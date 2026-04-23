గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026 (15:38 IST)

ఫస్ట్ లుక్: స్టెల్లా మెక్‌కార్ట్‌నీ హెచ్ అండ్ ఎం కలెక్షన్‌ని లాంచ్ చేసిన హెచ్ అండ్ ఎం

త్వరలో జరగనున్న స్టెల్లా మెక్‌ కార్ట్‌నీలో H&M కలెక్షన్‌ లోని అన్ని లుక్స్‌‌ను ప్రకటించేందుకు H&M సిద్ధంగా ఉంది. ఈ కలెక్షన్ మే 7వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుండి hm.com ఆన్‌లైన్‌లో, ఎంపిక చేసిన స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రఖ్యాత డిజైనర్, బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌తో H&M యొక్క మొదటి భాగస్వామ్యం జరిగిన సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ కలెక్షన్ ప్రారంభమవుతోంది. H&M యొక్క రెండవ డిజైన్ సహకారమైన మొదటి స్టెల్లా మెక్‌ కార్ట్ నీ H&M భాగస్వామ్యం నవంబర్ 2005లో ప్రారంభమైంది.
 
ఈ కొత్త స్టెల్లా మెక్‌కార్ట్‌నీ H&M కలెక్షన్ అంతకుముందు ఉన్న వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తుంది. ఇది సంస్థ యొక్క 25 సంవత్సరాల చరిత్రలోని ముఖ్యాంశాలను ప్రతిబింబిస్తూ, మెక్‌కార్ట్ నీ యొక్క నియమాలను బద్దలుకొట్టే దృక్పథాన్ని వివిధ రకాల దుస్తులు, యాక్సెసరీలలో పొందుపరిచింది.
 
ఈ కలెక్షన్ గతాన్ని, వర్తమానాన్ని ఏకం చేస్తుంది. ఇందులో ఓవర్‌ సైజ్డ్ షర్టింగ్, విశాలమైన ట్రెంచ్ కోట్లు, మెక్‌కార్ట్ నీ యొక్క తొలి ఆర్కైవ్‌లోని ఆభరణాల ప్రింట్లు, స్లోగన్ టాప్స్ వంటి ఉల్లాసభరితమైన ఐకానిక్ హిట్‌లతో మిళితం చేస్తుంది. ఈ కలెక్షన్‌ను నేను నా ఫ్యాషన్ చరిత్రలోని ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణంగా భావిస్తున్నాను. ఇది ప్రస్తుత క్లాసిక్స్, ఫ్యాషన్‌లో నా తొలి అడుగులను నాకు గుర్తుచేస్తుంది. నా స్పెషల్ స్టైల్ ప్రదర్శించే నా పాత ఇష్టమైన వాటి యొక్క నిజమైన మిశ్రమం. ఇది ఉల్లాసభరితంగా, శక్తివంతంగా, మెరిసేలా, ఆనందంగా, సున్నితంగా ఉంటుంది.
 
ఈ కలెక్షన్‌లోని ఇతర ముఖ్యమైన వస్తువులలో మెడ వద్ద మెక్‌కార్ట్ నీ యొక్క ప్రత్యేక ఫలబెల్లా చైన్‌తో కూడిన రిబ్ నిట్టెడ్ డ్రెస్సులు మరియు టాప్స్, అలాగే ముడుచుకుని ఉండే కేప్ లాంటి స్లీవ్‌తో కూడిన పొడవాటి తెల్లటి గౌను ఉన్నాయి. ఇది వస్త్రాన్ని గుండ్రంగా విస్తరిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. మెరిసే పార్టీవేర్, సెపరేట్స్, డెనిమ్స్‌తో పాటు, బోల్డ్ ఆర్కైవల్ చెర్రీ-ప్రింట్‌లో మెష్ డ్రెస్సులు, టాప్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. రాక్ రాయల్టీ అని రాసి ఉన్న స్టడ్స్‌‌తో అలంకరించబడిన తెల్లటి మినీ టీ, గతాన్ని గుర్తుచేసే అదనపు అనుభూతిని అందిస్తుంది.
 
మరోవైపు యాక్సెసరీల రేంజ్ బలంగా ఉంది. బ్యాగులు అధికంగా ఉన్నాయి. చిన్న, బ్రాండెడ్ షోల్డర్ బ్యాగులు, పెద్ద టోట్స్, చైన్-డీటైల్ స్ట్రాప్‌తో కూడిన కాలాతీత చాక్లెట్-టోన్డ్ బ్యాగ్‌తో సహా ఎంచుకోవడానికి ఆరు స్టైల్స్ ఉంటాయి. ఈ కలెక్షన్‌లో ఫలబెల్లా చైన్‌ను పొందుపరిచిన అనేక వస్తువులలో ఇది ఒకటి. వీటిలో వివిధ రంగులలో రీసైకిల్ చేసిన లోహంతో రూపొందించిన నెక్లెస్‌లు, చెవిపోగులు, ముందు భాగంలో చైన్ డిటైలింగ్‌తో ఉన్న లోఫర్‌లు ఉన్నాయి.
 
