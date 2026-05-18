హైదరాబాదులో లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్తో ఎడ్-ఎ-మమ్మా శరత్ సిటీ క్యాపిటల్ మాల్
హైదరాబాదు: పిల్లల కోసం స్థిరమైన దుస్తులు, జీవనశైలి బ్రాండ్ అయిన ఎడ్-ఎ-మమ్మా, హైదరాబాదు, శరత్ సిటీ క్యాపిటల్ మాల్లో తన రెండవ ప్రత్యేక బ్రాండ్ అవుట్లెట్(ఈబిఓ)ను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రారంభము ప్రధాన మార్కెట్లలో బ్రాండ్ యొక్క విస్తరణను, అధిక-వృద్ధి సామర్థ్యం ఉన్న పట్టణాలపై దృష్టితో దక్షిణ భారతదేశములో తన ఉనికిని బలోపేతం చేయడాన్ని సూచిస్తుంది.
వ్యవస్థాపకురాలు, నటి అయిన ఆలియా భట్ స్థాపించిన ఎడ్-ఎ-మమ్మా, కుటుంబాలను జీవనశైలి బ్రాండ్గా ఆవిర్భవించింది. ఒక స్థిరమైన పిల్లల దుస్తుల రకముగా ప్రారంభం అయి, మెటర్నిటీ వేర్, బొమ్మలు, పుస్తకాలు, యాక్సెసరీలు మరియు ఇటీవల శిశు సంరక్షణ ఉత్పత్తులు ఉన్న ఒక విస్తృతమైన ఎకోవ్యవస్థగా అభివృద్ధి చెందింది. ప్రతి ఒక్కటి చిన్నవయసు నుండే ఆలోచనాత్మక జీవనశైలిని ప్రోత్సహించే ప్రకృతి-ప్రాధాన్యత కలిగిన ఫిలాసఫీలో మూలాలు కలిగి ఉంది.
హైదరాబాదు దుకాణము బ్రాండ్ వ్యూహానికి మద్దతును అందిస్తూ వినియోగదారులకు లభ్యతను పెంచుతుంది. ఆవిష్కరణను ప్రోత్సహించడం, ప్రమేయం మరియు భౌతిక మరియు డిజిటల్ ప్లాట్ఫార్మ్స్ రెండిటిలో మళ్ళీ మళ్ళీ కొనుగోళ్ళు చేయడములో ఆఫ్లైన్ రీటెయిల్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. లేక్షోర్ మాల్ Y జంక్షన్ వద్ద నగరములో ఇప్పటికే ఒక దుకాణము ఉండగా, ఈ రెండవ దుకాణము ఎడ్-ఎ-మమ్మా యొక్క ఉనికిని బలోపేతం చేస్తుంది మరియు హైదరాబాదు యొక్క పెరుగుతున్న వినియోగదారుల బేస్ తో తన అనుబంధాన్ని దృఢపరుస్తుంది. సహజంగా తీసుకోబడిన మెటీరియల్స్ తో మరియు సున్నితమైన డిజైన్ తో, ఎడ్-ఎ-మమ్మా సురక్షితమైన, ఆలోచనాత్మకమైన మరియు పర్యావరణానుకూలమైన ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తుంది.
శరత్ సిటీ క్యాపిటల్ మాల్లో రెండవ అంతస్తులో ఉన్న ఈ 971 చ. అ. దుకాణము ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ అవుట్లెట్ (ఈబిఓ) ఫార్మాట్ ను అనుసరిస్తుంది. వెచ్చనైన, ఆహ్వానించదగిన ప్రదేశముగా రూపొందించబడిన ఈ దుకాణము, ఎడ్-ఎ-మమ్మా యొక్క ప్రకృతి-ప్రేరేపిత అందాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. సహజమైన ఆకృతులు, మృదువైన విజువల్ అంశాలు మరియు కథనం-ఆధారిత ప్రదర్శనలు అన్నీ కలిసి పిల్లలు స్వేచ్ఛగా పరిశీలించగలిగే, తల్లిదండ్రులు బ్రాండ్ ఆఫరింగ్స్ ను తెలుసుకోగలిగే ఒక వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి.
