గురువారం, 13 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. మహిళ
  3. ఫ్యాషన్
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 13 నవంబరు 2025 (18:52 IST)

ఇమామి లిమిటెడ్ వ్యూహాత్మక కేశ్ కింగ్ రీ బ్రాండింగ్

hair
కేశ్ కింగ్, భారత్ యొక్క ప్రాముఖ్యత పొందిన ఒక హెయిర్ కేర్ బ్రాండ్‌గా నిలిచింది. ఈ బ్రాండ్ తనకు తానే ఒక సరిక్రొత్త రూపాన్ని ఇవ్వడానికి రీ బ్రాండింగ్  చొరవలో ప్రథమాంశంగా ప్రవేశపెట్టారు కేశ్ కింగ్ గోల్డ్. దీనివలన బ్రాండ్‌కు ఒక క్రొత్త గుర్తింపు, ప్రతిపాదన, ప్యాకేజింగ్‌కు ఒక సరిక్రొత్త మరియు  ఆకర్షణీయమైన స్థానం పొందింది. ఈ రీ బ్రాండింగ్ చొరవ కారణంగా ఇమామి తన బ్రాండ్ కేశ్ కింగ్ కోసం ఒక ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక మార్పును స్వీకరించింది. ఇప్పుడు అది దాని సాంప్రదాయ మూలాలను దాటి ఒక శక్తివంతమైన కొత్త ప్రతిపాదన స్వీకరించింది, ఆయుర్వేదం-విజ్ఞానం.
 
ఉత్పత్తి యొక్క ఈ సరిక్రొత్త రూపం కారణంగా గ్రాహకులకు అత్యున్నత నాణ్యత, సమర్థత, ఉపయోగాల లాభం పొందగలరు. ఇవి కూడా సరిక్రొత్త రూపంలో. బ్రాండ్ యొక్క ఆయుర్వేద పారంపర్యతను చెదరకుండా నిలుపుతూ ఈ సరిక్రొత్త ఉత్పత్తి గ్రాహకుల కోరికలను అనుసరించి తయారు చేయబడింది. ప్రస్తుత సమయాలలో గ్రాహకులు ప్రామాణికత, పని తీరు మరియు శాస్త్రీయ ధృవీకరణ  కోరుతున్నారు. కేశ్ కింగ్ గోల్డ్ గ్రాహకుల ఈ అన్ని కోరికలను పూరిస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఉంది గ్రో బయోటిన్, ప్లాంట్ ఒమేగా 3-6-9 వంటి ప్రముఖ వైజ్ఞానిక శక్తివంతమైన క్రియ కలిగిన మూలపదార్థాలతో 21 నమ్మకమైన ఆయుర్వేద వివిధ మూలికల తత్వాలతో. జుట్టు పెరుగుదల, జుట్టు రాలిపోవడాన్ని అరికట్టడానికి క్లినికల్లీ సర్టిఫికెట్ పొందింది.
 
ఈ వ్యూహాత్మక మార్పులో భాగంగా కేశ్ కింగ్ జుట్టు సంబంధిత పెరుగుతున్న సమస్యల పరిష్కారానికి కొన్ని కొత్త క్యాటగిరీస్‌లో కూడా తను విస్తరించ బోతోంది. ఈ విస్తరణ మూలంగా సమస్యలకు సరిపడు పరిష్కారాలను అందచేయగలుగుతుంది. జుట్టు పెరుగుదల వంటి ముఖ్యమైన అవసరాలను పూర్తి చేయనటువంటి విషయాన్ని గుర్తిస్తూ ఈ బ్రాండ్ కేశ్ కింగ్ గోల్డ్ శ్రేణి క్రింద తీసుకుని వచ్చారు ఒక సరిక్రొత్త ప్రోడక్ట్, అడ్వాన్స్డ్ హెయిర్ గ్రోత్ సెరమ్. ఈ సెరమ్ ప్యాక్‌లో అత్యధిక మోతాదులో గ్రోత్ యాక్టివ్స్ ఉన్నాయి. ఆయుర్వేద వన మూలికలు, రెడెన్సిల్, అనాగెయిన్, కోపెక్సిల్ యాక్వా మరియు ప్రోకాపిల్ వంటి శక్తివంతమైన మాలెక్యూల్స్ యొక్క అద్వితీయ మిశ్రమం. దీనివలన జుట్టు పెరుగుదల మీకు ప్రత్యక్షంగా కనపడుతుంది.
 