ఈ కలెక్షన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం, మెటీరియల్స్‌ ను ఉపయోగించడంలో రీ-సైకిల్ చేసిన పదార్థాలకు, ఆర్గానిక్ కాటన్‌లకు, RWS ప్రమాణానికి సర్టిఫై చేయబడిన ఉన్నికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. అలాగే, కోటింగ్ మెటీరియల్స్ కోసం పారిశ్రామిక మొక్కజొన్న మరియు రీసైకిల్ చేసిన కూరగాయల నూనె వంటి ఫీడ్‌స్టాక్‌ను వినూత్నంగా ఉపయోగించడం కూడా దీనిలో భాగం. ఫ్యాషన్ విషయంలో స్టెల్లాకు ఎల్లప్పుడూ ఒక సాహసోపేతమైన ఆలోచన ఉంది, ఈ కలెక్షన్, రూల్స్ ని బ్రేక్ చేసే యువతి నుండి కాలాతీతమైన డిజైన్‌కు మాస్టర్‌గా ఆమె ప్రయాణాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఈ కలెక్షన్‌ లోని ప్రతి ఒక్క వస్త్రం ఆకర్షణీయంగా ఉండి, ఒక ప్రత్యేకమైన సాహసోపేతమైన కథను చెబుతుంది - యాన్-సోఫీ జోహన్సన్.

అక్కడ యువతీయువకులు ప్రేమిస్తే.. రూ.12వేల ఆర్థిక సాయం..

అక్కడ యువతీయువకులు ప్రేమిస్తే.. రూ.12వేల ఆర్థిక సాయం..జపాన్‌లో చాలమంది యువత పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం లేదు. చేసుకున్నా పిల్లలు కనేందుకు ఆసక్తి చూపించడం లేదు. దీంతో ఆ దేశలో జననాల రేటు రోజురోజుకి పడిపోతోంది. యువత పెళ్లిళ్లపై ఆసక్తి చూపించకపోవడంతో జననాల రేటు దారుణంగా పడిపోయినట్లు జపాన్ ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ క్రమంలోనే ఆ దేశంలోని కోచి ప్రిఫెక్చర్‌ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

తమిళనాడులో ప్రశాంతంగా పోలింగ్.. ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న నూతన వధూవరులు

తమిళనాడులో ప్రశాంతంగా పోలింగ్.. ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న నూతన వధూవరులుతమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో నూతన వధూవరులు ఓటు వేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. చెన్నైలో, ఒక నూతన వధూవరుల జంట సాంప్రదాయ వివాహ వస్త్రధారణలో పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. దీంతో బూత్‌లో ఉన్న అధికారులు, ఓటర్లు ఇద్దరి దృష్టి వారిపై పడింది. ఈ క్షణాన్ని 'ఎక్స్' ప్లాట్‌ఫామ్‌లో భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) పంచుకుంది. ప్రజాస్వామ్య పండుగను జరుపుకుంటూ, చెన్నైలో ఒక నూతన వధూవరుల జంట కలిసి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది.

మహిళా బిల్లుకు మద్దతు తెలుపడం పులి మీద స్వారీ చేయడమే : సీపీఐ నారాయణ

మహిళా బిల్లుకు మద్దతు తెలుపడం పులి మీద స్వారీ చేయడమే : సీపీఐ నారాయణనియోజకవర్గాల పునర్విభజన వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అపారనష్టం కలుగుతుందని సీపీఐ సీనియర్ నేత నారాయణ ఆరోపించారు. ఈ విషయం తెలిసి కూడా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌లు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి మద్దతు ఇస్తూ పులిమీద స్వారీ చేస్తున్నారని ఆయన అన్నారు.

MAGA AI క్వీన్‌తో వేలాదిమంది అమెరికన్లను పూర్తి మూర్ఖులుగా చేసి కోట్లు గడించిన భారతీయ వైద్య విద్యార్థి

MAGA AI క్వీన్‌తో వేలాదిమంది అమెరికన్లను పూర్తి మూర్ఖులుగా చేసి కోట్లు గడించిన భారతీయ వైద్య విద్యార్థిఇప్పుడు AI అంటే అంతా వణికిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా టెక్కీలు. ఇది ఎక్కడ తమ ఉద్యోగాలను ఊడగొడుతుందోనని. ఐతే అగే AI టూల్ తో కోట్లు గడించాడు. ఒక భారతీయ విద్యార్థి జనరేటివ్ AIని ఉపయోగించి మిలియన్ల కొద్దీ డబ్బు సంపాదించాడు. వేలాది మంది అమెరికన్లను పూర్తి మూర్ఖులుగా చేయడంతో పాటు మిలియన్లకొద్దీ డబ్బు చేసుకున్నాడు. అతడు ఏం చేసాడంటే... గూగుల్ జెమిని, గ్రోక్ AI సహాయంతో ఎమిలీ హార్ట్ అనే నకిలీ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ను సృష్టించాడు. అమెరికా వ్యాప్తంగా ఉన్న MAGA(మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్) మద్దతుదారుల నుండి నిధులు సేకరించిన సామ్(ఇది అసలు పేరు కాదు) కథను తెలుసుకోండి.

