సోమవారం, 12 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. మహిళ
  3. ఫ్యాషన్
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 12 జనవరి 2026 (18:31 IST)

దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న గో కలర్స్, హైదరాబాద్‌ ఏఎస్ రావు నగర్‌లో కొత్త స్టోర్ ప్రారంభం

Niharika
హైదరాబాద్: మహిళల బాటమ్‌వేర్ విభాగంలో దేశంలోనే అగ్రగామిగా ఉన్న గో కలర్స్(Go Colors), దక్షిణ భారతదేశంలో తన కార్యకలాపాలను మరింత విస్తృతం చేసింది. దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రమైన ఏ.ఎస్. రావు నగర్‌లో 4,430 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో కూడిన తమ సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి నిహారిక కొణిదెల ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఈ స్టోర్‌ను ప్రారంభించారు.
 
హైదరాబాద్‌లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నివాస, వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో ఒకటైన డాక్టర్ ఏ.ఎస్. రావు నగర్‌లో ఈ స్టోర్ ఏర్పాటైంది. నగరంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించడానికి ఈ లొకేషన్ తమకు ఒక వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా ఉంటుందని సంస్థ తెలిపింది. ఫ్యాషన్ అనేది సౌకర్యవంతంగా, బహుముఖంగా, అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలన్న గో కలర్స్ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఈ స్టోర్ రూపుదిద్దుకుంది. ఇదొక వన్-స్టాప్ డెస్టినేషన్‌గా సేవలు అందించనుంది. ఇక్కడ మహిళల ఇండియన్, వెస్ట్రన్ వేర్‌తో పాటు పురుషుల దుస్తులు, బ్రాండ్ యొక్క ప్రత్యేకమైన బాటమ్‌వేర్ శ్రేణి లభిస్తుంది.
 
స్థానిక వినియోగదారుల అభిరుచులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంచుకున్నట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. రోజువారీ ఎథ్నిక్, వెస్ట్రన్ దుస్తులను ఇష్టపడే విభిన్న వర్గాల వినియోగదారులు ఇక్కడ ఉన్నారు. గో కలర్స్ అందించే విస్తృత శ్రేణి రంగులు, ఫిట్స్, ఫ్యాబ్రిక్‌లను ప్రదర్శించడానికి ఇది సరైన వేదిక. అన్ని వయసుల వారు, అన్ని సైజుల వారికి తగిన దుస్తులు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆఫీస్ పని, వినోదం, ప్రత్యేక శుభకార్యాలకు తగిన డిజైన్లు ఇక్కడ లభిస్తాయి.
 
వినియోగదారులకు మెరుగైన షాపింగ్ అనుభూతిని అందించేలా ఈ స్టోర్‌ను ఎంతో నైపుణ్యంతో తీర్చిదిద్దారు. ఆధునిక సౌందర్యం, సౌకర్యవంతమైన ప్లానింగ్‌తో ఇది రూపుదిద్దుకుంది. విశాలమైన లేఅవుట్ ఉండటం వల్ల కస్టమర్లు స్టోర్ అంతా సులభంగా కలియతిరుగుతూ ఉత్పత్తులను పరిశీలించవచ్చు. ఏయే ఉత్పత్తులు ఎక్కడ ఉన్నాయో సులభంగా తెలిసేలా ప్రత్యేక జోన్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఆకట్టుకునే డిస్‌ప్లేలు, సౌకర్యవంతమైన ట్రయల్ రూమ్స్, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సీటింగ్ ఏరియాలు ఏర్పాటు చేశారు. దీనివల్ల కస్టమర్లు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా షాపింగ్ ఆనందాన్ని పొందే వీలుంది.
 
ఈ సందర్భంగా గో ఫ్యాషన్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ సీఈఓ గౌతమ్ సారావోగి మాట్లాడుతూ.. మా ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ల విస్తరణలో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని ఏ.ఎస్. రావు నగర్‌లో ఈ కొత్త స్టోర్‌ను ప్రారంభించడం మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ రిటైల్ స్పేస్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, మా పూర్తి స్థాయి ఉత్పత్తులను, విస్తృత శ్రేణి కలెక్షన్స్ ను ఒకే చోట ప్రదర్శించే అవకాశం లభించింది. ఇది గో కలర్స్‌లో ప్రతి షాపింగ్ అనుభవాన్ని సౌకర్యవంతంగా, గుర్తుండిపోయేలా చేస్తుంది, అని పేర్కొన్నారు.
 