దుకాణము ప్రారంభం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఆలియా భట్, వ్యవస్థాపకురాలు, ఎడ్-ఎ-మమ్మా, ఇలా అన్నారు, “హైదరాబాదు మా ప్రయాణములో ముఖ్యమైన భాగంగా నిలిచింది. ఇక్కడ మాకు లభించిన ప్రేమ, ఆదరణలు చూసిన తరువాత, ఈ రెండవ దుకాణం మరింత అర్థవంతం అయింది. ప్రతి కొత్త ప్రదేశముతో, మేము కేవలం ఒక దుకాణాన్ని మాత్రమే ప్రారంభించడం లేదు. మేము కుటుంబాలు ఎడ్-ఎ-మమ్మా ను మరియు దాని ఉద్దేశాలను అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటారు. మా దృష్టి ఎప్పుడు పిల్లలకు మరియు గ్రహానికి అనుకూలంగా ఉండే ఉత్పత్తులను తయారు చేయడంపై ఉంది మరియు ఇక్కడ ప్రతిస్పందన మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. హైదరాబాదులో మా కమ్యూనిటీ వృద్ధి చెందుతున్నందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము.”
ఈ దుకాణము, 0-14 సంవత్సరాల వయసు పిల్లల కొరకు నేచురల్ ఫ్యాబ్రిక్స్ నుండి తయారుచేయబడిన దుస్తులు, మెటర్నిటీ వేర్, బొమ్మలు, పుస్తకాలు, జీవనశైలి యాక్సెసరీలు మరియు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టబడిన పరిశుభ్రమైన పిల్లల సంరక్షణ శ్రేణి సహా ఎడ్-ఎ-మమ్మా యొక్క పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి ప్రపంచము యొక్క సమగ్ర అవలోకాన్ని ఇస్తుంది. ఆవశ్యక వర్గాలను అన్నిటిని ఒకే పైకప్పు కిందికి తీసుకొస్తూ, ఈ ఫార్మాట్ వలన కుటుంబాలు ఆలోచించి ఎంచుకునే అవకాశం ఇస్తుంది.
తన దీర్ఘ-కాలిక వృద్ధి పథములో భాగంగా, ఎడ్-ఎ-మమ్మా కీలక మార్కెట్లలో తన రీటెయిల్ ఉనికి విస్తరణను కొనసాగిస్తుంది. వర్గాలు మరియు భూభాగాలలో పెరుగుతున్న ఉనికితో, భారతదేశవ్యాప్తంగా కుటుంబాల కొరకు ఈ బ్రాండ్ స్థిరంగా తన స్థానాన్ని ఒక విశ్వసనీయమైన, ఉద్దేశ-ఆధారిత స్థిరమైన జీవనశైలి బ్రాండ్ గా బలోపేతం చేసుకుంటుంది.
కారు డోరును తీస్తున్నారా? జాగ్రత్త.. లేకుంటే ఇలాంటివి తప్పవు.. (video)
రోడ్డుపైకి వస్తే చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించకపోతే వ్యవహారం చెడుతుంది. రోడ్డుపై జాగ్రత్తగా బండిని నడపడం డ్రైవ్ చేస్తున్న వారి బాధ్యత. అలాగే ఆ వాహనాల్లో ప్రయాణించే వారు కూడా అప్రమత్తంగా వుండాలనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. ముఖ్యంగా కారు డోర్ తీసే విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలిపే ఘటన మహబూబ్నగర్లో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి కారును రోడ్డు పక్కన ఆపారు. డోర్ను సడన్గా కారులో వున్న మహిళ తీయడంతో స్కూటీపై వెళ్తున్న మహిళకు తగిలింది.
