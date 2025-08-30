ఆదివారం, 31 ఆగస్టు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 30 ఆగస్టు 2025 (23:43 IST)

మహిళా విభాగానికి ప్రచార ముఖచిత్రంగా కృతి సనన్‌ను నియమించిన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్

Kriti sanon
భారతదేశంలోని ప్రముఖ స్పోర్ట్స్, అథ్లెజర్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌లలో ఒకటైన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్, జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న నటి కృతి సనన్‌ను తమ మహిళా విభాగానికి నూతన ప్రచారకర్తగా ఎంపిక చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ భాగస్వామ్యం బ్రాండ్-సెలబ్రిటీ భాగస్వామ్యం కంటే ఎక్కువను సూచిస్తుంది, ఇది భారతదేశంలో మహిళల పాదరక్షల విభాగం యొక్క భవిష్యత్తును రూపొందించాలనే క్యాంపస్ లక్ష్యంను ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
ఈ భాగస్వామ్యం గురించి క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్ లిమిటెడ్ సీఈఓ, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ నిఖిల్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, క్యాంపస్ మహిళల విభాగానికి కృతి సనన్‌ను స్వాగతిస్తున్నందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. ఆమె లక్ష్యం, బహుముఖ ప్రజ్ఞ, ప్రామాణికత నేటి భారతీయ మహిళల స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తాయి. మహిళల క్రీడా- అథ్లెజర్ మాకు అత్యంత ముఖ్యమైన వృద్ధి చోదకాల్లో ఒకటిగా ఉద్భవించింది. మా డిజైన్ భాషను మెరుగుపరచటం, మహిళల అభిరుచులకు తగిన ఆవిష్కరణలను చేయటం ద్వారా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విభాగంలో క్యాంపస్ నాయకత్వాన్ని మరింత బలోపేతం చేయనున్నాం అని అన్నారు.  
 
కృతి సనన్ మాట్లాడుతూ, స్టైల్ అనేది, మీరు ఎవరో ప్రతిబింబించెలా ఉండాలన్నది నా భావన. నా వరకూ, క్యాంపస్, ఒక ఐకానిక్ స్వదేశీ స్నీకర్ బ్రాండ్. అది నా నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. క్యాంపస్ కుటుంబంలో చేరడం పట్ల సంతోషంగా ఉన్నాను అని అన్నారు. 

Pen Cap in Lung: ఊపిరితిత్తుల్లో పెన్ క్యాప్.. 26 ఏళ్ల తర్వాత తొలగించిన వైద్యులు.. ఎక్కడ?

Pen Cap in Lung: ఊపిరితిత్తుల్లో పెన్ క్యాప్.. 26 ఏళ్ల తర్వాత తొలగించిన వైద్యులు.. ఎక్కడ?ఢిల్లీలోని సర్ గంగా రామ్ ఆసుపత్రి వైద్యులు అసాధారణ విషయాన్ని సునాయాసంగా ఆపరేషన్ ద్వారా సాధించారు. 33 ఏళ్ల వ్యక్తి ఊపిరితిత్తుల నుండి ప్లాస్టిక్ పెన్ క్యాప్‌ను విజయవంతంగా తొలగించారు. ఆ వస్తువు 26 సంవత్సరాలుగా అక్కడే ఉంది. ఈ రోగి కేవలం 7 సంవత్సరాల వయసులో ఆడుకుంటూ ప్రమాదవశాత్తు పెన్ క్యాప్‌ను మింగేశాడు. ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్నేళ్ల పాటు పెన్ క్యాప్ వున్నా.. ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోలేదు. అయితే, ఇటీవల, అతను నిరంతర దగ్గుతో బాధపడటం ప్రారంభించాడు. అతని కఫంలో రక్తం జాడలను గమనించాడు.

కర్ణాటకలో పరువు హత్య.. పూజారినే పెళ్లి చేసుకుంటానన్న కుమార్తెను చంపేసిన తండ్రి

కర్ణాటకలో పరువు హత్య.. పూజారినే పెళ్లి చేసుకుంటానన్న కుమార్తెను చంపేసిన తండ్రికర్ణాటకలోని కలబురగి జిల్లాలో కులాంతర వివాహేతర సంబంధం కారణంగా ఒక వ్యక్తి తన కుమార్తెను హత్య చేసి, ఆమె మృతదేహాన్ని దహనం చేశాడని అనుమానిస్తున్నారు. ఈ సంఘటన ఫర్హతాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కలబురగి తాలూకాలోని మేలకుండ గ్రామంలో జరిగింది. నిందితుడిని శంకర్ కోల్కూర్‌గా గుర్తించారు.

Delivery Boy: డెలివరీ పర్సన్‌‌తో సహజీవనం చేసిన మైనర్ బాలిక.. తర్వాత ఏమైందంటే?

Delivery Boy: డెలివరీ పర్సన్‌‌తో సహజీవనం చేసిన మైనర్ బాలిక.. తర్వాత ఏమైందంటే?మైనర్ బాలికలు తమ కుటుంబాలకు అవమానం కలిగించడమే కాకుండా వారి భవిష్యత్తును కూడా ప్రమాదంలో పడేసే చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల ఫిల్మ్ నగర్‌లో ఇలాంటి కలకలం రేపే సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మహబూబ్‌నగర్‌కు చెందిన 16 ఏళ్ల బాలిక తన తల్లిదండ్రులు కుదిర్చిన వివాహం నుండి తప్పించుకోవడానికి ఏడాది క్రితం ఇంటి నుండి పారిపోయింది.

Raja Singh: నేను స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే... స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలను.. రాజా సింగ్

Raja Singh: నేను స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే... స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలను.. రాజా సింగ్మాజీ బిజెపి నాయకుడు, గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ మరోసారి తెలంగాణ బీజేపీని లక్ష్యంగా చేసుకుని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ఇప్పుడు స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేనని, తనకు నచ్చిన ఏ అంశంపైనైనా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలనని ఆయన పేర్కొన్నారు. కొంతమంది పార్టీ నాయకుల చర్యల కారణంగా తెలంగాణలో బీజేపీ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోందని రాజా సింగ్ పేర్కొన్నారు. చేవెళ్ల ఎంపీ ఇటీవల చేసిన ప్రకటనలను ప్రస్తావిస్తూ, రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటివి మరిన్ని జరగవచ్చని ఆయన అన్నారు.

తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన హరీష్ రావు - అక్టోబర్ వరకు రిజర్వ్‌లో తీర్పు

తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన హరీష్ రావు - అక్టోబర్ వరకు రిజర్వ్‌లో తీర్పుమాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నాయకుడు హరీష్ రావు మరోసారి తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికను నిలిపివేయాలని కోరుతూ ఆయన మధ్యంతర పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నివేదికను ప్రవేశపెట్టడాన్ని నిలిపివేయాలని కూడా ఆయన కోర్టును కోరారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ రిజిస్ట్రీ నివేదికను పరిశీలిస్తోంది. గతంలో, కేసీఆర్- హరీష్ రావు ఇద్దరూ కాళేశ్వరం కమిటీ నివేదికపై స్టే ఇవ్వాలని కోరుతూ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. హైకోర్టు ఈ విషయాన్ని విచారించి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ తీర్పును అక్టోబర్ వరకు రిజర్వ్ చేశారు.