కేవలం ట్రెండ్స్‌కే పరిమితం కాకుండా.. ఆధునిక మహిళలు కోరుకునే ఫిట్, ఫ్యాబ్రిక్, నాణ్యతను అందించడానికి గో కలర్స్ ఎప్పుడూ కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో నటి నిహారిక కొణిదెల పాల్గొనడం.. స్టైల్, సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యమిచ్చే వినియోగదారులకు బ్రాండ్‌ను మరింత చేరువ చేసిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 825కి పైగా స్టోర్లను నిర్వహిస్తున్న గో కలర్స్, ఒక్క హైదరాబాద్‌లోనే 65కి పైగా స్టోర్లను కలిగి ఉంది. ఇటీవల చెన్నైలోనూ మూడు ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్లను ప్రారంభించింది. భవిష్యత్తులోనూ కస్టమర్లకు మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించేందుకు ఇలాంటి లార్జ్-ఫార్మాట్ స్టోర్ల ఏర్పాటుపై దృష్టి సారించనున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది.

పబ్‌లో పనిచేసే ఫాతిమాను మాట్లాడట్లేదని చంపేశాడు..

పబ్‌లో పనిచేసే ఫాతిమాను మాట్లాడట్లేదని చంపేశాడు..పబ్‌లో పనిచేసే ఫాతిమా అనే మహిళను, ఆమె తనతో మాట్లాడటం మానేసిందనే కారణంతో ఆదివారం రాత్రి బోరబండలో ఆమె స్నేహితుడు హత్య చేశాడు. బంజారా హిల్స్‌లోని ఒక పబ్‌లో పనిచేస్తున్నప్పుడు వారిద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడింది. అయితే, అతను ఆ ఉద్యోగాన్ని మానేసి, తర్వాత మరో పబ్‌లో చేరాడు.

కోడిగుడ్డు కూర దగ్గర భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ, ఉరి వేసుకుని భర్త ఆత్మహత్య

కోడిగుడ్డు కూర దగ్గర భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ, ఉరి వేసుకుని భర్త ఆత్మహత్యఇటీవలి కాలంలో చిన్నచిన్న గొడవలకే భార్యాభర్తలు ప్రాణాలు తీసుకునేవరకూ వెళ్లిపోతున్నారు. చాలా చిన్నగొడవలు. అంతదానికే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. అలాంటి ఘటన మరొకటి జరిగింది. భార్య కోడిగుడ్డు కూర వండలేదన్న కోపంతో భర్త ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసాడు. అంతేకాదు.. తనే ఆ కూర వండుకుని తినబోతున్న తరుణంలో భార్య అతడిపై మరోసారి గొడవకు దిగింది. మాటామాటా పెరిగింది. దాంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన భర్త ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బందాలో 28 ఏళ్ల శుభమ్ అనే పేరు గల వ్యక్తి పెయింటింగ్ పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు.

ఇప్పుడు వెనెజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిని నేనే: ట్రంప్ సంచలన పోస్ట్

ఇప్పుడు వెనెజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిని నేనే: ట్రంప్ సంచలన పోస్ట్అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రపంచ దేశాలకు రోజుకో ఆశ్చర్యకర విషయాన్ని చెపుతున్నాడు. వెనెజులా అధ్యక్షుడు మదురోను అదుపులోకి తీసుకున్న ట్రంప్ తిన్నగా ఇప్పుడు మరో షాకింగ్ పోస్ట్ పెట్టాడు. వెనిజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిని నేనే అంటూ ట్రూత్ సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. జనవరి 2026 నుంచి బాధ్యతలు అని ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు. అందులోనే ఆయన పేర్కొంటూ.. వెనిజులా దేశంలో సురక్షితమైన అధికార మార్పిడి జరిగే వరకూ ఆ దేశ అధ్యక్షుడిని నేనే అంటూ వెల్లడించారు.

షిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న నారా లోకేష్, బ్రాహ్మణి దంపతులు

షిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న నారా లోకేష్, బ్రాహ్మణి దంపతులుఐటీ, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఆశీస్సుల కోసం సోమవారం షిర్డీని సందర్శించారు. ఆయన వెంట ఆయన భార్య నారా బ్రాహ్మణి కూడా ఉన్నారు. ఈ దంపతులు ఆదివారం రాత్రి షిర్డీకి చేరుకున్నారు. అక్కడ సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగే కాకడ హారతిలో పాల్గొని, ఆ తర్వాత ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. లోకేష్, బ్రాహ్మణి ఆలయ అర్చకుల నుండి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ఆలయ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికారు. తమ ప్రార్థనల సమయంలో, ఈ దంపతులు ప్రజలకు శాంతి, శ్రేయస్సు కలగాలని ఆకాంక్షించారు. వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి, పురోగతి కోసం కూడా ప్రార్థించారు.

లైంగిక దాడికి ఒప్పుకోలేదని టెక్కీని చంపేశాడు.. నిప్పంటించి హత్య చేశాడు..

