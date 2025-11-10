సోమవారం, 10 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 10 నవంబరు 2025 (23:35 IST)

బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ సిద్ధం చేసింది ఫ్యాషన్ ముందడుగు

Fashion dress
బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్, భారతదేశంలో ఫ్యాషన్‌కు అత్యంత నిర్దుష్టమైన ఈ స్వరం 2025లో మరొక మహత్తరమైన సంచికతో పునఃప్రవేశం చేస్తోంది. ఇక్కడ ఫ్యాషన్, సృజనాత్మకత, సాంస్కృతిక సమాగమం జరిగి, ద వన్ ఎండ్ ఓన్లీ వేదికను సృష్టిస్తుంది. ఫ్యాషన్ తదుపరి స్థాయికి ఇది రంగాన్ని సిద్ధం చేస్తుంది.
 
ట్రెండ్స్ తరచూ మారుతూ పోయే ఈ ప్రపంచంలో, ఈ ఫ్యాషన్ టూర్ ఒక సాహసోపేతమైన మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ, ఫ్యాషన్‌ను ముందుకు తీసుకుపోయేందుకు దిశానిర్దేశం చేయటాన్ని మళ్ళీ కల్పన చేసి, ఫ్యాషన్స్ నెక్స్ మూవ్‌ను పునర్విర్వచిస్తుంది. ఇది కేవలం ఒక థీమ్ మాత్రమే కాదు – ఇది ఒక ప్రకటన, ఫ్యాషన్ యొక్క తదుపరి అధ్యాయం ఏదో ఒక రన్‌వే మీద మొదలవ్వదనే ఒక నిర్దుష్టమైన వాంగ్మూలం; బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ వేదికలపై ఇది ప్రారంభం అవుతుంది.
 
ఫ్యాషన్ డిజైన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(FDCI)తో మరోసారి తన శక్తిని ఏకం చేస్తూ, ఫ్యాషన్ టూర్ భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి డిజైనర్లు, ప్రఖ్యాతి చెందిన స్టైల్ ఐకన్లను, ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో సంచలనాన్ని మునుపెన్నడూ లేని విధంగా సంచలనం సృష్టించేట్లు కలిపి ముందుకు తీసుకువస్తుంది.
 
షాహిద్ కపూర్, తమన్నా భాటియాలతో కలిసి డిజైనర్లు ఫాల్గుణీ మరియు షేన్ పీకాక్లు పాల్గొని ద ఫ్యూచర్­వెర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్‌తో గుర్గావ్‌లో ఫ్యాషన్ అనుభవాల భవిష్యత్తును అనావృతం చేస్తూ ఈ టూర్ ఒక దిశను నిర్దేశిస్తుంది. ఒక రన్వే ఎలా ఉండాలో, ఒక సమ్మోహనాత్మకమైన విధంగా, చూపులను ఆకట్టుకునే విధంగా, సాంకేతికపరిజ్ఞానం, ఖరీదైన ఫ్యాషన్ దుస్తుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తొలగించే విధంగా, ఫ్యాషన్‌ను అనుభవించే డైమెన్షన్లను మార్చే విధంగా పునర్నిర్వచిస్తుంది.
 
ఈ టూర్ ఆ తర్వాత జైపూర్‌కు హై ఆక్టేన్ కొచూర్‌తో గేర్‌ను మార్చి ముందుకు సాగుతుంది. ఇక్కడ డిజైనర్లు అభిషేక్ పట్నీ, నమ్రతా జోషిపురా,  మోటర్­స్పోర్ట్స్ రంగంలోని వేగాన్ని, శక్తిని మరియు ఖచ్ఛితత్వాన్ని ఫ్యాషన్ రన్‌వే వద్దకు తీసుకువచ్చి, ఒక అంతర్జాతీయ స్టైల్ కొత్త భాషను నిర్వచిస్తారు. 2021 విశ్వసుందరి హర్నాజ్ సంధూ యొక్క శైలిని, ర్యాపర్ రఫ్తార్ యొక్క అపారమైన శక్తిని ప్రదర్శించే ఈ చాప్టర్, పూర్తి స్థాయిలో ఉత్తేజభరితమైన, సాహసోపేతమైన, అసామాన్యమైన గ్లామర్‌ను కలిగి ఉండే ఫ్యాషన్‌ను తప్పక అందిస్తుంది.
 
