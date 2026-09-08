ఎడ్-ఎ-మమ్మా ది వరల్డ్ ఈస్ అవర్స్- ఆటమ్ వింటర్ 2026
హైదరాబాద్: పిల్లల కోసం నటి ఆలియా భట్చే స్థాపించబడిన ఎడ్-ఎ-మమ్మా, పిల్లలు ప్రపంచాన్ని చూసి అనుభవించే విధానాలచే ప్రేరించబడిన తన ఆటమ్ వింటర్ 2026 కలెక్షన్ “ది వరల్డ్ ఈస్ అవర్స్”ను ప్రవేశపెట్టింది. 0-14 వయసు ఉన్న పిల్లల కోసం ఈ కలెక్షన్ సరదా కథలను మరియు ఆలోచనాత్మక డిజైన్లను పిల్లల బాల్యపు దశలను ప్రతిబింబించే రకాలతో కలుపుతుంది.
0-4 సంవత్సరాల వయసు వారికి, ఈ సేకరణ జంతు మరియు బహిరంగ ప్రేరేపిత ప్రింట్లతో సహజ ప్రపంచం నుండి ప్రేరణ పొందుతుంది. ఆచరణాత్మక వివరాలు జాగర్లపై కుషన్డ్ నీ పాచెస్ తో సహా రోజువారీ దుస్తులు తయారు చేయబడ్డాయి, ఇవి పిల్లలు పాకుతున్నప్పుడు, తడబడుతూ నడిచే సమయములో వారికి అదనపు సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి.
5-14 సంవత్సరాల వయసు వారికి, దుస్తులు పెరుగుతున్న వ్యక్తిత్వాలు మరియు ఆసక్తులతో తయారు అవుతాయి, క్రీడలు మరియు సాహసాల నుండి ప్రేరణ పొందిన ఈ కలెక్షన్ వేడుకల కోసం తయారు చేసిన వ్యామోహ ప్రభావాలు మరియు శైలులతో ప్రేరణాత్మకంగా ఉంటాయి.
బాలికల కోసం తయారు చేయబడిన దుస్తులు సులభమైన సిల్హౌట్లు, బోల్డ్ నంబర్ ప్రింట్లు మరియు ఉల్లాసభరితమైన వివరాలతో క్రీడలు మరియు ఆటల నుండి ప్రేరణ పొందుతాయి. రోజువారీ దుస్తుల నుండి మరింత చురుకైన రోజుల కోసం తయారు చేయబడిన బట్టల వరకు, ఈ కలెక్షన్ సౌకర్యం మరియు వ్యక్తిత్వాన్ని ఒకచోట చేర్చుతుంది, తద్వారా అమ్మాయిలను మిక్స్, మ్యాచ్ మరియు ప్రతి ఒక్కటి వారి స్వంతంగా కనిపించడానికి అనేక మార్గాలను ఇస్తుంది.
అబ్బాయిల కోసం, క్లాసిక్ హెరిటేజ్ శైలులతో ముఖ్య ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ఫ్లానెల్ చెక్స్ మరియు రీపర్పస్డ్ డెనిమ్ లు రోజువారీ ఇష్టమైన దుస్తులకు కొత్తదనాన్ని తెస్తాయి, అలాగే ఆలోచనాత్మక వివరాలు ధరించడానికి, ఆడటానికి మరియు జీవించడానికి తయారు చేసినవిగా ఉంటాయి. 'ది వరల్డ్ ఈజ్ అవర్స్' అనేది ప్రతిరోజూ జరిగే బాల్యము యొక్క వేడుక - క్రొత్తదాన్ని ఆవిష్కరించడం, మీరు ఇష్టపడేదాన్ని కనుగొనడం మరియు దానిని మీ స్వంతం చేసుకోవడం. ప్రారంభ సంవత్సరాల నుండి పెరుగుతున్న వ్యక్తిత్వాల వరకు, ఈ సేకరణ ప్రింట్లు, రంగులు, అల్లికలు మరియు వివరాల మిశ్రమాన్ని ఒకచోట చేర్చుతుంది, ఇవి పిల్లలు తమను తాము వ్యక్తీకరించే వివిధ మార్గాలను ప్రతిబింబిస్తాయి.
ప్రారంభోత్సవం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఎడ్-ఎ-మమ్మా వ్యవస్థాపకురాలు అలియా భట్ మాట్లాడుతూ, "పిల్లలు ప్రపంచాన్ని ఎంతో ఆసక్తికరంగా చూస్తారు. వాళ్ళు చాలా సాధారణమైన విషయాలను కూడా చూసే విధానములో ఊహ మరియు అవకాశం యొక్క భావం ఉంటుంది మరియు ఈ అంశం గత 6 సంవత్సరాలుగా ఎడ్-ఎ-మమ్మాలో మాకు ఎల్లప్పుడూ పెద్ద ప్రేరణగా ఉంది. ఈ సేకరణ ఆహ్లాదకరంగా మరియు వ్యక్తీకరణగా ఉండాలని మాత్రమే కాకుండా సౌకర్యవంతంగా మరియు ఆచరణాత్మకంగా కూడా ఉండాలని మేము కోరుకున్నాము.
ఎందుకంటే పిల్లలకు వారి దుస్తుల నుండి అవసరమైనది అదే. ఎడ్-ఎ-మమ్మా వద్ద, ఒక బ్రాండ్ గా మేము చేసే ఎంపికల గురించి మరియు మేము వృద్ధి చెందే కొద్దీ పనులు చేయడానికి మెరుగైన మార్గాలను కనుగొనడం గురించి కూడా చాలా శ్రద్ధగా ఉంటాము. నాకు, ఈ బ్రాండ్ను నిర్మించడముతో పాటు మేము సృష్టించే ప్రపంచం గురించి ఆలోచిస్తూనే పిల్లలు ఇష్టపడే దాన్ని సృష్టించడం ఎల్లప్పుడూ ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంది. ఆ ప్రపంచం వారికి ఎలా ఉంటుంది అని ఊహించుకోవడం నిజంగా చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది.