విశాఖపట్నంలో తమ నూతన స్టోర్ను ప్రారంభించిన ఫరెవర్ న్యూ
విశాఖపట్నం: ఆధునిక స్త్రీత్వానికి ప్రసిద్ధి చెందిన గ్లోబల్ అకేషన్ వేర్ బ్రాండ్ అయిన ఫరెవర్ న్యూ, విశాఖపట్నంలోని ఇనార్బిట్ మాల్ అప్పర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో తమ మొదటి స్టోర్ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఈ ప్రారంభోత్సవం, బ్రాండ్ యొక్క భారతదేశ వాణిజ్య విస్తరణ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ నగరానికి బ్రాండ్తో ఉన్న చిరకాల అనుబంధం దీనికి ఒక అర్థవంతమైన రూపాన్ని ఇచ్చింది.
విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ తమ స్టోర్ను ప్రారంభించడానికి చాలా కాలం ముందే, ఈ నగరం బ్రాండ్ యొక్క అత్యంత చురుకైన ఆన్లైన్ కమ్యూనిటీలలో ఒకటిగా ఆవిర్భవించింది. ఇక్కడి కస్టమర్లు అన్ని కాలాల్లోనూ క్రమం తప్పకుండా షాపింగ్ చేస్తూ, సహజసిద్ధంగా బ్రాండ్తో అనుబంధం పెంచుకుంటూ, కాలక్రమేణా తిరిగి వస్తూ, బ్రాండ్తో నిరంతరం అనుసంధానమై ఉన్నారు. భారతదేశవ్యాప్తంగా తమ భౌతిక రిటైల్ కార్యకలాపాలను ఫరెవర్ న్యూ విస్తృతం చేసుకుంటున్న తరుణంలో ఈ బలమైన, నిరంతర సంబంధమే విశాఖపట్నాన్ని ఒక సహజమైన ఎంపికగా చేసింది.
అంతేకాకుండా ఈ నగరానికి, బ్రాండ్ యొక్క డిజైన్ తత్వానికి మధ్య ఒక సహజమైన సమన్వయము కూడా ఉంది. ఫరెవర్ న్యూ యొక్క సౌకర్యవంతమైన సిల్హౌట్లు, స్త్రీల మనసుకు నచ్చే అంశాలు, వైవిధ్యమైన సందర్భాలకు సరిపోయేలా ధరించే వస్త్రాలు తీరప్రాంత జీవనశైలితో సజావుగా కలిసిపోతాయి. సౌలభ్యం, గాలి ప్రసరణ కోసం రూపొందించిన కాటన్, లినెన్ వంటి తేలికపాటి వస్త్రాలు నగర జీవనశైలికి, వాతావరణానికి ప్రత్యేకంగా సరిపోతాయి.
ఫరెవర్ న్యూ యొక్క ఆధునిక, ఆహ్వానించదగిన, సహజమైన రిటైల్ తత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఈ స్టోర్ను ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించారు. దీని క్రమబద్ధమైన లేఅవుట్ సులభంగా కొత్త వస్తువులను కనుగొనడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, అదే సమయంలో ఎంపిక చేసిన కలెక్షన్లు వినియోగదారులను ఉన్నతమైన రోజువారీ దుస్తులు, కార్యాలయానికి సరిపోయే టైలరింగ్, ప్రత్యేక సందర్భాలకు సరిపోయే దుస్తులు, పగటి నుండి రాత్రికి మారే దుస్తుల వైపు సహజంగా నడిపిస్తాయి. శిక్షణ పొందిన స్టైల్ కన్సల్టెంట్లు వ్యక్తిగత సహాయాన్ని అందించడానికి అందుబాటులో ఉంటారు, వినియోగదారులు వారి వ్యక్తిగత శైలికి సరిపోయే రూపాలను కనుగొనడంలో సహాయపడతారు.