కోల్‌కతాలోని ఫినాలేలో బ్రేకింగ్ ద మౌల్డ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ క్రాఫ్ట్‌లో కనిపిస్తుంది. ఇందులో చారిత్రాత్మక డిజైనర్ అనామికా ఖన్నా, ఆమెతో పాటు ఇషాన్ ఖట్టర్‌లు మళ్ళీ పాల్గొంటారు. ఈ చాప్టర్, హస్తకళ యొక్క అంతర్లీనమైన శక్తి మీద కాంతిపుంజంలా మెరుస్తూ, సమకాలీన దృక్పథంతో కలిపే వారధిని నిర్మించి, ప్రేక్షకులకు అభినందించేందుకు కేవలం ఫ్యాషన్‌ను మాత్రమే కాక, ఆస్వాదించేందుకు హస్తకళను కూడా అందిస్తుంది.
 
దేబశ్రీ దాస్ గుప్తా, CMO, పెర్నాడ్ రిచర్డ్ ఇండియా, ఇలా అన్నారు, బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్, భారతదేశపు ఫ్యాషన్ యొక్క అత్యంత చారిత్రాత్మక వేదిక. Guided by our ద వన్ అండ్ ఓన్లీ అనే మా ఆశయసాధన కోసం కృషి చేస్తూ మేము, భారతదేశపు అత్యంత నిపుణులైన డీజైనర్లు మరియు FDCIల సహకారంతో, ఫ్యాషన్ మరియు స్టైల్‌ల ఆవిర్భావానికి రూపకల్పన చేసే కొత్త కొలమానాలను నిర్దేశించటం కొనసాగిస్తాము. ఫ్యాషన్స్ నెక్స్ట్ మూవ్‌తో మేము, ఫ్యాషన్ భవిష్యత్తును ప్రదర్శించే సాహసోపేతమైన దిశలో, స్టైల్­తో దిశానిర్దేశం చేయటమంటే ఏమిటో, సృజనాత్మకత, సంస్కృతి మరియు ఆవిష్కరణలు మమేకమయ్యే ఒక భవిష్యత్తును కూర్చటం అంటే ఏమిటో తెలిపే దిశలో ముందడుగు వేస్తున్నాము. తదుపరి తరపు వినియోగదారులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచే ప్రగతిపథంలో నడిచే కథనాన్ని రూపొందించటం పట్ల, మా ఐకానిక్ మరియు పురోగమనాత్మక ప్రపంచంలోకి వారిని ఆహ్వానించటం పట్ల మేము నమ్మకాన్ని కలిగి ఉన్నాము.

డాబా మీద తల్లి.. ఇద్దరు పిల్లలు.. గోడమీద నుంచి తొంగి చూసిన చిరుత.. ఆ తర్వాత? (video)

డాబా మీద తల్లి.. ఇద్దరు పిల్లలు.. గోడమీద నుంచి తొంగి చూసిన చిరుత.. ఆ తర్వాత? (video)ఇద్దరు పిల్లలు.. ఓ తల్లి డాబా మీద హాయిగా కూర్చున్నారు. పిల్లలు ఇద్దరూ ఆడుకుంటూ వుండగా.. తల్లి ఏవో బూరెలు చేస్తూ కనిపించింది. ఇంతలో డాబా గోడ మీద చిరుతపులి కనిపించింది. అంతే ఆ తల్లి షాకైంది. పిల్లాడు మెల్లగా ఆ ప్రాంతం నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోయాడు. చిన్నారి ఆ తల్లి భయంతో వణుకుతూ దగ్గరికి తీసుకుంది. అయితే ఇంతలో ఎక్కడ నుంచో వచ్చిన కుక్క పులిని తరిమి కొట్టింది. బాలుడిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించిన పులిని శునకం పోరాడి గోడపై నుంచి కిందపడేలా చేసింది.