ఇదివరకు లాగానే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ శిల్పా శెట్టీ కేశ్ కింగ్‌ను ఎండార్స్ చేస్తారు మరియు వెల్నెస్ ఐకాన్ రూపంలో వారి గుర్తింపు వలన బ్రాండ్ చూసిన ఒక విశ్వాసం మరియు భరోసా కలుగుతుంది. ప్రకటనల యొక్క సరిక్రొత్త వ్యూహంలో గ్రాహకుల యొక్క నిజమైన గాథల మీద ఎక్కువ నమ్మకం ఏర్పడగలదు. ఇది బలమైన సమర్దతా క్లెయిమ్‌ల మద్దతుతో బ్రాండ్ యొక్క కొత్త ప్రతిపాదనను హైలైట్ చేస్తుంది. లాంచ్ మరింత విజయవంతం కావడానికి కేశ్ కింగ్ ద్వారా టెలివిజన్, డిజిటల్ ప్లాట్ ఫారం, ప్రింట్ మీడియా మరియు ఇన్ - స్టోర్ ఛానెల్స్ లో ఒక జబర్దస్త్ 360- డిగ్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంపైన్ నడపబడుతుంది.

32 ఏళ్లు వచ్చినా పెళ్లి కావడంలేదని రైలు కిందపడి యువకుడు ఆత్మహత్య

32 ఏళ్లు వచ్చినా పెళ్లి కావడంలేదని రైలు కిందపడి యువకుడు ఆత్మహత్యఈరోజుల్లో వివాహం కావడం అనేది చాలామందికి ఓ సవాలుగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా మగవారి విషయంలో ఇది ఎక్కువగా కనబడుతోంది. తెలంగాణలోని హన్మకొండ జిల్లా ఆత్మకూరు మండల కేంద్రానికి చెందిన నరేష్ తనకు ఎంతకూ పెళ్లి కావడం లేదని రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తల్లిదండ్రులు సురేందర్, రమ తమ కుమారుడు నరేష్ కి గత నాలుగైదేళ్లుగా సంబంధాలు చూస్తున్నారు. నరేష్ హైదరాబాదులోని అమీర్ పేటలోని ఓ బట్టల షాపులో పనిచేస్తున్నాడు. బట్టల షాపులో పనిచేస్తున్నాడని చెప్పగానే పిల్లనిస్తానన్నవారు కూడా ఇచ్చేందుకు ముందుకు రాకుండా పోతున్నారట.

ఏపీని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా తీర్చిదిద్దుతాం : సీఎం చంద్రబాబు

ఏపీని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా తీర్చిదిద్దుతాం : సీఎం చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా తీర్చిదిద్దుతామని టీడీపీ అధినేత, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. భారత్ యూరోపియన్ యూనియన్‌ బిజినెస్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఏపీని త్వరలోనే గ్రీన్ హెడ్రోజన్ వ్యాలీగా తీర్చిదిద్దుతామని పేర్కొన్నారు.

కడుపు నొప్పితో మహిళ స్కానింగుకి వస్తే ప్రైవేట్ భాగాలను తాకుతూ వేధింపులు (video)

కడుపు నొప్పితో మహిళ స్కానింగుకి వస్తే ప్రైవేట్ భాగాలను తాకుతూ వేధింపులు (video)బెంగళూరు శివారు ప్రాంతమైన అనేకల్ ప్రాంతంలో తీవ్ర కలకలం రేపిన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వైద్య చికిత్స కోసం స్కానింగ్ సెంటర్‌కు వచ్చిన ఒక మహిళను రేడియాలజిస్ట్ లైంగికంగా వేధించాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. సదరు మహిళ తనకు తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి ఉందని తన భర్తతో కలిసి స్కానింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లింది. ఐతే ఆమె వైద్య నిపుణుడిగా తాను విశ్వసించిన వ్యక్తి నుండి భయంకరమైన వేధింపులకు గురైంది. స్కానింగ్ చేసే ప్రక్రియలో ఆ వ్యక్తి తన చేతిని, ఆ తరువాత ఆమె ప్రైవేట్ భాగాలను అనుచితంగా తాకడం ద్వారా ఆమెపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు.

Gujarat: భార్యాభర్తల మధ్య కుక్క పెట్టిన లొల్లి.. విడాకుల వరకు వెళ్లింది..