ఈ బ్రాండ్ యొక్క డిజైన్ తత్వం సమ్మిళితత్వంలో మిళితమైపోయింది. వివిధ రకాల శరీర ఆకృతులు , జీవనశైలులకు అనుగుణంగా ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించిన సిల్హౌట్లు అధునాతనత, సౌకర్యం, ధరించడానికి అనుకూలతను సమాన స్థాయిలో మిళితం చేస్తాయి.
ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం విశాఖపట్నం యొక్క ఫ్యాషన్, మీడియా వర్గాలను స్వాగతించింది. ఈ సాయంత్రం బ్రాండ్ యొక్క ఆత్మీయత, సొగసును ప్రతిబింబించింది. అతిథులకు ఫరెవర్ న్యూ వారి సరికొత్త కలెక్షన్ అయిన ది సమ్మర్ ప్యాసేజ్ను కూడా పరిచయం చేశారు. ఇందులో సొగసైన వేసవి దుస్తుల కోసం రూపొందించిన, శరీరానికి హాయినిచ్చే సిల్హౌట్లు, తేలికపాటి ఫ్యాబ్రిక్లు, స్త్రీల మనసుకు నచ్చే రంగులు మరియు కాలాతీతమైన కట్లు ఉన్నాయి.
ఈ సాయంత్రం, ది అల్లూర్ లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్ మరియు బ్రాండ్ యొక్క హోమ్ షాపింగ్ సర్వీస్ ద్వారా ఫరెవర్ న్యూ యొక్క విస్తరించిన బ్రాండ్ అనుభవాన్ని వినియోగదారులకు మరింత దగ్గరగా చూసే అవకాశాన్ని అందించింది. ఈ ప్రారంభోత్సవంపై ఫరెవర్ న్యూ ఇండియా కంట్రీ డైరెక్టర్ షిఫాలీ సింగ్ మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నం కొంతకాలంగా మా పరిశీలనలో ఉంది. ఇది కేవలం ఒక ఆశాజనకమైన మార్కెట్గా మాత్రమే కాకుండా, ఇక్కడి వినియోగదారులు ఇప్పటికే ఫరెవర్ న్యూతో బలమైన, నిజమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్న నగరంగా కూడా ఉంది.
గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా మా ఆన్లైన్ కార్యకలాపాల ద్వారా ఇక్కడ అత్యంత చురుకైన, విశ్వసనీయమైన వినియోగదారుల సమూహం ఏర్పడటాన్ని మేము చూశాము. అందువల్ల ఈ నగరంలో మా మొదటి స్టోర్ను తెరవడం వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో అర్థవంతంగా అనిపించింది. మేము భారతదేశం అంతటా మా రిటైల్ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తూనే, బ్రాండ్ ఇప్పటికే వినియోగదారులతో బలంగా అనుసంధానమై ఉన్న మార్కెట్లపై దృష్టి సారిస్తున్నాము. విశాఖపట్నం ఆ విధానానికి ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ. ఇక్కడ మా కార్యకలాపాలను మరింతగా పెంచుకోవడానికి మరియు ఫరెవర్ న్యూ నుండి వినియోగదారులు ఆశించే ఆత్మీయమైన, ఉన్నతమైన, ప్రభావవంతమైన ఇన్-స్టోర్ అనుభవాన్ని వారికి అందించడానికి మేము సంతోషంగా ఉన్నాము అని అన్నారు.
తమిళనాడుకు చెందిన ఆ కాషాయ పార్టీ నాయకుడు కె. అన్నామలై సోమవారం నాడు తన వైఖరిని రెండు రోజుల్లో స్పష్టం చేస్తానని తెలిపారు. తాను కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించవచ్చని వస్తున్న ఊహాగానాల గురించి విలేకరులు ప్రశ్నించగా, ఢిల్లీకి బయలుదేరే ముందు విమానాశ్రయంలో అన్నామలై మాట్లాడుతూ, రెండు రోజుల్లో దీనికి సంబంధించిన సమాధానాలు ఇస్తానని, తన వైఖరిని స్పష్టం చేస్తానని చెప్పారు.