దృశ్యం సినిమా చూసి భార్య హత్యకు ప్లాన్ చేసిన భర్త... ఏమీ తెలియనట్టుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు...

దృశ్యం సినిమా చూసి భార్య హత్యకు ప్లాన్ చేసిన భర్త... ఏమీ తెలియనట్టుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు...పరాయి మహిళతో ఉన్న పెట్టుకున్న అక్రమ సంబంధానికి భార్య అడ్డుగా ఉందని భావించిన ఓ భర్త అతి కిరాతకంగా ప్రవర్తించాడు. హీరో మోహన్ లాల్ నటించిన దృశ్యం సినిమా చూసి కట్టుకున్న భార్యను కడతేర్చాడు. ఆ తర్వాత తన భార్య కనిపించడం లేదంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి, కుటుంబ సభ్యులందరినీ నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే, పోలీసులు ఈ కేసును ఛేదించి ఆ కిరాతక భర్తను అరెస్టు చేశారు.

Red Fort blast: ఢిల్లీలో కారు పేలుడు.. ఎలాంటి పుకార్లను పట్టించుకోవద్దు.. అలెర్ట్

Red Fort blast: ఢిల్లీలో కారు పేలుడు.. ఎలాంటి పుకార్లను పట్టించుకోవద్దు.. అలెర్ట్ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటలో జరిగిన పేలుడు ఘటనలో కనీసం ఎనిమిది మంది మరణించగా, మరో డజను మంది గాయపడిన ఘటనపై కేంద్ర మంత్రి రాందాస్ అథవాలే స్పందిస్తూ, బాధిత కుటుంబాలకు తన సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. భద్రతా సంస్థలు సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడు వార్తలు, కొన్ని దృశ్యాలతో పాటు, మా ముందుకు వస్తున్నాయి. దురదృష్టవశాత్తు, ఈ సంఘటనలో కొంత ప్రాణనష్టం, ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి.

అద్దెకొచ్చిన మహిళతో అక్రమ సంబంధం... పెళ్లికి ఒత్తిడి చేయడంతో చంపేసిన యజమాని...

అద్దెకొచ్చిన మహిళతో అక్రమ సంబంధం... పెళ్లికి ఒత్తిడి చేయడంతో చంపేసిన యజమాని...తమ ఇంట్లో అద్దెకు దిగిన మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఇంటి యజమాని చివరకు ఆ మహిళను హత్య చేశాడు. ఈ దారుణం హైదరాబాద్ దుండిగల్‌లో వెలుగు చూసింది. ఈ కేసులో ఇంటి యజమానితో సహా మరో ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు...

దుబాయ్ ఫిట్‌నెస్ ఛాలెంజ్ 2025: 30 రోజుల పాటు కదలడానికి, కనెక్ట్ అవ్వడానికి ప్రపంచవ్యాప్త ఆహ్వానం

దుబాయ్ ఫిట్‌నెస్ ఛాలెంజ్ 2025: 30 రోజుల పాటు కదలడానికి, కనెక్ట్ అవ్వడానికి ప్రపంచవ్యాప్త ఆహ్వానందుబాయ్ ఫిట్‌నెస్ ఛాలెంజ్ 2025 తిరిగి వచ్చింది, ఇది నగరంలోని ప్రతి ఒక్కరూ చురుకుగా ఉండటానికి, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి, ఫిట్‌నెస్‌ను జీవన విధానంగా మార్చడానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. 2025 నవంబర్ 1 నుండి 30 వరకు జరిగే ఈ తొమ్మిదవ ఎడిషన్, నివాసితులు, సందర్శకులను దుబాయ్ 30x30 ఉద్యమం- 30 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ 30 నిమిషాల వ్యాయామానికి కట్టుబడి ఉండటంలో చేరమని ఆహ్వానిస్తుంది. మీరు యోగా, సైక్లింగ్, రన్నింగ్, HIIT, స్విమ్మింగ్ లేదా పాడెల్‌లో ఉన్నా, దుబాయ్ ఫిట్‌నెస్ ఛాలెంజ్ (DFC) అందరికీ ఏదో ఒకటి అందిస్తుంది.