Gujarat: భార్యాభర్తల మధ్య కుక్క పెట్టిన లొల్లి.. విడాకుల వరకు వెళ్లింది..భార్యాభర్తల మధ్య కుక్క పెట్టిన లొల్లి చివరకు విడాకుల వరకు వెళ్లింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. అహ్మదాబాద్‌లో ఉంటున్న ఓ 41 ఏళ్ల వ్యక్తికి 2006లో వివాహం జరిగింది. మొదట్లో అంతా బాగానే ఉంది. కానీ ఆ తర్వాత పెంపుడు కుక్కను ఆ భార్య ఇంటికి తీసుకురావడంతో భర్తకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. ఎందుకంటే భార్య ఆ కుక్కలను బాగా చూసుకునేది. వాటిని తన బెడ్‌పై పడుకునేపెట్టేది. ఆమె దగ్గరకు భర్తను కూడా కుక్కలు రానీయకుండా కరిచేవి. దీంతో ఇరుగు పొరుగు వారు కూడా ఇబ్బంది పడేవారు. ఇలా వారి నుంచి కూడా విమర్శలు వచ్చాయి. ఇక భర్త తట్టుకోలేక 2008లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

ఢిల్లీ ఎర్రకోట కారుబాంబు పేలుడు : మరో వైద్యుడు అరెస్టు

ఢిల్లీ ఎర్రకోట కారుబాంబు పేలుడు : మరో వైద్యుడు అరెస్టుదేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన కారు బాంబు పేలుడు కేసు దర్యాప్తులో పురోగతి లభించింది. ఈ పేలుళ్లతో సంబంధం ఉన్న మరో వైద్యుడుని దర్యాప్తు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కాన్పూర్‌లోని కార్డియాలజీ ఇనిస్టిట్యూట్‌కు చెందిన డాక్టర్ మహమ్మద్ ఆరిఫ్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్, ఢిల్లీ పోలీస్ స్పెషల్ సెల్, జమ్మూకాశ్మీర్ పోలీసులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్‌లో భాగంగా ఈ అరెస్టు జరిగింది. ఈ కేసులో గతవారం అరెస్టయిన లక్నోకు చెందిన మహిళా డాక్టర్ షాహీన్‌తో ఆరిఫ్ నిరంతరం టచ్‌లో ఉన్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి.

Watch More Videos

'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారు : ఆదా శర్మ

'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారు : ఆదా శర్మ'ది కేరళ స్టోరీ' తర్వాత తర్వాత తనను చంపేందుకు ప్లాన్ చేశారని బాలీవుడ్ నటి ఆదా శర్మ అన్నారు. 2023లో విడుదలైన ఈ చిత్రం సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. ఈ చిత్రం తర్వాత దేశంలో సగం మంది తనను చంపాలని చూశారని వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో మిగితా సగం మంది తనకు మద్దతుగా నిలిచి తన ప్రాణాలను కాపాడారని చెప్పారు.

మగవాళ్లకు కూడా జీవితంలో ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్ రావాలి... రష్మిక మందన్నా

మగవాళ్లకు కూడా జీవితంలో ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్ రావాలి... రష్మిక మందన్నామగవాళ్లకు కూడా జీవితంలో ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్ వస్తే ఆ బాధ వారికి కూడా తెలుస్తుందని హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నా అన్నారు. తాజాగా ఆమె నటించిన చిత్రం ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఈ చిత్రం ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, మహిళల పీరియడ్స్ పెయిన్స్‌పై మాట్లాడారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

పెళ్లికి కూడా ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఉంటుంది... కాజోల్

పెళ్లికి కూడా ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఉంటుంది... కాజోల్బాలీవుడ్ నటి కాజోల్ పెళ్లిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పెళ్ళికి కూడా ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఉంటుందన్నారు. అలాగే, రెన్యువల్ ఆప్షన్ కూడా ఉండాలని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు పలువురు సినీ ప్రముఖులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి. గత రెండున్నదశాబ్దాలకు పైగా వైవాహిక జీవితాన్ని గడుపుతున్న కాజల్ అగర్వాల్ ఇపుడు ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

తోట తరణి సృజనాత్మక యువరతరానికి ఆదర్శం : పవన్ కళ్యాణ్

తోట తరణి సృజనాత్మక యువరతరానికి ఆదర్శం : పవన్ కళ్యాణ్ప్రముఖ సినీ కళా దర్శకుడు తోట తరణిపై జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. తోట తరణికి ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం అత్యున్నత పురస్కారమైన 'చెవాలియర్ డె లా లీజియన్ డి హానర్‌'ను ప్రకటించింది. దీనిపై పవన్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఈ విశిష్ట గౌవరం అందుకున్న తోట తరణికి ఆయన హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ప్రభాస్ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి? క్లారిటీ ఇచ్చిన దర్శకుడు

ప్రభాస్ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి? క్లారిటీ ఇచ్చిన దర్శకుడుపాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ - సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కతున్న చిత్రం 'స్పిరిట్'. ఈ చిత్రం షూటింగ్ త్వరలో ప్రారంభంకానుంది. అయితే, ఈ మూవీలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి అతిథి పాత్రలో నటిస్తున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై చిత్ర దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా స్వయంగా స్పందించారు
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com