త్వరలో జరగనున్న స్టెల్లా మెక్ కార్ట్నీలో H&M కలెక్షన్ లోని అన్ని లుక్స్ను ప్రకటించేందుకు H&M సిద్ధంగా ఉంది. ఈ కలెక్షన్ మే 7వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుండి hm.com ఆన్లైన్లో, ఎంపిక చేసిన స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రఖ్యాత డిజైనర్, బ్రాండ్ అంబాసిడర్తో H&M యొక్క మొదటి భాగస్వామ్యం జరిగిన సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ కలెక్షన్ ప్రారంభమవుతోంది. H&M యొక్క రెండవ డిజైన్ సహకారమైన మొదటి స్టెల్లా మెక్ కార్ట్ నీ H&M భాగస్వామ్యం నవంబర్ 2005లో ప్రారంభమైంది.
ఈ కొత్త స్టెల్లా మెక్కార్ట్నీ H&M కలెక్షన్ అంతకుముందు ఉన్న వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తుంది. ఇది సంస్థ యొక్క 25 సంవత్సరాల చరిత్రలోని ముఖ్యాంశాలను ప్రతిబింబిస్తూ, మెక్కార్ట్ నీ యొక్క నియమాలను బద్దలుకొట్టే దృక్పథాన్ని వివిధ రకాల దుస్తులు, యాక్సెసరీలలో పొందుపరిచింది.
ఈ కలెక్షన్ గతాన్ని, వర్తమానాన్ని ఏకం చేస్తుంది. ఇందులో ఓవర్ సైజ్డ్ షర్టింగ్, విశాలమైన ట్రెంచ్ కోట్లు, మెక్కార్ట్ నీ యొక్క తొలి ఆర్కైవ్లోని ఆభరణాల ప్రింట్లు, స్లోగన్ టాప్స్ వంటి ఉల్లాసభరితమైన ఐకానిక్ హిట్లతో మిళితం చేస్తుంది. ఈ కలెక్షన్ను నేను నా ఫ్యాషన్ చరిత్రలోని ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణంగా భావిస్తున్నాను. ఇది ప్రస్తుత క్లాసిక్స్, ఫ్యాషన్లో నా తొలి అడుగులను నాకు గుర్తుచేస్తుంది. నా స్పెషల్ స్టైల్ ప్రదర్శించే నా పాత ఇష్టమైన వాటి యొక్క నిజమైన మిశ్రమం. ఇది ఉల్లాసభరితంగా, శక్తివంతంగా, మెరిసేలా, ఆనందంగా, సున్నితంగా ఉంటుంది.
ఈ కలెక్షన్లోని ఇతర ముఖ్యమైన వస్తువులలో మెడ వద్ద మెక్కార్ట్ నీ యొక్క ప్రత్యేక ఫలబెల్లా చైన్తో కూడిన రిబ్ నిట్టెడ్ డ్రెస్సులు మరియు టాప్స్, అలాగే ముడుచుకుని ఉండే కేప్ లాంటి స్లీవ్తో కూడిన పొడవాటి తెల్లటి గౌను ఉన్నాయి. ఇది వస్త్రాన్ని గుండ్రంగా విస్తరిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. మెరిసే పార్టీవేర్, సెపరేట్స్, డెనిమ్స్తో పాటు, బోల్డ్ ఆర్కైవల్ చెర్రీ-ప్రింట్లో మెష్ డ్రెస్సులు, టాప్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. రాక్ రాయల్టీ అని రాసి ఉన్న స్టడ్స్తో అలంకరించబడిన తెల్లటి మినీ టీ, గతాన్ని గుర్తుచేసే అదనపు అనుభూతిని అందిస్తుంది.
మరోవైపు యాక్సెసరీల రేంజ్ బలంగా ఉంది. బ్యాగులు అధికంగా ఉన్నాయి. చిన్న, బ్రాండెడ్ షోల్డర్ బ్యాగులు, పెద్ద టోట్స్, చైన్-డీటైల్ స్ట్రాప్తో కూడిన కాలాతీత చాక్లెట్-టోన్డ్ బ్యాగ్తో సహా ఎంచుకోవడానికి ఆరు స్టైల్స్ ఉంటాయి. ఈ కలెక్షన్లో ఫలబెల్లా చైన్ను పొందుపరిచిన అనేక వస్తువులలో ఇది ఒకటి. వీటిలో వివిధ రంగులలో రీసైకిల్ చేసిన లోహంతో రూపొందించిన నెక్లెస్లు, చెవిపోగులు, ముందు భాగంలో చైన్ డిటైలింగ్తో ఉన్న లోఫర్లు ఉన్నాయి.
ఈ కలెక్షన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం, మెటీరియల్స్ ను ఉపయోగించడంలో రీ-సైకిల్ చేసిన పదార్థాలకు, ఆర్గానిక్ కాటన్లకు, RWS ప్రమాణానికి సర్టిఫై చేయబడిన ఉన్నికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. అలాగే, కోటింగ్ మెటీరియల్స్ కోసం పారిశ్రామిక మొక్కజొన్న మరియు రీసైకిల్ చేసిన కూరగాయల నూనె వంటి ఫీడ్స్టాక్ను వినూత్నంగా ఉపయోగించడం కూడా దీనిలో భాగం. ఫ్యాషన్ విషయంలో స్టెల్లాకు ఎల్లప్పుడూ ఒక సాహసోపేతమైన ఆలోచన ఉంది, ఈ కలెక్షన్, రూల్స్ ని బ్రేక్ చేసే యువతి నుండి కాలాతీతమైన డిజైన్కు మాస్టర్గా ఆమె ప్రయాణాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఈ కలెక్షన్ లోని ప్రతి ఒక్క వస్త్రం ఆకర్షణీయంగా ఉండి, ఒక ప్రత్యేకమైన సాహసోపేతమైన కథను చెబుతుంది - యాన్-సోఫీ జోహన్సన్.