బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ సిద్ధం చేసింది ఫ్యాషన్ ముందడుగు

బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్, భారతదేశంలో ఫ్యాషన్కు అత్యంత నిర్దుష్టమైన ఈ స్వరం 2025లో మరొక మహత్తరమైన సంచికతో పునఃప్రవేశం చేస్తోంది. ఇక్కడ ఫ్యాషన్, సృజనాత్మకత, సాంస్కృతిక సమాగమం జరిగి, ద వన్ ఎండ్ ఓన్లీ వేదికను సృష్టిస్తుంది. ఫ్యాషన్ తదుపరి స్థాయికి ఇది రంగాన్ని సిద్ధం చేస్తుంది.
ట్రెండ్స్ తరచూ మారుతూ పోయే ఈ ప్రపంచంలో, ఈ ఫ్యాషన్ టూర్ ఒక సాహసోపేతమైన మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ, ఫ్యాషన్ను ముందుకు తీసుకుపోయేందుకు దిశానిర్దేశం చేయటాన్ని మళ్ళీ కల్పన చేసి, ఫ్యాషన్స్ నెక్స్ మూవ్ను పునర్విర్వచిస్తుంది. ఇది కేవలం ఒక థీమ్ మాత్రమే కాదు – ఇది ఒక ప్రకటన, ఫ్యాషన్ యొక్క తదుపరి అధ్యాయం ఏదో ఒక రన్వే మీద మొదలవ్వదనే ఒక నిర్దుష్టమైన వాంగ్మూలం; బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ వేదికలపై ఇది ప్రారంభం అవుతుంది.
ఫ్యాషన్ డిజైన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(FDCI)తో మరోసారి తన శక్తిని ఏకం చేస్తూ, ఫ్యాషన్ టూర్ భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి డిజైనర్లు, ప్రఖ్యాతి చెందిన స్టైల్ ఐకన్లను, ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో సంచలనాన్ని మునుపెన్నడూ లేని విధంగా సంచలనం సృష్టించేట్లు కలిపి ముందుకు తీసుకువస్తుంది.
షాహిద్ కపూర్, తమన్నా భాటియాలతో కలిసి డిజైనర్లు ఫాల్గుణీ మరియు షేన్ పీకాక్లు పాల్గొని ద ఫ్యూచర్వెర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్తో గుర్గావ్లో ఫ్యాషన్ అనుభవాల భవిష్యత్తును అనావృతం చేస్తూ ఈ టూర్ ఒక దిశను నిర్దేశిస్తుంది. ఒక రన్వే ఎలా ఉండాలో, ఒక సమ్మోహనాత్మకమైన విధంగా, చూపులను ఆకట్టుకునే విధంగా, సాంకేతికపరిజ్ఞానం, ఖరీదైన ఫ్యాషన్ దుస్తుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తొలగించే విధంగా, ఫ్యాషన్ను అనుభవించే డైమెన్షన్లను మార్చే విధంగా పునర్నిర్వచిస్తుంది.
ఈ టూర్ ఆ తర్వాత జైపూర్కు హై ఆక్టేన్ కొచూర్తో గేర్ను మార్చి ముందుకు సాగుతుంది. ఇక్కడ డిజైనర్లు అభిషేక్ పట్నీ, నమ్రతా జోషిపురా, మోటర్స్పోర్ట్స్ రంగంలోని వేగాన్ని, శక్తిని మరియు ఖచ్ఛితత్వాన్ని ఫ్యాషన్ రన్వే వద్దకు తీసుకువచ్చి, ఒక అంతర్జాతీయ స్టైల్ కొత్త భాషను నిర్వచిస్తారు. 2021 విశ్వసుందరి హర్నాజ్ సంధూ యొక్క శైలిని, ర్యాపర్ రఫ్తార్ యొక్క అపారమైన శక్తిని ప్రదర్శించే ఈ చాప్టర్, పూర్తి స్థాయిలో ఉత్తేజభరితమైన, సాహసోపేతమైన, అసామాన్యమైన గ్లామర్ను కలిగి ఉండే ఫ్యాషన్ను తప్పక అందిస్తుంది.
కోల్కతాలోని ఫినాలేలో బ్రేకింగ్ ద మౌల్డ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ క్రాఫ్ట్లో కనిపిస్తుంది. ఇందులో చారిత్రాత్మక డిజైనర్ అనామికా ఖన్నా, ఆమెతో పాటు ఇషాన్ ఖట్టర్లు మళ్ళీ పాల్గొంటారు. ఈ చాప్టర్, హస్తకళ యొక్క అంతర్లీనమైన శక్తి మీద కాంతిపుంజంలా మెరుస్తూ, సమకాలీన దృక్పథంతో కలిపే వారధిని నిర్మించి, ప్రేక్షకులకు అభినందించేందుకు కేవలం ఫ్యాషన్ను మాత్రమే కాక, ఆస్వాదించేందుకు హస్తకళను కూడా అందిస్తుంది.
దేబశ్రీ దాస్ గుప్తా, CMO, పెర్నాడ్ రిచర్డ్ ఇండియా, ఇలా అన్నారు, బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్, భారతదేశపు ఫ్యాషన్ యొక్క అత్యంత చారిత్రాత్మక వేదిక. Guided by our ద వన్ అండ్ ఓన్లీ అనే మా ఆశయసాధన కోసం కృషి చేస్తూ మేము, భారతదేశపు అత్యంత నిపుణులైన డీజైనర్లు మరియు FDCIల సహకారంతో, ఫ్యాషన్ మరియు స్టైల్ల ఆవిర్భావానికి రూపకల్పన చేసే కొత్త కొలమానాలను నిర్దేశించటం కొనసాగిస్తాము. ఫ్యాషన్స్ నెక్స్ట్ మూవ్తో మేము, ఫ్యాషన్ భవిష్యత్తును ప్రదర్శించే సాహసోపేతమైన దిశలో, స్టైల్తో దిశానిర్దేశం చేయటమంటే ఏమిటో, సృజనాత్మకత, సంస్కృతి మరియు ఆవిష్కరణలు మమేకమయ్యే ఒక భవిష్యత్తును కూర్చటం అంటే ఏమిటో తెలిపే దిశలో ముందడుగు వేస్తున్నాము. తదుపరి తరపు వినియోగదారులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచే ప్రగతిపథంలో నడిచే కథనాన్ని రూపొందించటం పట్ల, మా ఐకానిక్ మరియు పురోగమనాత్మక ప్రపంచంలోకి వారిని ఆహ్వానించటం పట్ల మేము నమ్మకాన్ని కలిగి ఉన్నాము.