విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ మొదటి స్టోర్ ప్రారంభం

ఈ ఏప్రిల్లో, విశాఖపట్నం ఒక సరికొత్త వాణిజ్య విభాగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. నగరంలోని ఇనార్బిట్ మాల్ లోని అప్పర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఈ స్టోర్ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇటీవల ప్రారంభమైన స్టోర్ ద్వారా ఈ బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి అధికారికంగా ప్రవేశించింది. తద్వారా, నిరంతరం మారుతున్న, డిజైన్-ఆధారిత అభిరుచులచే ప్రభావితమైన మార్కెట్కు, తనదైన ప్రత్యేక శైలి సున్నితమైన, సందర్భోచిత దుస్తులు, ఆధునిక స్త్రీత్వపు ప్రపంచాన్ని తీసుకువస్తోంది.
ఈ స్టోర్ ఆధునిక, స్ట్రీమ్లైన్డ్ లేఅవుట్తో రూపొందించబడింది, ఇది వినియోగదారులకు పూర్తి స్పష్టత, సౌలభ్యాన్ని అందించే రీతిలో ఉంటుంది. దీనిలో, ఆధునిక, విభిన్న మైన ఫ్యాషన్ అభిరుచులు కలిగిన వినియోగదారుల కోసం ఎటువంటి ఆర్భాటం లేకుండా, ఏ సందర్భానికైనా చక్కగా సరిపోయే రీతిలో ఆకర్షనీయమైన వస్త్రాలు ఒకచోట చేర్చబడ్డాయి. ఈ ప్రాంగణం ఇబ్బంది లేకుండా కలెక్షన్లను వీక్షించటానికి, తమ నిర్ణయాలు ఎవరో నిర్దేశించినట్లు కాకుండా సహజంగా అనిపించేలా తీసుకోవటానికి, సులభమైన రీతిలో స్టోర్లో తిరగ గలిగే రీతిలో రూపొందించబడింది.
ఈ కొత్త స్టోర్ ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని న్యూ వేవ్ పేరిట ఒక కలెక్షన్ తీసుకు వచ్చారు. సౌకర్య వంతమైన సిల్హౌట్లు, మెరుగైన వేసవి డ్రెస్సింగ్ వేడుకలా ఈ కలెక్షన్ ఉంటుంది. అద్వితీయ క్షణాల ద్వారా సౌకర్యవంతంగా కదిలే ఆధునిక మహిళ కోసం రూపొందించబడిన ప్రత్యేక కలెక్షన్ ఇది. ఫ్లూయిడ్ షేప్స్, మృదువైన కుట్టుపని, సొగసైనవిగా ఉండటంతో పాటు సులభంగా అనిపించే ఉన్నతమైన డీటెయిల్స్ను ఒకచోట చేర్చుతుంది. మండుటెండలలో ఆహ్లాదకరమైన అనుభవాలను అందించే బీచ్ హాలీడేల నుండి తీరికైన బ్రంచ్లు, సన్నిహిత అనుభూతులను అందించే సాయంత్రం సోయిరీల వరకు, ఈ కలెక్షన్ వైవిధ్యమైన వార్డ్రోబ్ను అందిస్తుంది. తేలికపాటి వస్త్రాలు, ఫెమినైన్ రంగులు, ఆత్మవిశ్వాసం, నిరాడంబరమైన అధునాతనతను ప్రతిబింబించే కాలాతీతమైన కట్లతో కూడిన వైవిధ్యమైన వార్డ్రోబ్ను అందిస్తుంది.
స్టోర్ లోపల అనుభవం అత్యుత్తమంగా ఉండేలా రూపొందించబడింది, సౌకర్యం, పరిగణించబడే సేవల పై ఆధికంగా దృష్టి పెడుతుంది. ఇది ఫరెవర్ న్యూ యొక్క విస్తృత శ్రేణి కస్టమర్ ఆఫర్లకు విస్తరిస్తోంది. అల్లూర్ లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్ సభ్యులకు రివార్డ్ల యొక్క ప్రత్యేకమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను, కలెక్షన్లను ముందుగా పొందే అవకాశం, క్యూరేటెడ్ అనుభవాలను పరిచయం చేస్తుంది. ఈ అనుభవాలను సంపూర్ణం చేస్తూ, హోమ్ షాపింగ్ సేవ, కస్టమర్లు వర్చువల్గా వ్యక్తిగత స్టైల్ కన్సల్టెంట్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి, ట్రయల్ కోసం ఇంట్లో ఎంపికలను స్వీకరించడానికి, వారి స్వంత స్థలంలో కొనుగోలు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.
వైజాగ్లో మొట్టమొదటి ఫరెవర్ స్టోర్గా, ఈ ప్రారంభం నగరంలోని కస్టమర్లకు కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. భారతదేశంలో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించుకుంటూ, ఈ బ్రాండ్ తమ కలెక్షన్లు, సేవలను ప్రత్యేక రిటైల్ వాతావరణంలోకి తీసుకువస్తుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవంపై ఫరెవర్ న్యూ కంట్రీ డైరెక్టర్ - ఇండియా షిఫాలీ సింగ్ మాట్లాడుతూ, నగరంలో మా మొదటి స్టోర్తో విశాఖపట్నంకు ఫరెవర్ న్యూను పరిచయం చేయడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ ప్రారంభం, మా డిజైన్ ఫిలాసఫీని, కస్టమర్ అనుభవాన్ని నూతన తరపు వినియోగదారులకు చేరువ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది, అదే సమయంలో మా కార్యకలాపాలను భారతదేశం విస్తరించడం కొనసాగిస్తుంది అని అన్నారు.