మహిళలకు చట్టసభల్లో అవకాశం ఇవ్వకుంటే ఎలా? వెంకయ్య నాయడు

మహిళలకు చట్టసభల్లో అవకాశం ఇవ్వకుంటే ఎలా? వెంకయ్య నాయడుచట్ట సభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే బిల్లుకు ఆమోదం తెలుపకుండా లోక్‌సభలో అడ్డుకోవడంపై మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు స్పందించారు. మహిళలకు చట్టసభల్లో అవకాశం ఇవ్వకుంటే ఎలా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇవాళ కాకపోతే, రేపైనా ఈ బిల్లు అమల్లోకి వస్తుందన్నారు.

Allu Arjun's new House: అంబానీ తరహాలో అల్లు అర్జున్ నూతన ఇల్లు ?

Allu Arjun's new House: అంబానీ తరహాలో అల్లు అర్జున్ నూతన ఇల్లు ?ప్రస్తుతం ఫిలింనగర్ లో అల్లు అర్జున్ ఇంటి గురించి హాట్ టాపిక్ గా మారింది. రాకా సినిమాలో ఆయన నటిస్తున్నారు. సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రం హాలీవుడ్ స్థాయిలో వుండబోతోందని చిత్ర దర్శకుడు అట్లీ విడుదల చేసిన పలు ప్రచారాలను బట్టి తెలుస్తోంది. తాజాగా అల్లు అర్జున్ కొత్త ఇల్లు కట్టబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఆ ఇల్లు పూర్తి కావచ్చిందని అంటున్నారు.

Trivikram: వెంకటేష్ పై సాంగ్ చిత్రీకరణంలో ఆదర్శ కుటుంబం

Trivikram: వెంకటేష్ పై సాంగ్ చిత్రీకరణంలో ఆదర్శ కుటుంబంవిక్టరీ వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో సినిమా రూపొందుతోన్న విషయం తెలిసిందే. ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నం: 47 – ఏకే 47 పేరు తో వున్న ఈ చిత్రం వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్‌ల రీయూనియన్‌ను సూచిస్తోంది. తాజా సమాచారం మేరకు అన్నపూర్ణ ఏడెకాల స్టూడియోలో వేసిన సెట్లో వెంకటేష్, శ్రీనిథి పై ఓ సాంగ్ చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. దీనికి శేఖర్ మాస్టర్ డాన్స్ డైరెక్టర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

Shruti Haasan: పెద్ది ఐటెం సాంగ్ కోసం ఇంత రచ్చ చేయాలా !

Shruti Haasan: పెద్ది ఐటెం సాంగ్ కోసం ఇంత రచ్చ చేయాలా !మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ నుంచి పలు వార్తలు వినిపిస్తూనే వున్నాయి. అలా షూటింగ్ ముగింపు ఇంకా 6 రోజులుందని స్వయంగా రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. ఇక పెద్ది సరసన ఐటెంసాంగ్ కోసం పలువురు పేర్లు వున్నాయంటూ నలుగురు హీరోయిన్ల పేర్లను సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. ఇక నిన్న రాత్రి ఈ సినిమాలో ఐటెం సాంగ్ కోసం శ్రుతి హాసన్ ను ఖరారు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

Teja Sajja: వాలా Ⅱ వంటివి తెలుగులో మరిన్ని కావాలి : హీరో తేజ సజ్జా

Teja Sajja: వాలా Ⅱ వంటివి తెలుగులో మరిన్ని కావాలి : హీరో తేజ సజ్జాసాహు గారపాటి తన 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై, విపిన్ దాస్, హారిస్ దేశం, P.B. అనిష్, ఆదర్శ్ నారాయణ్, ఐకాన్ స్టూడియోస్‌తో కలిసి నిర్మించిన ఈ చిత్రం మలయాళంలో ఇప్పటికే 200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో భారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ‘వాలా 2’ తెలుగులో నెల 24న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. సూపర్ హీరో తేజసజ్జా, డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని ముఖ్య అతిధులుగా హాజరైన ఈ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా జరిగింది.

Mrunal Thakur : ఐటెం సాంగ్ లో మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే:

Mrunal Thakur : ఐటెం సాంగ్ లో మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే:మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే గా బాలీవుడ్ సినిమాలో పోటీపడి నటిస్తున్నారు. వరుణ్ ధావన్ రొమాంటిక్ కామెడీలో హాటెస్ట్ లుక్స్‌ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. మే 22, 2026న విడుదల కానున్న డేవిడ్ ధావన్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై'లో, వరుణ్ ధావన్‌తో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్ మరియు పూజా హెగ్డే గ్లామరస్ డ్యాన్స్ నంబర్లలో నటిస్తున్నారు.