లైంగిక దాడికి ఒప్పుకోలేదని టెక్కీని చంపేశాడు.. నిప్పంటించి హత్య చేశాడు..బెంగళూరులో జరిగిన ఒక షాకింగ్ ఘటన కలకలం రేపుతోంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఊపిరాడక మరణించాడని గతంలో భావించిన 34 ఏళ్ల టెక్నీషియన్‌ను ఒక యువకుడు హత్య చేశాడని అధికారులు తెలిపారు. ఆ మహిళ రామూర్తి నగర్‌లో తన లివ్-ఇన్ భాగస్వామితో కలిసి నివసించింది. ఆమె సెలవుల కోసం తన స్వస్థలానికి వెళ్లింది. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగాయని తెలుస్తోంది.

Watch More Videos

Allu Aravind: బాస్ ఈజ్ బాస్ చించేశాడు అంటున్న అల్లు అరవింద్

Allu Aravind: బాస్ ఈజ్ బాస్ చించేశాడు అంటున్న అల్లు అరవింద్మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రాన్ని నేడు తిలకించిన నిర్మాత అల్లు అరవింద్ చాలా సంతోషంగా మీడియాతో పంచుకున్నారు. సినిమా చూశాక ఏంగ్ జైటీతో బయటకు వస్తున్నారు. బాస్ ఈజ్ కమ్ బ్యాక్. బాస్ ఈ ఈజ్ బాస్. ఘరానా మొగుడు రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి. చాలా ప్లజెంట్ గా కనిపించారు. సన్నివేశాలు చాలా అద్శుతంగా పటించారు. ఇక వెంకటేష్ కాంబినేషన్ చెప్పక్కర్లేదు. మరో రేంజ్ లో ఇద్దరి నటన వుంది. ఫ్యామిలీ సినిమాతో సంక్రాంతిని కుమ్మేశారంటూ కితాబిచ్చారు.

Havish: నేను రెడీ ఫన్ ఫిల్డ్ టీజర్ రిలీజ్, సమ్మర్ లో థియేటర్లలో రిలీజ్

Havish: నేను రెడీ ఫన్ ఫిల్డ్ టీజర్ రిలీజ్, సమ్మర్ లో థియేటర్లలో రిలీజ్హీరో హవిష్, దర్శకుడు త్రినాధ రావు నక్కినతో కలసి కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ 'నేను రెడీ' చేస్తున్నారు. హర్నిక్స్ ఇండియా LLP బ్యానర్‌పై నిఖిల కొనేరు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో హవిష్ సరసన కావ్య థాపర్ కథానాయికగా నటిస్తోంది. పోస్టర్లు, టైటిల్ గ్లింప్స్‌తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ చిత్రం టీజర్‌ను మేకర్స్ ఈరోజు విడుదల చేశారు. ఈ టీజర్‌ను ఇంతకు ముందు ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్' చిత్రంతో పాటు థియేటర్లలో ప్రదర్శించారు.

Malavika: స్టంట్స్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం, మాళవికా మోహనన్

Malavika: స్టంట్స్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం, మాళవికా మోహనన్తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో, మాళవిక మోహనన్ సినిమాలో తన ఫైట్ సీక్వెన్స్‌కు సంబంధించిన ఒక తెర వెనుక వీడియో క్లిప్‌ను పంచుకున్నారు. ఆమె ఇలా రాశారు, "అమ్మాయిలుగా మాకు సినిమాల్లో యాక్షన్ చేసే అవకాశం చాలా అరుదుగా వస్తుంది, కానీ నాకు స్టంట్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం మరియు ఈ సన్నివేశం చేయడం నాకు చాలా సరదాగా అనిపించింది! మీకు ఈ సన్నివేశం నచ్చిందా?"

Sobhita : ఆకట్టుకుంటున్న శోభితా ధూళిపాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చీకటిలో ట్రైలర్

Sobhita : ఆకట్టుకుంటున్న శోభితా ధూళిపాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చీకటిలో ట్రైలర్హైదరాబాద్: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ప్రైమ్ వీడియో', ఈరోజు తమ కొత్త తెలుగు సినిమా చీకటిలో ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై డి. సురేష్ బాబు నిర్మించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాకి శరణ్ కొపిశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. చంద్ర పెమ్మరాజు మరియు శరణ్ కొపిశెట్టి ఈ కథను అందించారు.

Raja sab: మూడు రోజుల్లో 183 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన రాజా సాబ్

Raja sab: మూడు రోజుల్లో 183 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన రాజా సాబ్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన రాజా సాబ్ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్ బస్టర్ జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తోంది. ఈ సినిమా 3 రోజుల్లో వరల్డ్ వైడ్ 183 కోట్ల రూపాయలకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. రెండో రోజు మించిన కలెక్షన్స్ డే 3 దక్కించుకుందీ ప్రెస్టీజియస్ మూవీ. హారర్ ఫాంటసీ జానర్ లో హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్ అందుకున్న చిత్రంగా రాజా సాబ్ నిలుస్తోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com