస్తూ, వాటిని ఒక సాహసోపేతమైన, అధునాతన రూపంలోకి కోల్‌కతా మార్చింది.
 
సమ్మోహింపజేసే, బహుఇంద్రియ ఫ్యాషన్ అనుభవాల కోసం ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని స్థాపించటం ద్వారా టూర్ ఒక విలక్షణతను సాధించింది. డిజైనర్లు ఫాల్గుణి, షేన్ పీకాక్‌ల గురుగ్రామ్ యొక్క ద ఫ్యూచర్­వర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్'హ్యుమనాయిడ్ రోబోట్లు, హోలోగ్రాఫిక్ సాంకేతికపరిజ్ఞానం, మరియు మోషన్-సెన్సింగ్ ప్రొజెక్షన్లతో చక్కని దుస్తులను రంగరించి, షాహిద్ కపూర్ మరియు తమన్నా భాటియాలను ఫీచర్ చేశారు. హై ఆక్టేన్ కుట్యూర్‌ను జైపూర్, నమ్రతా జోషీపురా, అభిషేక్ పట్నీలతో కలిసి వేగవంతం చేసింది.
 
వారు మోటర్­స్పోర్ట్ ఈస్థటిక్స్‌ను మిస్ యూనివర్స్ హర్నాజ్ సంధూ మరియు ర్యాపర్ రఫ్తార్లతో కలిసి సరికొత్తగా సృష్టించారు. క్రోమ్-చుట్టిన సూపర్ కార్లు మరియు మూడు ల్యాప్‌ల రన్‌వే అనుభవంతో పరిపూర్ణం చేశారు. కోల్‌కతా ఫినాలే ఒక సరికొత్త కథనం ద్వారా ఫ్యూచర్ ఈజ్ క్రాఫ్టెడ్ ప్రెజెంట్ చేసింది. ఇది కళల పరిధులను తునాతునకలు చేసింది. చారిత్రాత్మకమైన హౌరా బ్రిడ్జ్ ఎదురుగా ఏర్పాటు చేయబడిన, అనామికా ఖన్నా, భవిష్యతాత్మక టైలరింగ్ ద్వారా సాంప్రదాయ కళను పునర్నిర్మించారు. ఇషాన్ ఖట్టర్ షోకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవగా, హుగ్లీ నది తేలియాడే ఫ్యాషన్ థియేటర్‌గా రూపాంతరం చెందింది.
 
దేబశ్రీ దాస్ గుప్తా, CMO, పెర్నోడ్ రికార్డ్ ఇండియా, ఇలా అన్నారు, FDCI వారిచే పవర్ చేయబడిన బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ భారతదేశపు ఫ్యాషన్ యొక్క అత్యంత చారిత్రాత్మక వేదిక. మా ద వన్ ఎండ్ ఓన్లీ (ఒకే ఒక్క) ఆశయ మార్గదర్శకత్వంలో నడుస్తూ మేము, భారతదేశపు అత్యుత్తమ డిజైనర్ల సహాయసహకారాలతో ఫ్యాషన్ మరియు స్టైల్ యొక్క ఆవిర్భావానికి రూపుదిద్దుతూ కొత్త ప్రమాణాలను నిర్ధారించటం కొనసాగిస్తున్నాము. మేకింగ్ ఫ్యాషన్ మూవ్(ఫ్యాషన్­ను కదిలేట్లు చేస్తూ)తో, బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్, ఫ్యాషన్ యొక్క భవిష్యత్తుకు రూపకల్పన చేసే శక్తిగా ఆలోచనలను ప్రోత్సహిస్తూ, కోలాబరేషన్స్‌తో, తదుపరి రానున్నవాటిని నిర్వచించే అనుభవాలతో తన పాత్రను పరిపుష్ఠం చేసుకుంటున్నది. సృజనాత్మకతను, సంస్కృతిని, మరియు ఆవిష్కరణను కేంద్రబిందువుగా ఉంచుతూ, ఫ్యాషన్ ఆవిర్భావం చెందే పద్ధతికి దిశానిర్దేశం చేయటాన్ని బ్రాండ్ కొనసాగిస్తూ, ఆకట్టుకుంటూ తదుపరి తరాన్ని ప్రేరేపిస్తున్నది.

