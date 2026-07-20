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స్టోవా పారిస్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా కరణ్ జోహార్ను నియమించుకున్న ఎన్కాంపస్
ఎన్కాంపస్ డిజైన్ ఇండియా లిమిటెడ్ నేడు తమ ప్రీమియం హోమ్ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ 'స్టోవా పారిస్’ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ప్రముఖ చిత్రనిర్మాత, స్టైల్ ఐకాన్ కరణ్ జోహార్ను ప్రకటించింది. ఉన్నతమైన ఫ్యాషన్ సౌందర్య స్పృహ, డిజైన్పై ప్రత్యేక దృష్టి ఉన్న వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందిన కరణ్ జోహార్ దృక్పథం.. ఆధునిక, విస్తృతమైన మరియు భావవ్యక్తీకరణతో కూడిన జీవనశైలికి సంబంధించిన సంస్థ దార్శనికతను మరింత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లనుంది.
డిజైన్, హస్తకళలు మరియు వ్యక్తిగత ఇష్టాలకు అనుగుణమైన నివాస స్థలాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుండటంతో, భారతీయ వినియోగదారుల సౌందర్య స్పృహలో ఒక పెద్ద తరం మార్పు వస్తోంది. దీనికి అనుగుణంగా, నూతన డిజైన్-ఆధారిత ఉత్పత్తుల ద్వారా ఇంటి అలంకరణ అనుభవాన్ని పునర్నిర్వచించడాన్ని 'స్టోవా పారిస్' లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇల్లు అనేది వ్యక్తిగత గుర్తింపు మరియు జీవనశైలికి నిజమైన ప్రతిరూపమని ఇది భావిస్తోంది.
ఎన్కాంపస్ డిజైన్ ఇండియా లిమిటెడ్ హోమ్ ఫర్నిషింగ్ బిజినెస్ హెడ్ సోనియా నిగమ్ మాట్లాడుతూ.. "స్టోవా పారిస్లో, ఇల్లు అనేది తమ గుర్తింపు మరియు వ్యక్తిగత భావవ్యక్తీకరణ యొక్క కొనసాగింపుగా భావించే నూతన సంపన్న, యువ భారతీయ వినియోగదారుల కోసం మేము ఉత్పత్తులను రూపొందిస్తున్నాము. కరణ్ జోహార్ కేవలం ఒక స్టైల్ ఐకాన్ మాత్రమే కాదు, ఆయన ఫ్యాషన్ రంగానికి సంబంధించి ఒక ట్రెండ్సెట్టర్. కథనాలను వినిపించడంలో ఆయనకున్న సాటిలేని కళ ఆయనను ఇతరులకు భిన్నంగా నిలబెడుతుంది. నివాస స్థలాల అలంకరణ పట్ల ఆయనకున్న ఆసక్తి, మా 'స్టోవా పారిస్' బ్రాండ్తో సృజనాత్మకంగా సరిగ్గా సరిపోతుంది. బెడ్ లినెన్ విభాగంలో లక్షలాది మంది వినియోగదారులతో మేము ఇప్పటికే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న బ్రాండ్లలో ఒకటిగా ఉన్నాము. ఈ భాగస్వామ్యంతో మా ప్రీమియం స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుని, హోమ్ ఫ్యాషన్ విభాగాన్ని శాశ్వతంగా పునర్నిర్వచించడానికి వేదికను సిద్ధం చేస్తాము" అని తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా కరణ్ జోహార్ మాట్లాడుతూ.. మీ ఇల్లు అనేది మీరు ఎవరు అనే దానికి అత్యంత నిజాయితీగల ప్రతిరూపమని నేను ఎల్లప్పుడూ నమ్ముతాను. ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా మీ వ్యక్తిత్వం వ్యక్తమయ్యే ప్రదేశం అదే. నా దృష్టిలో, డిజైన్ అనేది కేవలం ఒక వస్తువు ఎలా కనిపిస్తుందనే దాని గురించే కాదు; అది మీకు ఎలాంటి అనుభూతిని ఇస్తుంది మరియు ఎలాంటి కథను చెబుతుంది అనే దాని గురించి. నూతన ఫ్యాషన్ డిజైన్ మరియు రోజువారీ విలాసవంతమైన జీవనశైలి మధ్య ఉండే ఆ సమతుల్యతను 'స్టోవా పారిస్' సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంది. ఇది ఎంతో నవ్యతతో, ప్రత్యేకమైన శైలితో ఉంటుంది, ఆ గుణమే నన్ను దీనికి బాగా దగ్గర చేసింది. ప్రజలు తమ ఇళ్లను తమ వ్యక్తిగత శైలి యొక్క కొనసాగింపుగా భావించేలా ప్రోత్సహించే, మరియు వారి ఉన్నతమైన ఫ్యాషన్ వ్యక్తిత్వాన్ని స్వీకరించేలా స్ఫూర్తినిచ్చే బ్రాండ్లో భాగం కావడం నాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిస్తోంది అని అన్నారు.
'స్టోవా పారిస్' ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కోసం, ఈ బ్రాండ్ అధికారిక వెబ్సైట్తో పాటు అమేజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లలో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఆఫ్లైన్ షాపింగ్ అనుభవం కోసం రిలయన్స్ సెంట్రో, హోమ్ టౌన్ మరియు ప్రముఖ స్టాండ్-అలోన్ హై స్ట్రీట్ స్టోర్లలో కూడా లభిస్తుంది.