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు, శాంతిభద్రతల ఆందోళనలను కారణంగా చూపుతూ, మంగళవారం జరగాల్సిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన సమావేశానికి హైదరాబాద్ పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. దీనిపై జనసేన నాయకులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ విస్తరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా, గచ్చిబౌలిలో ఒక బహిరంగ సభను నిర్వహించాలని జనసేన తెలంగాణ నాయకులు ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం పార్టీ శ్రేణులు ఏర్పాట్లు కూడా ప్రారంభించాయి. అయితే, ఇప్పటివరకు సభ నిర్వహణకు అవసరమైన అనుమతి లభించలేదని వార్తలు వెలువడుతున్నాయి.
తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలను ఇప్పటికే గెలుచుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, దక్షిణ భారతదేశంలో నెమ్మదిగా అధికారాన్ని తిరిగి పొందుతోంది. తమిళనాడులో టీవీకేతో ఇటీవలి పొత్తు, కేరళలో అద్భుతంగా అధికారంలోకి రావడం వంటివి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్తిస్థాయిలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చాయి. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్పై దృష్టి సారించినట్లు కనిపిస్తోంది. వారు తమ ప్రాంతీయ అధ్యక్షురాలు షర్మిలకు సరైన రీతిలో మంచి ప్రతిఫలాన్ని అందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున కర్ణాటక రాష్ట్రం నుండి రాజ్యసభకు షర్మిల నామినేషన్ ఖరారైనట్లు ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులలో ఒకరైన మల్లికార్జున ఖర్గే ధృవీకరించారు.
ద్వివార్షిక, ఉప ఎన్నికలతో సహా 27 రాజ్యసభ స్థానాలకు, అలాగే 3 రాష్ట్రాల శాసన మండళ్లకు జరిగే ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ సోమవారం ప్రారంభమైందని, ఈ మేరకు భారత ఎన్నికల సంఘం అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిందని తెలిపారు. పోటీ అనివార్యమైతే, జూన్ 18న ఉదయం 8 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుందని, ఆ తర్వాత సాయంత్రం 5 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతామని భారత ఎన్నికల సంఘం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఎన్నికల కార్యక్రమానికి సంబంధించి కమిషన్ నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసింది.
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సీఎం అయిన తర్వాత ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రజలనుద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆయన మాటల్లోనే... నన్ను ఎంజీఆర్ గారితో పోల్చవద్దు. ఎంజీఆర్ ఎంజీఆరే. అలాగే విజయ్ విజయే. తమిళనాడుకి ముఖ్యమంత్రులు అయినవారిలో ఎంజీఆర్... అలా పరంపరగా నేను కూడా వుండటం ఆనందంగా వుంది. టీవీకె పార్టీకీ విజయం ఇచ్చారు. ఇంకాస్త ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా బాగుండేది. ఫర్వాలేదు భవిష్యత్తులో ఆ బలం కూడా ఇస్తారన్న విశ్వాసం వుంది. ఓ స్థానానికి వెళ్లినవారిని చూసి కొంతమంది ప్రత్యేకించి విమర్శిస్తూనే వుంటారు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా విమర్శిస్తున్నారు. వాళ్లందరినీ నేను కోరేది ఒక్కటే.
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు.
ప్రముఖ గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’ జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. భైరవి ఆర్థ్యా కథానాయికగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకత్వం వహించగా, తాటి బాలకృష్ణ నిర్మిస్తున్నారు. తథాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మించిన ఈ మూవీని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేయనుంది.
సకుటుంబ కథా చిత్రాలతో తెలుగు తెరకు మిరుమిట్లు గొలిపే విజయాలు అందించిన దిగ్దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి ప్రస్తుతం తన 43వ సినిమా "వేదవ్యాస్" రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాత కె . అచ్చిరెడ్డి సమర్పణలో నూతన నిర్మాత కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డి తన సాయి ప్రగతి ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో పిడుగు విశ్వనాథ్ హీరోగా అరంగేట్రం చేస్తుండగా...కొరియన్ నటి జూన్ హ్యూంజీ, మంగోలియన్ నటుడు షరన్ బోల్డ్ సెగ్మెంట్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమవుతున్నారు.