మేల్ ఫెర్టిలిటీ నేపథ్యంగా లవ్ స్టోరీతో సాగే సంతాన ప్రాప్తిరస్తు - నిర్మాతలు

మేల్ ఫెర్టిలిటీ నేపథ్యంగా లవ్ స్టోరీతో సాగే సంతాన ప్రాప్తిరస్తు - నిర్మాతలువిక్రాంత్, చాందినీ చౌదరి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. ఈ సినిమాను మధుర ఎంటర్ టైన్ మెంట్, నిర్వి ఆర్ట్స్ బ్యానర్స్ పై మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, నిర్వి హరిప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు సంజీవ్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. రచయిత షేక్ దావూద్ జి ఈ సినిమాకు స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. సినిమా ఈ నెల 14న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు నిర్మాతలు మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, నిర్వి హరిప్రసాద్ రెడ్డి.

ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ కెమిస్ట్రీతో గత వైభవం ట్రైలర్

ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ కెమిస్ట్రీతో గత వైభవం ట్రైలర్ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఎపిక్ ఫాంటసీ డ్రామా గత వైభవ. సింపుల్ సుని దర్శకత్వంలో సర్వెగర సిల్వర్ స్క్రీన్స్, సుని సినిమాస్ బ్యానర్స్ పై దీపక్ తిమ్మప్ప, సుని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఈ నెల 14న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రైమ్‌షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ కె నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఉత్తర అమెరికా, కెనడాలో విడుదల చేయనున్నారు.

జూటోపియా 2 లో జూడీ హాప్స్‌కి వాయిస్‌ ఇచ్చిన శ్రద్ధా కపూర్‌

జూటోపియా 2 లో జూడీ హాప్స్‌కి వాయిస్‌ ఇచ్చిన శ్రద్ధా కపూర్‌డిస్నీ అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న యానిమేటెడ్‌ చిత్రం ‘జూటోపియా 2’ హిందీ వెర్షన్‌ ప్రకటించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో నటి శ్రద్ధా కపూర్ పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె, సినిమాలోని ధైర్యవంతమైన మరియు చురుకైన పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌ జూడీ హాప్స్‌కి హిందీ వాయిస్‌ ఇవ్వడం పట్ల తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఈ చిత్రం నవంబర్‌ 28న భారతదేశవ్యాప్తంగా ఇంగ్లీష్‌, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది.

Faria Abdullah: సందీప్ కిషన్ హీరోగా సిగ్మా పవర్‌ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్

Faria Abdullah: సందీప్ కిషన్ హీరోగా సిగ్మా పవర్‌ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్దక్షిణాదిలోని అత్యంత విశ్వసనీయ, హై ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, గ్లోబల్ ప్రమోషనల్ రీచ్ గల ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ సుబాస్కరన్ లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మాణంలో జాసన్ సంజయ్ దర్శకత్వంలో యాక్షన్-అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మా చిత్రం 65 రోజుల షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నట్లు అనౌన్స్ చేశారు. నాలుగు నెలల పాటు జరిగిన షూటింగ్ ఇప్పుడు సినిమా షెడ్యూల్‌లో 95% పూర్తయింది.

Raviteja: రవితేజ కు ఎదురైన ప్రశ్నల సారాంశంతో భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి

Raviteja: రవితేజ కు ఎదురైన ప్రశ్నల సారాంశంతో భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తిమాస్ మహారాజా రవితేజ నటిస్తున్న RT 76 చిత్రానికి టైటిల్ ఖరారు చేశారు దర్శక నిర్మాతలు. దీనికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ ను విడుదలయింది. ఈ సినిమాకి భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి అనే పేరు పెట్టారు. సంక్రాంతి పండుగ వైబ్‌ ను అందిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో రవితేజ పేరు రామ సత్యనారాయణ. ఇద్దరు హీరోయిన్ల నడుమ సాగే డ్రామా ఈ సినిమాలో కథగా చెప్పబడింది.