దారుణం, స్నానం చేస్తున్న ఏనుగుల మధ్య ఘర్షణలో చిక్కుకుని మహిళ మృతి, వీడియో
వేసవి కాలం కావడంతో పర్యాటకులు వివిధ ఆహ్లాదకర ప్రాంతాలను సందర్శించేందుకు వెళుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కర్నాటకలోని కొడగు జిల్లాలో ఓ సరస్సులో ఏనుగుల మందకు స్నానం చేయిస్తున్నారు. వాటిని తిలకించేందుకు అక్కడికి పలువురు పర్యాటకులు వెళ్లారు. కొంతమంది వాటిని మరింత దగ్గరగా చూసేందుకు సరస్సులో దిగారు. ఇంతలో రెండు ఏనుగుల మధ్య భీకరమైన ఘర్షణ చెలరేగింది. దీనితో అవి నీటిలోనే ఒకదానికొకటి పోరాడుతూ సరస్సు ఒడ్డునే వున్న ఓ మహిళా పర్యాటకురాలిపైకి దూసుకుని వచ్చాయి. అవి దాడి చేసుకుంటుండగా వాటి మధ్యలో ఆ మహిళ నలిగిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
మే 22 నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఢిల్లీలో పర్యటించనున్న సీఎం విజయ్
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిసేందుకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ మే 22న ఢిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా తన తొలి మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా, విజయ్ విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ను కూడా కలవనున్నారని, శ్రీలంక నావికా దళం తమిళనాడు మత్స్యకారులపై తరచుగా జరుపుతున్న దాడుల విషయాన్ని ఆయన దృష్టికి తీసుకురానున్నారు.
35మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చిన పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలు
బలూచిస్తాన్లోని మంగ్లా జర్ఘూన్ ఘర్ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న నిఘా ఆధారిత ఆపరేషన్లో, పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలు 35 మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చాయి. ముగ్గురు కీలకమైన సీనియర్ కమాండర్లను పట్టుకున్నాయి. మే 13న ప్రారంభమైన ఈ ఆపరేషన్లో, గత నాలుగు రోజుల్లో 35 మంది ఉగ్రవాదులు మరణించారని బలూచిస్తాన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి షాహిద్ రింద్ ఆదివారం రాత్రి క్వెట్టాలో మీడియాకు తెలిపారు.
ఇంధన పొదుపు మంత్రం : 2 కిలోమీటర్లు నడిచిన సిక్కిం సీఎం తమాంగ్
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తపరిస్థితులతో పాటు ఇంధన సంక్షోభం నెలకొంది. దీంతో దేశంలో ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. మున్ముందు మరింత తీవ్రతరమయ్యే అవకాశాలు కనిపించడంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. దీంతో ప్రధాని మోడీ స్వయంగా పొదుపు చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులోభాగంగా, ఆయన వాహన శ్రేణిలోని వాహనాల సంఖ్యను భారీగా తగ్గించుకున్నారు. దీంతో బీజేపీ పాలిత ముఖ్యమంత్రులతో పాటు ఎన్డీయే పాలిత సీఎంలు కూడా ఇంధన పొదుపు మంత్రం జపిస్తున్నారు.
Rashi: ది రెడ్ బ్యాగ్ చిత్రంలో సావిత్రి అనే పవర్ ఫుల్ పాత్రలో రాశీ
మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్న రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ సినిమాకు సుధీర్ జోకర్ అనే టైటిల్ ఖరారు
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Peddi trailer: మూడు విభిన్న క్రీడలతో హీరోగా ఎదిగిన కథతో పెద్ది ట్రైలర్
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ను సోమవారం ముంబైలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో విడుదల చేశారు. రెండేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం, రెండుసార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్ ఒక సూచన ఇస్తుంది.
Seiyaan: శివకార్తికేయన్, కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ నేడు ప్రారంభం
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
సినిమా బండి తర్వాత నటుడిగా కెరీర్ పూర్తిగా మారింది: రాగ్ మయూర్
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.