వివాదాలు వద్దు.. చర్చలే ముద్దు.. నీటి సమస్యల పరిష్కారానికి రెడీ.. రేవంత్ రెడ్డి

వివాదాలు వద్దు.. చర్చలే ముద్దు.. నీటి సమస్యల పరిష్కారానికి రెడీ.. రేవంత్ రెడ్డినదీ జలాల పంపకాలపై తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య కొనసాగుతున్న వివాదం నేపథ్యంలో, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రానికి వివాదాల కంటే నీరే ముఖ్యమని అన్నారు. కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాల పంపకాలపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న వివాదాలకు పరిష్కారం కనుగొనడానికి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆలోచించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మహేశ్వరంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, "తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వివాదం కావాలా లేక నీరు కావాలా అని అడిగితే, నేను నీటినే ఎంచుకుంటాను. మాకు సంఘర్షణ కావాలా లేక పరిష్కారం కావాలా అని అడిగితే, నేను పరిష్కారాన్నే ఎంచుకుంటాను" అని ఆయన అన్నారు.

తితిదే పాలక మండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిన జంగా

తితిదే పాలక మండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిన జంగాతిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పాలక మండలి సభ్యత్వానికి జంగా కృష్ణమూర్తి రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా లేఖను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, తితిదే బోర్డు చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడులకు ఆయన పంపించారు. ఈ విషయాన్ని విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన వెల్లడించారు.

హీరో నవదీప్‌కు ఊరట.. డ్రగ్స్ కేసును కొట్టేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు

హీరో నవదీప్‌కు ఊరట.. డ్రగ్స్ కేసును కొట్టేసిన తెలంగాణ హైకోర్టుడ్రగ్స్ కేసులో నటుడు నవదీప్‌కు ఊరట లభించింది. అతనిపై నమోదైన డ్రగ్స్ కేసును తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. గుడిమల్కాపూర్‌లో నమోదైన ఈ కేసులో, నవదీప్ వద్ద ఎలాంటి మాదక ద్రవ్యాలు లభించలేదని కోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది. నవదీప్ తరపున వాదించిన న్యాయవాది వెంకట సిద్ధార్థ్, ఈ కేసులో నవదీప్ పేరు కేవలం ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో మాత్రమే ఉందని, సంఘటనా స్థలంలో అతని వద్ద ఎలాంటి డ్రగ్స్ లభించలేదని కోర్టుకు తెలిపారు.

బాలిక మంచంపై ఆ పని చేసిందని.. సవతి తల్లి వేడి చేసిన గరిటెతో...?

బాలిక మంచంపై ఆ పని చేసిందని.. సవతి తల్లి వేడి చేసిన గరిటెతో...?ఐదేళ్ల బాలిక మంచంపై మూత్రం పోసిందనే కారణంతో ఆమె సవతి తల్లి వేడి చేసిన స్టీల్ గరిటెతో జననాంగాలపై కాల్చడంతో ఆ బాలిక ప్రైవేట్ భాగాలకు గాయాలయ్యాయని పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఈ సంఘటన గత వారం ఉత్తర కేరళ జిల్లాలోని కంజిక్కోడ్ సమీపంలో జరిగింది. ఆ బాలిక తరగతిలో కూర్చోవడానికి ఇబ్బంది పడటాన్ని ఆమె అంగన్‌వాడీ టీచర్ గమనించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు.. ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించిన చంద్రబాబు

కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు.. ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించిన చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు ప్రభావంపై అంచనా వేయడానికి ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ఓఎన్‌జిసి)కి చెందిన మోరి-5 బావిలో గ్యాస్ లీక్ అయిన తర్వాత, జనవరి 5న మోరి, ఇరుసుమండ గ్రామాలకు సమీపంలో 20 మీటర్ల ఎత్తు, 25 మీటర్ల వెడల్పుతో ఒక భారీ అగ్నిగోళం చెలరేగింది.

