దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న గో కలర్స్, హైదరాబాద్ ఏఎస్ రావు నగర్లో కొత్త స్టోర్ ప్రారంభం
హైదరాబాద్: మహిళల బాటమ్వేర్ విభాగంలో దేశంలోనే అగ్రగామిగా ఉన్న గో కలర్స్(Go Colors), దక్షిణ భారతదేశంలో తన కార్యకలాపాలను మరింత విస్తృతం చేసింది. దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రమైన ఏ.ఎస్. రావు నగర్లో 4,430 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో కూడిన తమ సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్ను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి నిహారిక కొణిదెల ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఈ స్టోర్ను ప్రారంభించారు.
హైదరాబాద్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నివాస, వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో ఒకటైన డాక్టర్ ఏ.ఎస్. రావు నగర్లో ఈ స్టోర్ ఏర్పాటైంది. నగరంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించడానికి ఈ లొకేషన్ తమకు ఒక వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా ఉంటుందని సంస్థ తెలిపింది. ఫ్యాషన్ అనేది సౌకర్యవంతంగా, బహుముఖంగా, అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలన్న గో కలర్స్ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఈ స్టోర్ రూపుదిద్దుకుంది. ఇదొక వన్-స్టాప్ డెస్టినేషన్గా సేవలు అందించనుంది. ఇక్కడ మహిళల ఇండియన్, వెస్ట్రన్ వేర్తో పాటు పురుషుల దుస్తులు, బ్రాండ్ యొక్క ప్రత్యేకమైన బాటమ్వేర్ శ్రేణి లభిస్తుంది.
స్థానిక వినియోగదారుల అభిరుచులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంచుకున్నట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. రోజువారీ ఎథ్నిక్, వెస్ట్రన్ దుస్తులను ఇష్టపడే విభిన్న వర్గాల వినియోగదారులు ఇక్కడ ఉన్నారు. గో కలర్స్ అందించే విస్తృత శ్రేణి రంగులు, ఫిట్స్, ఫ్యాబ్రిక్లను ప్రదర్శించడానికి ఇది సరైన వేదిక. అన్ని వయసుల వారు, అన్ని సైజుల వారికి తగిన దుస్తులు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆఫీస్ పని, వినోదం, ప్రత్యేక శుభకార్యాలకు తగిన డిజైన్లు ఇక్కడ లభిస్తాయి.
వినియోగదారులకు మెరుగైన షాపింగ్ అనుభూతిని అందించేలా ఈ స్టోర్ను ఎంతో నైపుణ్యంతో తీర్చిదిద్దారు. ఆధునిక సౌందర్యం, సౌకర్యవంతమైన ప్లానింగ్తో ఇది రూపుదిద్దుకుంది. విశాలమైన లేఅవుట్ ఉండటం వల్ల కస్టమర్లు స్టోర్ అంతా సులభంగా కలియతిరుగుతూ ఉత్పత్తులను పరిశీలించవచ్చు. ఏయే ఉత్పత్తులు ఎక్కడ ఉన్నాయో సులభంగా తెలిసేలా ప్రత్యేక జోన్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఆకట్టుకునే డిస్ప్లేలు, సౌకర్యవంతమైన ట్రయల్ రూమ్స్, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సీటింగ్ ఏరియాలు ఏర్పాటు చేశారు. దీనివల్ల కస్టమర్లు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా షాపింగ్ ఆనందాన్ని పొందే వీలుంది.
ఈ సందర్భంగా గో ఫ్యాషన్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ సీఈఓ గౌతమ్ సారావోగి మాట్లాడుతూ.. మా ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్ల విస్తరణలో భాగంగా హైదరాబాద్లోని ఏ.ఎస్. రావు నగర్లో ఈ కొత్త స్టోర్ను ప్రారంభించడం మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ రిటైల్ స్పేస్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, మా పూర్తి స్థాయి ఉత్పత్తులను, విస్తృత శ్రేణి కలెక్షన్స్ ను ఒకే చోట ప్రదర్శించే అవకాశం లభించింది. ఇది గో కలర్స్లో ప్రతి షాపింగ్ అనుభవాన్ని సౌకర్యవంతంగా, గుర్తుండిపోయేలా చేస్తుంది, అని పేర్కొన్నారు.
కేవలం ట్రెండ్స్కే పరిమితం కాకుండా.. ఆధునిక మహిళలు కోరుకునే ఫిట్, ఫ్యాబ్రిక్, నాణ్యతను అందించడానికి గో కలర్స్ ఎప్పుడూ కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో నటి నిహారిక కొణిదెల పాల్గొనడం.. స్టైల్, సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యమిచ్చే వినియోగదారులకు బ్రాండ్ను మరింత చేరువ చేసిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 825కి పైగా స్టోర్లను నిర్వహిస్తున్న గో కలర్స్, ఒక్క హైదరాబాద్లోనే 65కి పైగా స్టోర్లను కలిగి ఉంది. ఇటీవల చెన్నైలోనూ మూడు ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్లను ప్రారంభించింది. భవిష్యత్తులోనూ కస్టమర్లకు మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించేందుకు ఇలాంటి లార్జ్-ఫార్మాట్ స్టోర్ల ఏర్పాటుపై దృష్టి సారించనున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది.