భారతీయ మేకప్ ఆర్టిస్టులకు దుబాయ్లో శిక్షణ పొందే అవకాశం, ఎలాగంటే?
మేకప్ పట్ల అభిరుచిని కొనసాగించడం నుండి అంతర్జాతీయ వేదికపై నేర్చుకోవడం వరకు, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న వర్ధమాన కళాకారులకు ఇప్పుడు తమ నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరుచుకునేందుకు అవకాశం లభించింది.
హైదరాబాద్: మేకప్ కళను తమ స్వస్థలాలకే పరిమితం చేయకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని కలలు కంటున్న కళాకారులకు ఇప్పుడు ఓ అవకాశం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫరెవర్52 సంస్థ తమ 'అకడమిక్ బై ఫరెవర్52' ద్వారా, దేశవ్యాప్త మేకప్ టాలెంట్ పోటీని ప్రారంభించింది. ఈ పోటీలో గెలిచిన ఒక విజేతకు దుబాయ్ కి ప్రయాణించి, ఒక అంతర్జాతీయ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ వద్ద శిక్షణ పొంది, ప్రఖ్యాత భారతీయ మేకప్ శిక్షకురాలు భూమిక బహల్ వద్ద నేర్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
'అకడమిక్ బై ఫరెవర్52 దుబాయ్ టూర్' పోటీలో భారతదేశం నలుమూలల నుండి మేకప్ ఆర్టిస్టులు, విద్యార్థులు, ప్రారంభకులు, బ్యూటీ కంటెంట్ క్రియేటర్ల పాల్గొని తమ కళానైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఆహ్వానిస్తుంది. ఈ పోటీలో పాల్గొనేవారు కనీసం ఒక 'అకాడమిక్ బై ఫరెవర్52' ఉత్పత్తిని ఉపయోగించి ఒక ఒరిజినల్ మేకప్ లుక్ను సృష్టించి, ఒక ప్రొఫెషనల్ మేకప్ చిట్కాను పంచుకోవాలి. వచ్చిన దరఖాస్తుల నుంచి నలుగురు సెమీ-ఫైనలిస్టులను ఎంపిక చేస్తారు, వారిలో నుండి ఒకరిని తుది విజేతగా ఎంచుకుంటారు. ఈ విజేతకు భూమిక బహల్ , ఫరెవర్52తో కలిసి మూడు రోజుల దుబాయ్ అనుభవాలు పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. శిక్షణ పూర్తి చేసిన తర్వాత సర్టిఫికేషన్ కూడా పొందుతారు. మిగిలిన ముగ్గురు సెమీ-ఫైనలిస్టులకు 'అకాడమిక్ బై ఫరెవర్52 సిరీస్ వానిటీ'తో పాటు, ఢిల్లీలోని భూమిక బహల్ అకాడమీలో ఒక రోజు నేర్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
చిన్న నగరాల్లోని వర్ధమాన మేకప్ ఆర్టిస్టుల నుండి భారతదేశం నలుమూలల ఉన్న ఔత్సాహిక నిపుణుల వరకు, దుబాయ్లో అంతర్జాతీయ శిక్షణ , అనుభవాన్ని పొందేందుకు ఒక అవకాశాన్ని ఈ కార్యక్రమం కల్పిస్తుంది. ఇది కేవలం ఒక పోటీ కంటే ఎక్కువ. కళాకారులకు తమ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి, తమకు తెలిసిన విషయాలను పంచుకోవడానికి , వృత్తిపరమైన ఆశయాల వైపు ఒక అర్థవంతమైన అడుగు వేయడానికి ఇది ఒక వేదికను అందిస్తుంది.
మేకప్ ప్రతిభను గుర్తించి, ప్రోత్సహించడానికి ఫరెవర్52 చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలకు కొనసాగింపుగా ఈ కార్యక్రమం రూపొందించబడింది. కెబికెబి ద్వారా, ఈ బ్రాండ్ 500 మంది మేకప్ ఆర్టిస్టులకు మేకప్ వానిటీలను అందించింది, 100 మంది విజేతలకు నగదు బహుమతులు ప్రదానం చేసింది. ఒక ప్రత్యేక ముంబై షూట్ కోసం ఐదుగురు మహిళలను ఎంపిక చేసింది. కెబికెబి 3 కింద, ముగ్గురు విజేతలు రూ. 5 లక్షల నగదు బహుమతిని అందించింది. కాగా ఫైనలిస్టులు తమ నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి , అంతర్జాతీయ అభ్యాస అవకాశాలను పొందడానికి దుబాయ్కి తీసుకువెళ్ళింది.
అంతర్జాతీయ ఫ్యాషన్ వేదికపైకి వృత్తిపరమైన మేకప్ విద్యను తీసుకువచ్చిన, భూమిక బహల్ పాల్గొన్న 'అకాడమిక్ బై ఫరెవర్52 దుబాయ్ టూర్' లో భాగంగా ఈ పోటీ నిర్వహించబడుతోంది. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, భూమిక ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టర్లో బ్యాక్స్టేజ్ మేకప్ మాస్టర్క్లాస్ను నిర్వహించింది, ప్రొఫెషనల్ మేకప్ టెక్నిక్లపై దృష్టి సారించిన అకడమిక్ ఆర్టిస్ట్ ల్యాబ్లో పాల్గొంది.
మేకప్ విద్యార్థులు, ఔత్సాహికులు, వర్ధమాన కళాకారుల కోసం రూపొందించబడిన 'అకడమిక్ బై ఫరెవర్52', నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు , నేర్చుకోవడానికి, సాధన చేయడానికి, ఎదగడానికి అవకాశాలతో తదుపరి తరం మేకప్ నిపుణులకు మద్దతు ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రవేశాలు 25 డిసెంబర్ 2026న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (ఐఎస్టి) ముగుస్తాయి. ఆసక్తిగల వారు రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు, పోటీ మార్గదర్శకాల కోసం ఇన్స్టాగ్రామ్లో @academicbyforever52ని సందర్శించవచ్చు.