హీరోయిన్ అవికా గోర్ తల్లి కాబోతుందా? ఇంతకీ ఆమె ఏమంటున్నారు?

హీరోయిన్ అవికా గోర్ తల్లి కాబోతుందా? ఇంతకీ ఆమె ఏమంటున్నారు?సినీ నటి అవికా గోర్ తల్లికాబోతున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఆమె తాజాగా స్పందించారు. తన గురించి వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని చెప్పారు. తాను తల్లి కాబోతున్నానన్న ప్రచారం పూర్తిగా రూమర్స్ మాత్రమేనని చెప్పారు. అసత్యమైన విషయాలను ఎందుకు ఇంత వేగంగా షేర్ చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదని అన్నారు. చిన్న మాట లేదా పోస్ట్ చూసి అభిమానులు సైతం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేస్తున్నారని అన్నారు.

Balakrishna: అన్విత పార్క్‌సైడ్ ప్రాజెక్టుల బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నందమూరి బాలకృష్ణ

Balakrishna: అన్విత పార్క్‌సైడ్ ప్రాజెక్టుల బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నందమూరి బాలకృష్ణహైదరాబాద్‌: అన్విత గ్రూప్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నటసింహం, హిందూపురం హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యే, పద్మభూషణ్ నందమూరి బాలకృష్ణ వ్యవహరించనున్నట్లు సంస్థ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అచ్యుతరావు బొప్పన ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా అన్విత గ్రూప్ రూపొందించిన బ్రాండ్ ఫిల్మ్స్‌ను శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఆయన ఆవిష్కరించారు.

Dimple and Ashika: ప్రతి క్యారెక్టర్ లో ఏదో ఒక తప్పు, లేదా లోపం వుంటుంది : డింపుల్ హయతి, ఆషిక రంగనాథ్

Dimple and Ashika: ప్రతి క్యారెక్టర్ లో ఏదో ఒక తప్పు, లేదా లోపం వుంటుంది : డింపుల్ హయతి, ఆషిక రంగనాథ్మాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో, సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. డింపుల్ హయతి, ఆషిక రంగనాథ్ కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్, పాటలతో హ్యుజ్ బజ్‌ను సృష్టించింది. ఈ సినిమా జనవరి 13న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ డింపుల్ హయతి, ఆషికా రంగనాథ్ సినిమా విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.

Samantha: మృదు స్వ‌భావిగా క‌నిపిస్తూ, ఎదురుదాడి చేసేంత శ‌క్తివంతురాలిగా సమంత

Samantha: మృదు స్వ‌భావిగా క‌నిపిస్తూ, ఎదురుదాడి చేసేంత శ‌క్తివంతురాలిగా సమంతఅత్త‌గారింటికి వెళ్లిన త‌ర్వాత ప‌రిస్థితులు త‌ల‌కిందుల‌వుతాయి. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలతో స‌మంత ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తోన్న చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’. అభిమానులు, ప్రేక్ష‌కులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదలైంది. ఇది హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామాగా మెప్పించ‌నుంది. సామ్‌ను స‌రికొత్త పాత్ర‌లో ఆవిష్క‌రించ‌నున్న సినిమాగా ఇది అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షిస్తోంది.

సినిమా టిక్కెట్ల పెంపుపై ఆగ్రహం.. పాత ధరలనే వసూలు చేయాలంటూ హైకోర్టు ఆదేశం

సినిమా టిక్కెట్ల పెంపుపై ఆగ్రహం.. పాత ధరలనే వసూలు చేయాలంటూ హైకోర్టు ఆదేశంతెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త సినిమాల విడుదల సమయంలో సినిమా టిక్కెట్ల ధరలు పెంపుపై ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. టిక్కెట్ ధరలను పెంచుకునేందుకు తెలివిగా మెమోలు ఎందుకు జారీచేస్తున్నారంటూ ప్రభుత్వ అడ్వకేట్‌ను ప్రశ్నించింది.