'స్టోవా పారిస్' అనేది ఆధునిక భారతీయ వినియోగదారుల కోసం లగ్జరీ బెడ్డింగ్ను పునర్నిర్వచిస్తున్న ఒక ప్రీమియం హోమ్ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్. పారిస్ నగరం యొక్క గాంభీర్యం, డిజైన్ సంస్కృతి నుండి ప్రేరణ పొందిన ఈ బ్రాండ్.. తమ ఇల్లు తమ వ్యక్తిగత శైలికి ప్రతిరూపం అని భావించే వారి కోసం ప్రత్యేకమైన బెడ్ లినెన్ను రూపొందిస్తుంది.
ఇంట్లోకి చొరబడిన నాగుపామును పోరాడి చంపేసిన బాక్సర్ శునకం
కాకినాడ జిల్లా, యు. కొత్తపల్లి మండలం, కొత్తపల్లి గ్రామంలో ఆదివారం నాడు ఒక పెంపుడు బాక్సర్ జాతి కుక్క, తమ ఇంట్లోకి చొరబడిన నాగుపామును చంపి తన యజమానిని, కుటుంబ సభ్యులను కాపాడింది. కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం, ఇంట్లో ఐదుగురు సభ్యులు ఉన్న సమయంలో పక్కనే ఉన్న ఖాళీ స్థలం నుండి నాగుపాము ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది.
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ఆగస్టు 1న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రధాని
విజయనగరం జిల్లాలోని అల్లూరి సీతారామరాజు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ఆగస్టు 1న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభిస్తారని ఆంధ్రప్రదేశ్ హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత సోమవారం తెలిపారు. ప్రధాన మంత్రి పర్యటన, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం కోసం జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని సజావుగా నిర్వహించేందుకు వివిధ శాఖల మధ్య సరైన సమన్వయం ఉండేలా చూడాలని హోం మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రధానమంత్రికి స్వాగతం పలికేందుకు ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే జానపద కళా ప్రదర్శనలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
కదులుతున్న రైలులో యువకుడిపై హిజ్రాలు దాడి, అసభ్యంగా చూపిస్తూ వీడియో
హిజ్రాలు. వీళ్లు వస్తున్నారంటేనే చాలామంది ఏదోవిధంగా వారిని తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ఐతే రైలు ప్రయాణాల్లో మాత్రం వీరి బారి నుండి తప్పించుకునే అవకాశమే వుండదు. అలాగే ఓ యువకుడు వారికి చిక్కాడు. ముంబైలో కదులుతున్న రైలులో ఇద్దరు హిజ్రాలు ఓ యువకుడిని డబ్బులివ్వమంటూ అడిగారు. అయితే అతడు వారు అడిగినంత డబ్బు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించాడు. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలతో ఆ ఇద్దరు యువకుడిని చెప్పు తీసుకుని భౌతిక దాడికి తెగబడ్డారు. కదులుతున్న రైలులో ఈ దారుణం జరిగింది. అతడిని ఇష్టమొచ్చినట్లు కొడుతూ, అసభ్యంగా చూపిస్తూ అతడిపై దాడి చేసారు.
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Vijay Deverakonda: రౌడీ జనార్థన మూవీ యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ
స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రౌడీ జనార్థన". స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "రౌడీ జనార్థన" సినిమా రూపొందుతోంది.
RC17: రామ్ చరణ్, సుకుమార్ RC17 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సిద్ధమవుతోంది !
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ల కలయిక ఎట్టకేలకు రూపుదిద్దుకుంటోంది. కల్ట్ బ్లాక్బస్టర్ 'రంగస్థలం' అందించిన తర్వాత, ఈ ద్వయం 'RC17' కోసం మరోసారి రాబోతున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, తుది స్క్రిప్ట్ ఖరారైంది. చిత్ర నిర్మాతలు అతి త్వరలో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఘనంగా ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్లో లాంఛనంగా ప్రారంభించనుండగా, నవంబర్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
Varun Tej : కొరియన్ కనకరాజు పాట విడుదలకి భారీ జనసందోహం
శనివారం అనంతపురంలో, తెలుగు యాక్షన్ చిత్రం 'కొరియన్ కనకరాజు' బృందం హై-ఎనర్జీ ట్రాక్ 'రసా గుమ్మడి'ని అద్భుతమైన స్వాగతం మధ్య ఆవిష్కరించింది. సాయంత్రం 5 గంటల ప్రాంతంలో వరుణ్ తేజ్, దర్శకుడు మీర్లపాక గాంధీ, మరియు నిర్మాత రాజీవ్ రెడ్డి వేదికపైకి వచ్చారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసంగాలు, నినాదాలు, మరియు భారీ కటౌట్లు ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించాయి.
ధృవ్ విక్రమ్తో అనుపమ పరమేశ్వరన్ బ్రేకప్?
Niharika: తొమ్మిది కోట్ల బడ్జెట్, ఓటీటీ తిరస్కరణ, నెగెటివ్ టాక్.. వెరసి కమిటీ కుర్రోళ్లు కు జాతీయ అవార్డ్
అంతా కొత్తవారితో కమిటీ కుర్రోళ్లు అనే సినిమా తీస్తున్నప్పుడు చాలామంది ధైర్యం చెప్పలేదు. నాగబాబు నీ ఇష్టం కథ బాగుంటే చేసేయ్ అన్నారు. బడ్జెట్ 9 కోట్లు అయింది. ఓటీటీ బిజినెన్ కాలేదు. పై నెగెటివ్ టాక్ స్ప్రెస్ అయింది. సినిమా థియేటర్ లో విడుదల చేయాలి. కానీ ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాం. ఆ తర్వాత సినిమా హిట్ టాక్.. ఇప్పుడు నేషనల్ అవార్డు రావడం.. వెరసి.. ఈ ఉదంతాలను గుర్తుచేసుకుంటూ.. చిత్ర టీమ్ ఆనందంతో కూడిన ఏడుపును వ్యక్తం చేస్తూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు చిత్ర టీమ్.